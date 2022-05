Hochzeit Die Mutter ist Traurednerin, die Tochter Hochzeitsfotografin: Birgit Schönenberger und Julie Troxler begleiten Brautpaare am grossen Tag Der Mai ist ein beliebter Hochzeitsmonat: Birgit Schönenberger und Julie Troxler halten Hochzeiten mit Worten und in Bildern fest. Oft an freien Trauungen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.05.2022, 16.00 Uhr

Die freie Traurednerin Birgit Schönenberger (rechts) und ihre Tochter Julie Troxler, Hochzeitsfotografin, führen gemeinsam Hochzeiten durch. Bild: Ralph Ribi

Liebe liegt in der Luft, wenn die Traurednerin Birgit Schönenberger und die Fotografin Julie Troxler ihre Hochzeitsutensilien einpacken: Ab April und vor allem Mai bis Oktober sind für Mutter und Tochter Hochzeitsmonate und meist emotionale Zeiten.

«2022 ist das Jahr der Hochzeiten.»

Das sagt die Paar- und Hochzeitsfotografin Julie Troxler, die 2019 «Julie Troxler Stories» gegründet hat. «Jede Begegnung und jede Hochzeit erzählt eine Geschichte», sagt sie. Im vergangenen Jahr hat sie 43 Hochzeiten fotografiert. Dieses Jahr ist sie ebenfalls ausgebucht. Besonders ist für sie, wenn ihre Mutter die Trauzeremonie durchführt. Die Tochter sagt:

«Wenn meine Mutter die Traurede hält, kommen mir immer die Tränen.»

Es vergeht kein Tag, ohne dass die Traurednerin und die Fotografin Kontakt haben. Sie reden nicht immer über Hochzeiten. Aber wenn, dann wird es gefühlvoll. Vor allem dann, wenn sie gemeinsam an romantischen Orten sind oder waren. Kürzlich waren sie auf Schloss Wartensee: «Eine traumhaft schöne Hochzeit. Emotionen pur», sagt die 31-Jährige. «Die Hochzeitsgäste haben gelacht und geweint. Ich auch.»

Alles sei so stimmig gewesen, die Blumen, das Farbkonzept, die Details und die Traurede ihrer Mutter. An dieser Hochzeit war Sophie Schönenberger, Julie Troxlers jüngere Schwester, als Zweitfotografin engagiert. Weil das Brautpaar Reisen liebt, hat Birgit Schönenberger ihm während der Trauzeremonie einen Koffer mit auf ihren Weg gegeben: Eingepackt hat sie Dinge aus der Vergangenheit, Gegenwart und Sachen, die das Ehepaar in der Zukunft brauchen kann. Sie liebt Rituale während ihrer Traurede.

Alles Nötige für das Brautpaar. Bild: Ralph Ribi

Die Paare heiraten zuerst standesamtlich

Freie Trauungen sind im Trend, Traurederinnen und Trauredner schiessen wie Pilze aus dem Boden. Birgit Schönenberger ist beispielsweise Mitglied in einem Forum, dem über 70 Frauen und Männer angehören, die sich für freie Trauungen gegenseitig unterstützen und empfehlen.

Voraussetzungen, um eine Traurede zu halten, seien gutes Deutsch, eine angenehme Stimme und eine schöne Stimmfarbe. Seit 25 Jahren singt die St.Gallerin im Opernchor des Theaters St.Gallen. Mit Singen verbunden seien Ausdruck und Körpersprache. Eigenschaften, von denen sie als Traurednerin profitieren könne.

Immer mehr Paare entscheiden sich für ihren schönsten Tag für eine freie Trauung mit Traurednerin oder -redner. «Viele Paare sind nicht mehr oder nur wenig mit einer Kirche verbunden. Oder sie haben überhaupt keinen Bezug zur Religion», weiss die Traurednerin.

«Eine freie Trauung kann überall stattfinden. Sie ist eine wunderbare Möglichkeit, den grossen Tag individuell zu zelebrieren.»

Eine freie Trauung ist allerdings, wie auch eine kirchliche Trauung, nicht rechtsgültig. Das Paar ist vor dem Gesetz nicht verbunden. «Immer mehr Paare heiraten zuerst standesamtlich und besiegeln ihre Liebe anschliessend mit einer freien Trauung», sagt Birgit Schönenberger.

Bild: Ralph Ribi

Hauptberuf: Sekretariatsleiterin

Birgit Schönenberger ist im täglichen Leben Sekretariatsleiterin des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes in St.Gallen. Sie steht 22 Sekretärinnen vor. Jährlich werden über 3000 Kinder und Jugendliche sowie deren Familien aus den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden betreut. «Es ist mein Traumjob», sagt sie. Obwohl sie sich fast nichts Schöneres vorstellen kann, als Brautpaare an ihrem schönsten Tag als Traurednerin zu begleiten, möchte sie ihre Tätigkeit als Sekretariatsleiterin nicht aufgeben. Die Arbeit als Traurednerin sei für sie der perfekte Ausgleich zum Job.

Die Fotografin und die Traurednerin haben die gleiche Vorgehensweise, wenn sie eine Anfrage für eine Hochzeit erhalten: Sie treffen sich mit dem angehenden Brautpaar zu einem Kennenlerngespräch. «Manche wünschen sich eine ganz schlichte Feier mit dem gegenseitigen Jawort, andere wünschen sich eine Zeremonie mit vielen Ritualen.» Antworten aus Fragebögen des Paares und ihrer Angehörigen werden zusammengetragen, Wünsche und Ziele ergründet. Dann wird die Traurede geschrieben.

Die Mutter gibt der Tochter das Manuskript jeweils vorgängig zu lesen. «Meistens bin ich dann schon zu Tränen gerührt», sagt Julie Troxler. Und sie ist bestens vorbereitet, um den schönsten Tag des Paares in Bildern festzuhalten.

