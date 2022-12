Gossauer Parlamentspräsident Florian Kobler über seine Höhepunkte

Höchster Gossauer Schweigeminute, Männerchor, Zwergotter: Der Gossauer Parlamentspräsident über die Höhepunkte seines Jahrs Ein SVP-Politiker nannte das Gossauer Parlament kürzlich ein «Weichspülparlament». Auch Parlamentspräsident Florian Kobler wünscht sich mehr Geschäfte, mehr Debatten - und mehr Macht für die SP im bürgerlichen Gossau. Er blickt auf ein bewegtes Jahr zurück. Melissa Müller Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Parlamentspräsident Florian Kobler (SP) hat seine Rolle genossen - gibt sie aber auch gern wieder ab, weil er wieder aktiver politisieren will. Bild: Tobias Garcia (3. März 2022)

Es war ein Jahr voller Umbrüche: Krieg in Europa, Klimakrise, explodierende Energiepreise. Zwölf Monate, die auch den höchsten Gossauer Florian Kobler (SP) in Atem hielten. «Es war ein bewegendes Jahr», sagt der Präsident des Gossauer Stadtparlaments.

Eine Schockstarre ergreift die Menschen, als am 24. Februar 2022 russische Truppen in die Ukraine einfallen. Es ist eingetreten, was kaum jemand für möglich gehalten hat. Für Florian Kobler steht fest: Das Gossauer Stadtparlament kann nach dieser historischen Zäsur nicht einfach zur Tagesordnung überschreiten und so tun, als ob nichts wäre. Um dem Entsetzen über den Krieg Ausdruck zu verleihen, beruft er im Parlament eine Schweigeminute für die Ukraine ein. «Ein berührender Moment», sagt er rückblickend.

Höhepunkt des Jahres schon an der ersten Sitzung

Die erste Sitzung, die er am 11. Januar 2022 leitet, beginnt mit einem Paukenschlag: Das Parlament sagt einstimmig Ja zur Sportwelt Gossau. Im Mai gibt auch das Stimmvolk mit 75 Prozent Ja-Stimmen seinen Segen zum 55-Millionen-Kredit für das erste Modul. Damit steht fest: Die Stadt kann im Gebiet Buechenwald für 55 Millionen Franken mehrere Sportanlagen bauen, wie ein Hallenbad, Fussballplätze mit einer Tribüne und Leichtathletikanlagen. «Ein Riesenerfolg», sagt der vierfache Vater. «Das war emotional. Damit erlebte ich das Highlight meines Amtsjahrs schon in der ersten Sitzung.»

Die Sportwelt ist für den FC-Gossau-Fan, Marathonläufer und ehemaligen Junioren-Fussballtrainer eine Herzenssache. Seit über einem Jahrzehnt tüfteln Planerinnen und Planer am Generationenprojekt. Auch Kobler setzt sich seit zehn Jahren in vorberatenden Kommissionen mit der Sportwelt Gossau auseinander.

Mit Gossauer Pin an die Party

Zu Beginn des Jahres tragen die Politikerinnen und Politiker im Parlament noch Maske. Aufgrund der Pandemie feiert der 44-Jährige seine Präsidialfeier nicht im Januar, sondern im Juli. Im Frühling hebt der Bund alle Massnahmen auf, die Menschen erwachen aus der Coronastarre. Kobler kommt in seiner repräsentativen Rolle in den Genuss vieler Anlässe: Er besucht Schulen, Hauptversammlungen, das nationale Gesangsfestival und ist dabei, als Pandas und Zwergotter ihr neues Gehege im Walter-Zoo beziehen.

Auch diese beiden Zwergotter bekamen Besuch vom Parlamentspräsidenten. Bild: Fabienne Grawehr

Der höchste Gossauer versucht, jeden Termin wahrzunehmen - und steckt sich stets einen Pin mit dem Gossauer Wappen an den Blazer. Es sind auch die kleinen Momente, die ihn berühren. Wie an einem Fest betagter Jubilarinnen und Jubilare im Schulhaus Haldenbüel. Die Männer und Frauen zwischen 85 und 95 Jahren schätzen es besonders, dass der Parlamentspräsident zu ihnen kommt. Und als der Männerchor alte Volkslieder anstimmt, wird ihm warm ums Herz.

Lust auf Verkehrspolitik

Kobler hat viel gelernt in diesem Jahr: «Wie organisiert man den parlamentarischen Betrieb? Wie reagieren wir, wenn ein Antrag kommt?» Man müsse auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Trotzdem ist er froh, dass er das präsidiale Amt demnächst abgeben kann. Der SP-Mann hat Lust, wieder selber zu politisieren. Er will sich unter anderem für den Fuss- und Veloverkehr stark machen: «Wie können wir die Stadt von Autos entlasten und die Gossauerinnen und Gossauer dazu bewegen, aufs Velo umzusteigen?» Dazu brauche es mehr Fuss- und Velowege. Und endlich eine Velounterführung am Bahnhof. Er findet es toll, dass die Sitterbrücke wieder geöffnet ist, da er oft mit dem Velo zur Arbeit nach St.Gallen fährt - der ehemalige Verkäufer arbeitet bei der Gewerkschaft Unia.

Florian Kobler setzt sich für den Veloverkehr ein. Bild: Benjamin Manser

Am 10. Januar gibt er den Stab weiter an Florin Scherrer (Die Mitte). Sein Rat an den Nachfolger? «Er soll es geniessen und einen kühlen Kopf an den Sitzungen bewahren. Aber das macht er sowieso. Florin braucht keine Tipps von mir.»

Zu wenig Geschäfte im Parlament

Gallus Hälg (SVP) bezeichnete das Stadtparlament in der Dezembersitzung als «Weichspülparlament». «Ich empfinde es nicht so, aber in gewissen Punkten hat er recht und ich bin froh, dass er das angestossen hat», sagt Kobler. Auch er wünsche sich mehr Debatten. Der Stadtrat bringe zu wenig Geschäfte ins Parlament. Weil es an Traktanden mangelte, wurde 2022 gar eine Sitzung abgesagt. Es gebe keine Kriterien dafür, die definieren, welche Geschäfte im Parlament behandelt werden müssen, sagt Kobler. «Da braucht es eine Klärung, um die Kompetenzen und die Verantwortung des Parlaments zu stärken.»

Die SP hat wie auch die Flig in der konservativen Stadt Gossau einen schweren Stand, da sie im Gegensatz zu Mitte, FDP und SVP keine Vertretung im Stadtrat haben. Wäre er gern der erste linke Stadtrat im bürgerlichen Gossau? «Ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen», sagt Kobler und betont, dass es für die SP grundsätzlich wichtig wäre, in der Exekutive vertreten zu sein. «Ob es meine Person ist oder jemand anders, ist nicht entscheidend.»

