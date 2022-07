Maskenpflicht «Schärfere Pflicht weder nötig noch sinnvoll»: Weshalb die Ostschweizer Spitäler trotz steigender Coronazahlen auf eine generelle Maskenpflicht verzichten

In den vergangenen Wochen sind die Coronazahlen landesweit stark angestiegen. In mehreren Kantonen führen Spitäler gar wieder eine generelle Maskenpflicht ein. Wie ist die Lage in der Ostschweiz?