Hochsaison bei den Velohändlern: «Entweder kommt keiner oder es kommen alle gleichzeitig»

In der Stadt St.Gallen sind rund ein Dutzend Velohändler aktiv. Darunter Familienbetriebe wie das 1937 gegründete Geschäft Ramsauer 2-Radsport und Velo Pfiffner.

Die Pfiffners sind seit über 60 Jahren an der Linsebühlstrasse präsent und verfügen dort mittlerweile über 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie 250 Quadratmeter Lager und Werkstatt. Im sechsköpfigen Team heissen vier mit Nachnamen Pfiffner und zum Sortiment gehören Velos, E-Bikes und Motorroller.

8000 Artikel und ein eigener Windkanal

Zu den grösseren Fahrradgeschäften in der Stadt gehört Veloplus an der St.Jakob-­Strasse 87. Vor allem beim Zubehör ist Veloplus stark: Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben das grösste Angebot an Velozubehör in der Schweiz.

Es beschäftigt 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neun Standorten. In St.Gallen sind sechs Mitarbeiter tätig, und auf 1000 Quadratmetern werden 8000 Artikel rund ums Velo angeboten. Sogar ein eigener Wind­kanal steht zum Testen zur Verfügung.



Alternative Veloläden

Im Gegensatz dazu steht der Ein-Mann-Betrieb «Rad­geber» von Martin Schmid. Der Velofan betreibt an der Sömmerlistrasse 12 einen eigenen Veloladen, verkauft Fahrräder, E-Bikes und Zubehör, und er stellt den Kunden ein Bike nach Wunsch zusammen. Schmid hat schon Custom Bikes mit Namen wie «Holy Smoke Titan», «El Mariachi» oder «Käpt’n Blaubär» zusammengebaut. Unter dem Stichwort «Blingbling» auf seiner Website verkauft er auch Zubehör für’s Auge, beispielsweise Kettenblätter und Sattelbriden in verschiedenen Farben.



Alternativ angehaucht ist die Velo­Flicki an der Wassergasse 13. Neben Velos, Bekleidung und Zubehör gibt es hier auch Baumwoll­taschen und Retro-Plakate zu kaufen sowie T-Shirts mit Aufschriften wie «Gas Sucks. Ride Your Bike.» Gegen einen Unkostenbeitrag kann man sein Velo in der Werkstatt an zwei Arbeitsplätzen auch selber reparieren.



Gebrauchte Fahrräder am Güterbahnhof kaufen

Die Velo-Werkstatt an der Güterbahnhofstrasse 6 wiederum ist ein soziales Projekt. Arbeitslose jedes Alters erhalten hier eine sinnstiftende Tätigkeit, die ihnen dabei helfen soll, im Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. In der Velo­-Werkstatt kann man sein Velo reparieren lassen oder auch kostenlos entsorgen. Zudem stehen Gebraucht-Velos zum Verkauf.