Hochwasserschutz Die Gemeinde Steinach will den Dorfbach sanieren – dass deshalb Schrebergärten weichen sollen, sorgt für rote Köpfe Am Mittwochabend stellte Gemeindepräsident Michael Aebisegger gemeinsam mit Experten die aktuellen Pläne für die Sanierung der Steinach vor. Wie teuer diese genau wird, ist noch unklar. Zu reden gab, dass Schrebergärten wahrscheinlich weichen müssen. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 100 Steinacherinnen und Steinacher wollten die aktuellen Pläne der Steinach-Sanierung sehen. Bild: Judith Schönenberger

Im 19. Jahrhundert verlief die Steinach noch neben dem Dorf, dort, wo ein mögliches Hochwasser keine Häuser überschwemmte. Mittlerweile führt der namensgebende Bach wieder durch Steinach, weil sich die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten bis zum Bachufer hin ausgedehnt hat. Zuletzt wurde das den Anstössern des Bachs 2018 zum Verhängnis, als die Steinach über die Ufer trat.

Damit sich das nicht wiederholt, will die Gemeinde die Steinach auf einer Länge von drei Kilometern sanieren. Wie genau, erklärten Gemeindepräsident Michael Aebisegger und mehrere Experten am Mittwochabend im Steinacher Gemeindesaal. Rund 100 Personen schauten sich die aktuellen Pläne an, die Gemeinde und Planer bereits mit einer Begleitgruppe vorbesprochen hatten. Diese Gruppe besteht aus zehn Personen, die Politik, Landwirtschaft, Anstösser, Umweltverbände und Ortsbürgergemeinde vertreten.

Die Steinach hatte zuletzt am 1. August 2018 Hochwasser. Bild: Erwin Müller

Auswärtige könnten Schrebergarten verlieren

Die Hauptmassnahme der Sanierung steht fest: Das Bachbett muss breiter werden, damit auch viel Wasser darin Platz hat. Die Steinach wird vom geraden Kanal zu einem mehrheitlich mäandrierenden Bach. Ein sogenannter Schwemmholzrechen auf Höhe der Autobahnbrücke soll ein weiteres Problem lösen: Er soll Gehölz und Steine zurückhalten, damit sich diese nicht vor Brücken ansammeln und das Wasser rückstauen.

Ausserdem ist geplant, die Aachbrücke, die Schuppisbrücke und die SBB-Brücke neu zu bauen. Für letztere habe die Gemeinde bereits zwei Sitzungen mit den SBB gehabt, sagte Gemeindepräsident Aebisegger. Bund, Kantone, SBB und Gemeinde würden sich finanziell am Brückenneubau beteiligen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Von der Schuppisbrücke aus gesehen Richtung Obersteinach befinden sich auf der linken Seite Schrebergärten und Landwirtschaftsland, rechts die Firma Hartchrom. Geplant ist, das Bachbett zu den Schrebergärten hin zu verbreitern. Hochwasser, wie es statistisch alle 30 Jahre vorkommt, sollte dann nicht über die Ufer treten. Bei Hochwasser, wie es alle 100 Jahre vorkommt, wäre das allerdings trotzdem der Fall. Das Wasser soll dann kontrolliert in Richtung der Schrebergärten und von einem dahinterliegenden Damm zurück zur Schuppisbrücke abfliessen.

Für diese Lösung muss aber mindestens ein Teil der Schrebergärten weichen. Gemeindepräsident Aebisegger nennt zwei mögliche Szenarien: Entweder werden mehrere Reihen Schrebergärten am Ufer abgerissen oder der ganze Familiengarten werde ins Schöntal gezügelt, wo der Gemeinde Land gehört.

Für Jürg Stricker, Schrebergarten-Vertreter in der Begleitgruppe, kommt ein Umzug nicht in Frage, wie sich nach der Präsentation zeigte. «Die Schrebergärten zu versetzen, ist ein No-Go», sagte er. Ein paar Reihen abzubrechen, könne er sich aber schon vorstellen. Stricker tönte an, dass wohl am wahrscheinlichsten auswärtige Schrebergartenbenutzer ihre Häuschen an der Steinach aufgeben müssten.

Die Schrebergärten, rechts unten im Bild, liegen direkt an der Steinach. Ein Teil muss wohl der Bachsanierung weichen. Bild: Reto Martin (7. August 2015)

Sanierung soll künstliche Befruchtung überflüssig machen

Ein weiteres Ziel der neuen Bachgestaltung ist es, die Steinach als Lebensraum für Tiere und Pflanzen attraktiver zu machen. So ist der Bach einer der wichtigsten Fortpflanzungsorte für die Seeforellen im Bodensee, erklärte Fischbiologe Peter Rey. Die Fische kehren für die Fortpflanzung jeweils vom See her bachaufwärts in die Steinach zurück. Momentan sind viele Schwellen im Bach aber zu hoch, als dass Fische darüber springen könnten. Deshalb sammeln Freiwillige Seeforellen ein, entnehmen deren Laich und mischen es mit dem Sperma von männlichen Seeforellen. Die Fischeier werden dann im oberen Teil der Steinach wieder ausgesetzt, wo später Seeforellen schlüpfen. Nach der Steinach-Sanierung soll diese künstliche Befruchtung nicht mehr nötig sein.

Die Seeforelle ist auf die Steinach angewiesen. Bild: Donato Caspari

Ein weiteres Problem für die Fische: Die Steinach ist im Sommer an vielen Stellen zu heiss, weil es auf gewissen Strecken keine Bäume gibt, die Schatten werfen. Das ist für junge Seeforellen tödlich, weshalb am Bachufer zukünftig Bäume und Büsche stehen sollen. Geplant sind auch Erholungsräume für Menschen.

Die geplante ökologische Aufwertung der Steinach ging dem Vertreter der Umweltverbände WWF, Pro Natura und Aqua Viva in der Begleitgruppe aber offenbar zu wenig weit. Wie am Infoanlass zu hören war, hatte sich dieser aus Unzufriedenheit mit den Plänen aus der Gruppe zurückgezogen.

Kosten sind noch nicht klar

Wie der Rest der Bevölkerung zu den Sanierungsplänen steht, zeigt sich spätestens beim Mitwirkungsverfahren. Dieses soll im April starten, zuvor finden Bodenuntersuchungen statt.

Noch ist nicht klar, wie viel die Sanierung kosten wird. Im Vorprojekt war von 17,4 Millionen Franken die Rede – der Neubau der SBB-Brücke nicht miteinberechnet. Bund und Kanton bezahlen 60 bis 70 Prozent der Sanierungskosten. Die Gemeinde Steinach wird also zwischen fünf bis sieben Millionen Franken übernehmen müssen. Gemeindepräsident Aebisegger sagt: «Für jeden investierten Franken sparen wir drei Schadenfranken.»

Die definitiven Kosten stehen spätestens bei der Abstimmung über das Projekt fest, laut Gemeinde im Februar 2024. Dieser Zeitplan sei aber eher sportlich. Bis dann fliesst hoffentlich nicht zu viel Wasser die Steinach hinab.

Marco Steiner vom kantonalen Amt für Wasser und Energie, Gemeindepräsident Michael Aebisegger, Umweltingenieur Fabio Wyrsch und Projektkoordinator Urs Dünnenberger (v. l. n. r.) informierten die Bevölkerung. Fischbiologe Peter Rey fehlt auf dem Bild. Bild: Judith Schönenberger

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen