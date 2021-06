Hochwasserschutz - Katz-und-Maus-Spiel am Alten Rhein hat ein Ende: Illegal erstellte Absperrungen auf dem Hochwasserdamm müssen weg

Ihren Ursprung genommen hat die unendliche Geschichte am Alten Rhein bereits 1892. Mit dem Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz wurde die Internationale Rheinregulierung gegründet. Sie ist seither für den Hochwasserschutz zwischen der Illmündung und dem Bodensee zuständig. Bei der Ratifizierung des Vertrages hatte sich die Schweiz verpflichtet, die Endgestaltung des Alten Rheins zu realisieren.

Im Jahr 2005 begannen die baulichen Massnahmen dafür. Die 25 Millionen Franken teuren Verbesserungsmassnahmen sollen verhindern, dass sich das belastete Flusswasser negativ auf den Deltabereich auswirkt. Aus diesem Grund wurde der Flusslauf an der Mündung durch zwei Leitdämme etwa 500 Meter in den See geleitet. Ein weiteres Ziel war es, die Ufererosion zu stoppen. Dazu mussten auch rund 220 Boote entlang des Flusses auf Schweizer Seite entfernt und im neuen Hafen bei der Mündung untergebracht werden. Im Flussbereich wurden Hinter- und Nebengewässer sowie örtliche Uferabflachungen geschaffen, um eine allzu geometrische, unnatürliche Gestaltung früherer Jahre zu korrigieren. Der Bau solcher Nebengewässer ist eine der ökologischen Hauptanliegen des Projekts, das sich von der Mündung bis zum Bruggerhorn erstreckt. Auf Gaissauer Seite wurde ausserdem ein künstlicher Seitenarm mit leichter Durchströmung errichtet.

Erst nach Enteignungen wurde der Damm erhöht

Besitzer von Ferienhäusern unmittelbar nach dem Restaurant Paradiesli hatten während der Projektphase gegen den Bau des Dammes entlang des Flussufers interveniert und den Vorschlag eingebracht, dafür vertraglich auf Hochwasser- und Versicherungsschutz zu verzichten. Die Grundeigentümer wurden sich jedoch nicht einig, sodass sie nun doch mit dem durchgehenden Hochwasserschutzdamm auf einer Kote von 398,30 Metern leben müssen.

Während am Bruggerhorn im Bereich St. Margrethen und Höchst im Frühling 2010 die letzten Massnahmen für die Endgestaltung Alter Rhein abgeschlossen wurden, konnte der Damm im Bereich «Paradiesli» erst im Februar 2020 realisiert werden. Zwar wurden auch hier Bootsplätze aufgehoben und natürliche Flachwasserzonen aufgeschüttet, doch der Hochwasserdammbau war über Jahre wegen Einsprachen blockiert. Mit mehreren Grundstückseigentümern konnten Grunddienstbarkeitsverträge abgeschlossen werden, bei zweien blieb nur der Weg über Enteignungen.» (rtl)