Wie gehen die alten Menschen in der Region mit der Hitze um

Hitzewelle «Die Seniorinnen und Senioren lassen sich von der Hitze nicht die Laune verderben»: Wie es den Menschen in den Altersheimen der Region geht Seit Tagen leidet Europa unter der Hitzewelle. Wie gehen Seniorinnen und Senioren in den Altersheimen in Stadt und Region mit den hohen Temperaturen und mit Corona um? Elia Fagetti 25.07.2022, 05.00 Uhr

Viel trinken, im Schatten sitzen und in den frühen Morgenstunden spazieren: So schützen sich Seniorinnen und Senioren vor der Hitze. Bild: Gaetan Bally

Bei einem Besuch im Wienerberg in der Nähe der Universität St.Gallen sitzen an einem Vormittag Bewohnende vor der Cafeteria im Schatten eines Sonnenschirms. Ein Pärchen, der Mann raucht eine Zigarette. Trotz des momentan laufenden Umbaus sind die Bewohnenden laut Gesamtleiter Pascal Gmür zufrieden. Das zeigt sich auch auf einem Rundgang. In einem Zimmer mit hohen Fenstern sitzen Seniorinnen an Holztischen und schneiden zusammen Gemüse und Früchte. Diese unbeschwerte Atmosphäre war aber nicht immer so möglich. Gmür sagt:

«Als wir das Maskentragen fallen liessen, war es eine grosse Erleichterung für uns alle.»

Die Anwohnerinnen schneiden Gemüse und Früchte. Bild: Elia Fagetti

Es sei für die Bewohnenden sehr wichtig, die Gesichter ihrer Mitmenschen sehen zu können. Ansonsten sei die Kommunikation, die zum grossen Teil nonverbal ablaufe, schwierig.

«Sie lassen sich nicht die gute Laune verderben»

Andreas Lusser, Geschäftsführer der Senevita Oberhalden in Engelburg, sagt: «Die Bewohnenden lassen sich von der Hitze nicht die gute Laune verderben.» Um sich daran anzupassen, gehen die Seniorinnen und Senioren in den kühlen Morgenstuden spazieren. Zudem spenden laut Lusser die Schirme auf den Gartenterrassen genügend Schatten, um zumindest ein wenig draussen zu verweilen. Das Altersheim bietet seinen Angestellten ab und zu eine Glace an.

Eine Bewohnerin sagt: «Ich lüfte jeweils am Morgen, wenn es noch kühl ist und die Sonne noch nicht in mein Zimmer scheint.» Dank der Zimmerlage in Richtung Engelburg scheine die Sonne erst am frühen Nachmittag in den Raum.

Von Corona merkt man laut Lusser zurzeit nicht viel. Er sagt: «Es trägt, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, niemand Masken.» Denn nicht nur für die Mitarbeitenden sei Maskentragen einschneidend. Den Bewohnern – viele hören schlecht und sind abhängig vom Lippenlesen – wird durch das Maskentragen das soziale Leben erschwert. Doch im Vergleich zum Vorjahr sei es anders. Lusser meint: «Wir sind weitgehend zu einer anderen Normalität zurückgekehrt.» Dabei seien sie vorbereitet darauf, Massnahmen zu ergreifen. Es solle vor allem die psychische Gesundheit der Bewohnenden im Zentrum stehen. Denn aus Sicht von Lusser sei genau diese in den vergangenen zwei Jahren zu wenig berücksichtigt worden.

Pascal Gmür ist Gesamtleiter im Altersheim Wienerberg in St.Gallen. Bild: PD

Impfung wieder ein Thema

Betreffend die Hitzewelle sieht es Pascal Gmür vom Wienerberg ähnlich wie Lusser. Er sagt:

«Wir achten speziell darauf, dass genügend getrunken wird.»

Bis jetzt habe es noch keine Erkrankungen aufgrund der Hitze gegeben. Laut Gmür ist man bezüglich Corona immer noch wachsam. «Wir testen bei Verdacht oder tragen eine Hygienemaske.» In den vergangenen Wochen habe sich niemand mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Bewohnerinnen und Angestellten haben laut Gmür gelernt, mit dem Maskentragen umzugehen. Bis vor ein paar Monaten trugen die Mitarbeiter noch ständig eine Maske. In näherer Zukunft sieht Gmür etwas auf sie zukommen: «Eine Impfung wird im Herbst wieder Thema werden.»

Die Bewohnerin geniesst ihren Ausblick in Richtung Engelburg. Bild: Elia Fagetti

Im Vergleich zum Vorjahr leben und arbeiten die Männer und Frauen des Altersheims ohne Einschränkung. Natürlich seien sie sich bewusst, dass das Virus nach wie vor präsent ist.

Corona kaum mehr thematisiert

Oliver Hofmann ist Geschäftsführer der Casa Solaris in Gossau. Bild: Hanspeter Schiess

Auch in der Casa Solaris in Gossau geht es den Bewohnenden gut. Gastgebender Geschäftsführer Oliver Hofmann sagt: «Mit dem Wegfallen der Massnahmen ist die Normalität wieder in unser Haus eingekehrt.» Die Anspannung der letzten zwei Jahre sei Gelassenheit gewichen. Trotzdem gehen die Bewohnerinnen und Bewohner mit Covid-19 vorsichtig um. «Das Thema ist aktuell, aber in den Hintergrund gerückt. Was die letzten zwei Jahre war, ist bereits Vergangenheit und wird kaum mehr thematisiert», sagt Hofmann.

Was die Hitze angeht, so sind laut Hofmann in den vergangenen Jahren viele Massnahmen wie das morgendliche Lüften eingeführt worden. Doch nicht nur die Massnahmen haben sich geändert. Die Menschen auch. Hofmann zufolge haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner ein klein wenig an die Hitzeperioden gewöhnt.

Das Altersheim Casa Solaris in Gossau. Archivbild: Michel Canonica

Mulmiges Gefühl bei den Angestellten wegen Herbst

Laut Kurt Ryser, Heimleiter des Altersheims Rotmonten an der Kirchlistrasse, gehe es vielen Bewohnenden sehr gut, und sie geniessen den Sommer. Zwischen den vielen Schattenplätzen, der nächtlichen Kühle und dem Lüften in den Morgenstunden gebe es genügend Möglichkeiten, sich abzukühlen. Doch nicht allen geht es prächtig. «Im Gegensatz zu den Bewohnerinnen und Bewohnern leiden die Mitarbeitenden mehr unter der Hitze», sagt Ryser.

Kurt Ryser ist Heimleiter des Altersheims Rotmonten. Bild: Urs Bucher

Im Zusammenhang mit der Pandemie hat sich laut Ryser ein mulmiges Gefühl bei den Angestellten eingeschlichen. Viele seien besorgt mit Blick auf das, was kommen könnte. Diesem Umstand begegnet Ryser damit, dass er gezielt die Mitarbeitenden informiert und so ihre Befürchtungen dämpft. Mittlerweile sei die Situation eine andere als vor einem Jahr, weil die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sei. Ryser sagt: «Wir hoffen fest, ohne besondere Schutzmassnahmen in die Zukunft gehen zu können.» Etwas hingegen bereitet Sorgen: die personelle Situation im Bereich der Pflege und Betreuung. Viele seien aus dem Beruf ausgestiegen, und neue Angestellte seien schwer zu finden.