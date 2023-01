Hochzeit St.Gallen: Im Tröckneturm heiraten

Hochzeit Ja sagen im Tröckneturm: St.Gallen will mit neuem Angebot Heiratswillige in der Stadt halten Brautpaare konnten bislang an zwei Orten in der Stadt zivilstandesamtlich heiraten: Im Rathaus und im Stadtsaal der Ortsbürgergemeinde. Neu steht ein dritter Ort zur Verfügung. An ausgewählten Daten kann man sich das Jawort im Tröckneturm geben. Über die Gründe für den neuen Ort, den Corona-Nachholbedarf und welches Datum innerhalb weniger Minuten ausgebucht war. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Blick in den Saal im Tröckneturm: Hier kann man neu standesamtlich heiraten. Bild: Reto Martin

Der mächtige Turm überragt alles. Die nahe Kapelle, die neue Wohnsiedlung, die Bäume auf dem Burgweiherareal sowieso. Gut 200 Jahre ist er alt. Früher wurden in ihm die langen Stoffbahnen der nahen Rotfärberei getrocknet. Daher auch der Name, Tröckneturm.

Die Färberei ist längst verschwunden, vor über 100 Jahren. Der Turm steht noch immer. Heute nisten Fledermäuse in ihm und Rauchschwalben. Er wurde saniert, die Stiftung Tröckneturm richtete ihn her und ein kleines Museum ein. Und: einen Saal, für Veranstaltungen, Feiern, Gespräche am Kamin. Firmenanlässe finden darin statt, Geburtstagsfeiern, Zusammenkünfte. Die neuste Idee des Stiftungsrats: Man kann im Tröckneturm heiraten.

Rainer Zigerlig öffnet die Tür zum «Turmzimmer». Draussen im Park schlittelt eine Kindergartengruppe. Drinnen im Turm ist es wärmer, trotzdem behält man die Jacke an. Bei der Sanierung wurde eine Fussbodenheizung eingebaut, sagt Zigerlig, damit der Saal eine gewisse Grundwärme hat. Ihn im Winter jedes Mal extra aufzuheizen würde mehr Energie verbrauchen, als ihn konstant etwas warmzuhalten.

Rainer Zigerlig von der Stiftung Tröckneturm engagiert sich seit über 25 Jahren für den Erhalt und die Zugänglichkeit des historischen Gebäudes. Bild: Reto Martin

Hier kann man nun heiraten. Das Zivilstandsamt bietet neu Trauungen im Tröckneturm an. Noch sei man in der Versuchsphase, sagt Rainer Zigerlig. Mit dem Zivilstandsamt wurden Termine abgemacht: An 16 Freitagnachmittagen in diesem Jahr steht der Saal im Tröckneturm dem Zivilstandsamt und den Brautpaaren zur Verfügung.

Abwandernde Brautpaare zurückholen

Zuerst war das Rathaus. Heiratswillige konnten sich in der Stadt St.Gallen nur dort das Jawort geben und die Ehe beurkunden lassen. Was das Zivilstandsamt merkte: Viele Brautpaare aus der Stadt schlossen den Bund der Ehe woanders. Der moderne Raum im Rathaus sei vielleicht eher etwas für typische Städterinnen und Städter, sagt Stephanie Mogg, Leiterin des Zivilstandsamts. Seit Herbst 2018 kann auch im Bürgerratssaal im Stadthaus zivilstandesamtlich geheiratet werden. Aber auch dort nur an ausgewählten Terminen – in diesem Jahr an 27 Freitagnachmittagen.

Dass jetzt der Tröckneturm dazukommt, ja, das sei ein weiterer Versuch, die abwandernden Brautpaare hier zu halten, sagt Stephanie Mogg. Sie hätten gemerkt, dass sie mit dem Saal im Stadthaus einige zurückholen konnten, die sonst auswärts geheiratet hätten.

Und: Der Tröckneturm bietet deutlich mehr Platz als die beiden anderen Traulokale, für bis zu 60 Personen. Er sei also eine optimale Ergänzung zu Rathaus und Stadthaus; mit seiner Geschichte, der stimmungsvollen Lokalität, der schönen Umgebung am Burgweiherareal. Im Tröckneturm könnten nicht nur Städterinnen und Städter, sondern Menschen aus der ganzen Schweiz heiraten, sagt Mogg. Die ersten Anfragen für Hochzeiten im Frühling seien schon eingegangen.

Warum an den beiden historischen Orten nur freitags geheiratet werden kann? Die meisten Paare möchten am Freitagnachmittag heiraten, sagt Mogg. Und: Für weitere Termine fehlen die Ressourcen.

Wer im historischen Ambiente Ja sagen will, muss sich sputen. Mindestens sechs Monate im Voraus muss man sich um den Termin bemühen. Besonders beliebt seien die Wochenenden Ende Juni, Ende August und Anfang September, sagt Mogg. Manche speziellen Daten seien auch gefragt: So waren sämtliche Trautermine am 23. Juni 2023 innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht.

Ob im Sommer oder Winter, geheiratet wird immer. Neu kann man auch im markanten Tröckneturm die Ehe schliessen. Bild: Reto Martin

Heiraten kann man nur im offiziellen Traulokal

Einzig gebunden sind Heiratswillige an die drei Orte. Man kann nicht am Lieblingsort den Bund der Ehe eingehen. Sich auf Drei Weieren, am Freudenberg oder im Espenmoos Ja zu sagen, ist nicht möglich. Eine zivilstandesamtliche Trauung darf nur an einem Ort beurkundet werden, der als Traulokal bewilligt wurde.

Die Wertigkeit der Beurkundung dürfe nicht verloren gehen, so die gesetzliche Vorgabe. Stephanie Mogg sagt, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass in einigen Jahren vielleicht ein anderer oder zusätzlicher Ort in St.Gallen als Traulokal auserkoren wird. «Das ist doch schön, dass wir da offen bleiben können.»

2022 sei ein intensives Trauungsjahr gewesen, sagt Mogg. Die Coronawelle an verschobenen Eheschliessungen verteile sich geschätzt auf zwei bis vier Jahre. Während der Pandemie wurde weniger geheiratet, dafür wurden mehr Anerkennungen für Kinder unverheirateter Paare beantragt. Mogg rechnet auch für 2023 mit vielen Eheschliessungen, vielleicht 410 bis 425 könnten es werden.

2018 heirateten in St.Gallen 423 Paare, 2019 waren es 378. Im ersten Coronajahr 2020 wurden 381 Ehen geschlossen, 2021 dann 412, im vergangenen Jahr 418. Seit letztem Jahr sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt, acht Paare heirateten zivilstandesamtlich, 27 Paare liessen die eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln.

Heiraten am Kaminfeuer oder mit Apéro im Garten

Wie viele Hochzeiten im Tröckneturm Rainer Zigerlig erwartet? Das könne er nicht sagen. Er freue sich über jede Feier, jeden Anlass, der im Turm stattfinde. Ihm geht es darum, die «bekannte Unbekannte» öffentlich zugänglich zu machen. Den Saal im Tröckneturm noch mehr zum Treffpunkt werden zu lassen. Und Leuten, die heiraten wollen, einen Raum mit schöner Ambiance zur Verfügung stellen zu können. Ob drinnen am Kaminfeuer oder draussen beim Apéro – im Tröckneturm wäre mehr möglich, als das Standesamt anbiete.

Wer nur standesamtlich heiraten möchte, zahlt 200 Franken. Um Apéro oder Essen durchführen zu können, wird ein Aufschlag fällig. Ein schöner Nebeneffekt: Die Stiftung Tröckneturm kann mit den Hochzeiten etwas Geld einnehmen. Der normale Unterhalt und Betrieb verschlingen rund 25'000 Franken pro Jahr. Das Engagement lohnt sich: Der Tröckneturm steht noch immer markant im Burgweiherareal. Und vielleicht wird aus dem alten Turm ein Hochzeitsturm.

