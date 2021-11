Diese Pflegefachfrau backt eines der leckersten Brote St.Gallens

Hobbybäckerin «Andere bringen einen Kuchen mit, ich ein Sauerteigbrot»: Pflegefachfrau Jasmin Graf bringt in ihrer Freizeit Interessierten das Backen bei Die St.Gallerin Jasmin Graf ist Pflegefachfrau. Aber auch talentierte Hobbybäckerin. In Kursen verrät sie, wie Brot besonders knusprig wird. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jasmin Graf in ihrem Atelier. Den Brotbackofen hat sie im Internet ersteigert. Bild: Tobias Garcia

Das Bürli ist von gestern, doch es schmeckt wie von heute. Die Kruste noch immer knusprig, das Innere weich und teigig. Um es zu verschlingen, braucht man ein paar Minuten. Gegärt hat es 72 Stunden. «Die Zeit bringt Geschmack. Ich mag Slow Food», sagt Jasmin Graf. In Zürich würde jemand mit ihren Fähigkeiten einen trendigen Brotladen eröffnen. Nicht so in St.Gallen. Sie verdient ihr Brot weiterhin als Pflegefachfrau.

Die 36-Jährige arbeitet in der Berit Klinik in Speicher, unterrichtet nebenbei Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit in überbetrieblichen Kursen.

«Ich arbeite zwar nicht auf einer Intensivstation, aber auch ich kenne Momente des Stresses. Den Arzt am Telefon, mit der anderen Hand einen Patienten mobilisieren. Backen ist mein Ausgleich. Es tut meiner Seele gut.»

Zwei Brote stellt sie wöchentlich für sich und ihren Mann her, hinzu kommen jene, die sie verschenkt. «Andere bringen einen Kuchen mit an ein Fest, ich ein Sauerteigbrot», erzählt sie. Und kaum haben die Menschen den ersten Bissen genommen, beginnen sie zu schwärmen. Lecker! Aromatisch! «Wie bekommt man das hin?», wollen sie dann wissen. Vor einem Jahr hat sich Jasmin Graf deshalb dazu entschieden, ihr Wissen in Kursen weiterzugeben.

Keine Umluft - und andere Fehler, die beim Brotbacken unterlaufen

Ihr Mann dachte damals gerade darüber nach, in ein grösseres Atelier umzuziehen. Und Jasmin Graf musste sich entscheiden, ob das Brotbacken nun privat bleiben solle oder doch etwas mehr als ein Hobby. «Heute sagt er, ich hätte mich eingenistet wie eine Zecke», sagt sie und lacht. Während der Heilpädagoge nun an der Feldlistrasse Gürtel, Taschen und andere Lederaccessoires von Hand herstellt, füttert sie nebenan ihre Sauerteigkultur mit Mehl und Wasser, knetet Teige, verziert Brote, schiebt sie in den Ofen. Er schneidet am grossen Arbeitstisch Leder zurecht, sie führt hier abends Knettechniken vor.

Gerade ist die Tafel eingedeckt für einen Kurs, der in ein paar Stunden beginnt. Spritzflaschen stehen bereit, um Hände oder Arbeitsfläche zu benetzen. Auch bemalte Schüsseln sind vorbereitet. Sie stammen aus dem Brockenhaus. «Eigentlich sind es Waschbecken, welche die Menschen früher für die Morgenhygiene verwendet haben. Ich spüre gerne solche Schätze auf.»

Sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet sie. Jasmin Graf wird dann Dinge sagen wie «Beim Brotbacken sollte man nur Unter- und Oberhitze verwenden. Umluft trocknet die Haut zu sehr aus und verhindert das Aufgehen.» Oder: «Den Teig mit dem Skalpell künstlerisch zu verzieren, gelingt am besten, wenn der Teig zuvor im Kühlschrank war. Dort wird seine Haut fest.» Sie wird ihnen Theorie beibringen, aber auch Praktisches, die sogenannte Lamination etwa. Wie man Weizenbrot dehnt und faltet, damit es später gut aufgeht.

Fast zu schön, um es zu essen. Aber auch zu lecker, um es nicht zu tun. Bild: Tobias Garcia

Auf dem Tisch liegen zwei Schönheiten. Sauerteigbrote mit Blüten- und Blättermuster, die eine Seite bemehlt, die andere nicht. «Gibt einen ästhetischen Kontrast», sagt Jasmin Graf. Gärkörbe stehen bereit. «Sie garantieren, dass das Brot nicht aus der Form gerät.» Daheim genüge ein Sieb oder ein altes Osternestchen, rät sie und stellt den Ofen an.

Einen Brotofen der Schweizer Firma Schenk, drei Etagen, mit Schamottsteinen bestückt. «Ersteigert auf einer Auktionsplattform. Ich habe kein Geld für ein Luxusmodell mit allem Chichi wie Dampffunktion.» Lieber hilft sie sich mit Tricks aus Büchern, aus dem Internet.

Im Ofen steht eine Schüssel mit Lavasteinen, neben dem Ofen ein Messbecher, in dem eine Spritze steckt. «Eine Blasenspritze, wie man sie aus dem Spital kennt», sagt Graf. Damit gibt sie immer wieder Wasser auf die heissen Steine, es verdampft sofort, soll die Kruste herzhaft machen. Dampf kann aber auch eine pampige Oberfläche hinterlassen. Wenn man ihn ab Hälfte der Backzeit nicht regelmässig ablässt. «Ein Fehler, der vielen passiert», sagt Jasmin Graf.

Ein anderer: «Dass man sich nicht genau an die Angaben im Rezept hält. Ich koche Handgelenk mal Pi, beim Brotbacken funktioniert das nicht. 23 Gramm sind 23 Gramm.» Mit hoher Temperatur starten, empfiehlt sie ausserdem. «Die Bürli waren anfangs bei 300 Grad drin.» So viel Temperatur bringt der Ofen daheim gar nicht hin. «Im Gusseisentopf backen», sagt Jasmin Graf. In diesem herrsche «ein Mikroklima wie in einem Profibackofen». Da spricht eine Expertin.

Dabei wollte Jasmin Graf eigentlich einen Kurs in Fermentation belegen, als sie mit einer Freundin vor vier Jahren das Essfestival Food Zürich besucht. Schliesslich sitzen sie doch im Workshop zu Sauerteigbrot.

«Brot wie früher und so simpel. Ich war begeistert, was mit nur drei Zutaten Mehl, Wasser und Salz möglich ist. Eine neue Welt tat sich für mich auf.»

Seither hat die St.Gallerin weitere Kurse besucht, viele Bücher gelesen, tagelang ausprobiert. Man trifft sie heute kaum mehr in Bäckereien an, dafür beim Müller. Gerade verwendet sie für ihre Brote Demeter-Mehlsorten aus Lamperswil. «Diese Fachleute wissen alles über Getreide und Ernte. Sie können mich hervorragend beraten und verbessern dadurch auch meine Brote.»

Auch ein 80-Jähriger buk schon bei ihr

Kürzlich erst hat sich Jasmin Graf ein Lastenvelo gekauft. Um Mehl und Brote und Sauerteigkultur bequemer durch die Stadt zu chauffieren. «Manchmal weiss ich nicht mehr, wo meine Kultur gerade steckt. Daheim oder im Atelier?» Die Grenzen zwischen Wohnung und Atelier verfliessen.

Auch hier an der Feldlistrasse stehen Möbel und Fundstücke mit Geschichte, aus dem Brockenhaus, vom Flohmarkt. Bilder hängen an den Wänden, Kaffeetassen und Gläser sind vorhanden. Mehr als ein Hobbyraum, eher schon ein zweites Zuhause. «Ein Rückzugsort», sagt Jasmin Graf.

Es gibt Menschen, die vermissen gutes Brot, kaum haben sie die Schweizer Grenze hinter sich gelassen. Graf gehört zu ihnen. In Dänemark, in Deutschland, in gewissen Regionen Italiens nur fühlt sie sich brotmässig ebenfalls gut aufgehoben. Und es gibt Menschen, die nehmen ihre Sauerteigkultur sogar mit in die Ferien. Graf gehört nicht zu ihnen.

«Wenn ich zurückkomme, schweben sie zwar zwischen Tod und Leben. Aber ich schaffe es jedes Mal, sie zu reanimieren.»

Nur einmal ging alles daneben. Alle vier Kulturen waren verschimmelt. «Vermutlich war der Kühlschrank einige Zeit ausgestiegen. Ich musste sie wegschmeissen. Dabei haben sie mich vier Jahre lang begleitet.» Ein trauriger Moment für jemanden, der die Kulturen pflegt wie andere Haustiere.

Alles bereit für den Kurs am Abend. Geknetet wird auch in Waschbecken aus dem Brockenhaus. Bild: Tobias Garcia

Vorwiegend Frauen besuchen Grafs Kurse, aber auch Männer nahmen schon teil. Pflegefachleute und Lehrer, eine Gynäkologin, ein Zahnarzt, bunt gemischt, was Beruf und Alter anbelangt. Ein 80-Jähriger war da, auch die 9-jährige Nichte, beide waren begeistert. Wenn Jasmin Graf spricht, spürt man ihre Liebe für Brot, ihre Faszination für die Zubereitung. Alle Teilnehmer gehen mit selber gemachtem Brot heim. Und ein bisschen Sauerteigkultur der Kursleiterin. Es bringt sie ihrem Ziel ein grosses Stück näher.

Nach England in die Master Class

Jasmin Graf träumt derweil davon, bald auch andere Kurse anzubieten. Die Sauerteigbrotliebhaberin zeigt dann, wie Laugenbrötli und Baguette gelingen. «Und irgendwann werde ich nach England fahren und bei Vanessa Kimbell, meinem Vorbild, in der Master Class Neues lernen.» Einen Brotladen werde sie auch danach nicht eröffnen. Das überlässt sie lieber Zürich. Ein brotloser Job sei das, glaubt sie. Die Zeit, die in die Gebäcke fliesse, könne sie nicht verrechnen. «Ausserdem mag ich den Pflegeberuf und die Abwechslung in meinem Leben zu sehr.»

Instagram: Fermintista, Mail: jasmingraf@gmx.ch