Hitzewelle Im Tal steigen die Temperaturen steiler an als auf den Hügeln: Das sind die heissesten und kühlsten Orte in der Stadt St.Gallen Eine Datenauswertung für Juni und Juli zeigt, wo in der Stadt St.Gallen es am heissesten ist. An vier Orten bleibt es nachts besonders warm. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 03.08.2022, 19.00 Uhr

Bei Hitze einen kühlen Kopf behalten: Im Juli war es am heissesten Tag im Schnitt 25,3 Grad warm. Bild: Benjamin Manser (20. Mai 2022)

Am Donnerstag färbt sich die Schweiz auf den Wetterkarten wieder rot und orange: Die nächste Hitzewelle rollt an. Auch in St.Gallen knacken die Temperaturen wieder die 30-Grad-Grenze. Der Blick zurück zeigt, wo in der Stadt es besonders heiss wird und wo es relativ kühl bleibt.

Grob gesagt ist es im Tal heisser als auf den Hügeln. Die Hitze breitet sich entlang der Achse Zürcher Strasse/Fürstenlandstrasse sowie Langgasse/Rorschacher Strasse aus. Gerade zu dunkelrot glüht der Bereich vom Kybunpark via Engelburg bis Wittenbach. Das zeigen Grafiken, die das St.Galler Start-up Meteomatics für diese Zeitung erstellt hat.

Wetterprognose für kleine Gebiete

Das Unternehmen baut Drohnen, die mit Messgeräten und Sensoren ausgestattet sind. Diese fliegen heute an vier Standorten in der Schweiz regelmässig in die Wolken, in einer geraden Linie sechs Kilometer hoch und wieder zurück auf den Startplatz. Nur nachts, wenn der Luftraum frei ist.

Meteomatics bietet aber auch globale Wetterdaten an sowie Prognosedaten verschiedener Wettermodelle. Eines dieser Modelle ist das «Swiss1k». Dieses rechnet Meteomatics selbst und erstellt so viermal pro Tag eine genaue Wetterprognose. Es bildet auch die Grundlage für die vier Grafiken.

Das Modell wird auf einem Gitter von einem Kilometer gerechnet. Die Stadt St.Gallen ist aber viel hügeliger. Daher wendet Meteomatics für eine noch bessere Auflösung ein sogenanntes Downscaling an. Die Temperaturen werden automatisch aufgrund eines genaueren Höhenmodells angeglichen: Im Sittertobel ist es wärmer, als zum Beispiel auf dem Freudenberg.

Autos messen Aussentemperatur

Für eine noch höhere Genauigkeit ergänzte Larissa Ott, Meteorologin bei Meteomatics, die Werte mit Fahrzeugdaten: Manche Autos sind mit Thermometern ausgestattet und auf diese Daten hat Meteomatics Zugriff.

Diese Daten sind aber punktuelle Messwerte, die unregelmässig über die Stadt verteilt und in Bewegung sind.

Daher hat Ott die Fahrzeugdaten in dieser Analyse nur als Ergänzung verwendet. Für einen Zeitpunkt, zum Beispiel 16 Uhr, hat sie die Modelldaten aufgrund der Fahrzeugdaten angeglichen. Seltsam hohe oder tiefe Temperaturwerte filterte sie heraus.

Daraus entstanden vier Grafiken. Diese zeigen die Durchschnittstemperatur im Juni und Juli für die Stadt St.Gallen, je einmal für 16 Uhr und für 22 Uhr.

Im Sittertobel ist es am heissesten

Die 16-Uhr-Grafik für den Juni zeigt es ein wenig, jene für den Juli deutlich: den roten Graben vom Kybunpark bis nach Wittenbach. Das Sittertobel als heissester Ort von St.Gallen? Dieses Resultat ist den Höhenmetern geschuldet. Tatsächlich mag es im Tobel drückender und wärmer sein. Gleichzeitig ist es dort aber auch grüner und stellenweise schattiger, was die Hitze abmildert. Kühl erscheint hingegen das Gebiet um die Drei Weieren und Richtung Teufen. Auch das ist in erster Linie den Höhenmetern geschuldet.

Nachts kühlen vor allem vier Plätze kaum ab. Das sind grob umschrieben im Westen das Gebiet Gründen an der Grenze zu Abtwil, wo unter anderem das «Cinedome» steht sowie in Bruggen der Bereich vom Moosweier übers Lerchenfeld bis zum Schiltacker. Im Osten bleibt es nachts besonders warm im Bereich zwischen Stadion Espenmoos und Krontal sowie im Gebiet Schuppis stadtauswärts in Richtung Mörschwil. Möglich ist, dass es hier unter anderem wegen der Stadtautobahn warm bleibt.

Die Rede ist vom sogenannten Urban-Heating-Effekt. Beton und Asphalt speichern Wärme, die Stadt kühlt daher in der Nacht kaum ab. Wobei: «St.Gallen ist nicht so eine grosse Stadt, daher ist es schwierig, den Urban-Heating-Effekt zu zeigen», sagt Larissa Ott. In den Wettermodellen ist der Effekt von Betonflächen nicht berücksichtigt. Daher die Ergänzung durch Fahrzeugdaten.

Deutlich zu sehen: Der Juli war im Schnitt heisser als der Juni. Das zeigen auch Angaben der Messstation in der Notkersegg auf 777 Meter über Meer. Über den ganzen Monat Juni betrug die Durchschnittstemperatur 18,2 Grad, im Juli 19,3. Am heissesten war es im Juni: Am 19. Juni betrug das Tagesmittel 27,2 Grad. Wohlgemerkt: Hier sind die Nachtstunden miteingerechnet. Im Juli war der im Schnitt heisseste Tag der 25.: Am Montag vor einer Woche betrug die Tagesmitteltemperatur 25,3 Grad.

