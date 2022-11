Podium: Wie sich St.Galler Museen und Archive für Zukunft wappnen

Historisches Gedächtnis «Das Publikum will Blockbuster sehen»: Wie sich St.Galler Museen und Archive für die Zukunft wappnen Sie alle träumen von mehr Geld und Zuspruch: Die Leiterinnen und Leiter von vier St.Galler historischen Institutionen haben an einem Diskussionsabend Fragen zu ihren Problemen, ihrer Zukunft, ihren Träumen beantwortet. Eine einheitliche Strategie ist aber nicht erkennbar. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 11.11.2022, 18.30 Uhr

Historisches im historischen Ambiente: Moderator Max Lemmenmeier vom Historischen Verein St.Gallen diskutiert im Haus der Ortsbürgergemeinde mit vier Leitungspersonen historischer Institutionen. Bild: Michel Canonica (10. November 2022)

Vielleicht ist es ein bisschen wie mit den Äpfeln und den Birnen – so richtig vergleichen lassen sie sich nicht. Der Historische Verein des Kantons St.Gallen hat am Donnerstagabend zur Podiumsdiskussion die Leiterinnen und Leiter von vier St.Galler historischen Institutionen geladen, zwei Museen (Historisches und Völkerkundemuseum HVM sowie Textilmuseum) und zwei Archive (Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte sowie Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde). Grund: Alle vier Institutionen haben kürzlich eine neue Leitung bekommen. Die berechtigte Frage also: Wie steuern die vier neuen Leitungen ihre historische Institution in die Zukunft? Doch was Museen und Archive grundsätzlich unterscheidet, ist, wie sie auf ihr Publikum zugehen. Erstaunlich aber, dass sowohl HVM als auch das Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde ein Loblied auf die gute, alte Ausstellung halten und vor Disneyfizierung warnen.

Wie haben sie es mit den Finanzen?

Moderator Max Lemmenmeier, im Vorstand des Historischen Vereins des Kantons St.Gallen, alt SP-Kantonsrat, promovierter Historiker, führt schmissig durch den Abend. Dieser solle ein Sounding-Board werden, er wünsche sich Kritik und Fragen aus dem Publikum. Gut 60 Personen waren zum Anlass im Saal des Hauses der Ortsbürgergemeinde gekommen.

Auf dem Podium: Judith Grosse, seit Juli Geschäftsleiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte, Dorothee Guggenheimer, seit April 2021 Co-Leiterin des Archivs der Ortsbürgergemeinde, Mandana Roozpeikar, seit März Direktorin des Textilmuseums, und Peter Fux, seit Juli Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums (HVM). Erste Fragerunde von Lemmenmeier: Wie haben sie es mit den Finanzen? Und klar, alle hätten gerne mehr Geld – vor allem das Archiv für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte, von den vieren in der Runde das Haus mit dem kleinsten Budget.

Judith Grosse, Geschäftsleiterin des Archivs für Frauen-, Geschlechter- und Sozialgeschichte, und Dorothee Guggenheimer, Co-Leiterin Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde. Bild: Michel Canonica

Jemand aus dem Publikum akzentuiert die Frage nach dem Geld: Was würden die Institutionsleiterinnen und -leiter machen, wenn sie zehn Millionen Franken erhielten? Vielleicht sind die vier überrumpelt, denn grosse Visionen nennt niemand. Judith Grosse träumt von einer guten Ausstattung für ihr Archiv, und dass sie die Arbeit auf mehreren Schultern verteilen könnte. Im Bereich Foto und Video gäbe es noch viel zu entdecken. Guggenheimer würde für ihr Archiv die Raumknappheit lösen, eine andere Datenbank aufbauen mit einer teureren und besseren Software und sie würde zu den Themen Ressourcenknappheit und Migrationsgeschichte forschen. Roozpeikar würde das Geld entweder in den geplanten Umbau stecken oder sie würde die hauseigene Sammlung erforschen und mit Ausstellungsprogrammen etwas der Bevölkerung zurückgeben. Fux würde den Zugang zum Haus verbessern, noch immer können Rollstuhlfahrer das HVM nur über den Personaleingang erreichen. Und er würde mit einem Land, von dem sein Haus Objekte hat, ein grosses Kooperationsprojekt angehen.

Museen und Archive als «politische Kampfmaschinen»?

Dann wird es provokanter: Lemmenmeier will von den vier wissen, ob ihre Institutionen «politische Kampfmaschinen» seien, die ihre Vorstellung von einer besseren Welt vermitteln wollten. Nein, sagt Dorothee Guggenheimer vom Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde. Sie seien eine «Sensibilisierungs- und Kontextualisierungsorganisation». Judith Grosse sagt, dass ihr Archiv einen feministischen Auftrag habe. Defizite zu entdecken und die ganze Gesellschaft abzubilden, das seien ihre zentralen Motive. Das Textilmuseum sei keine Kampfmaschine, sagt Mandana Roozpeikar. Ihre Aufgabe als Gedächtnisinstitution sei es, Vergangenes zu bewahren, in die Zukunft zu schauen, Diskussionen anzustossen. Und auch eine politische Haltung zu haben und für diese einzustehen.

Planen gemeinsame Projekte: Mandana Roozpeikar, Direktorin des Textilmuseums, und Peter Fux, Direktor des HVM. Bild: Michel Canonica

Peter Fux betont, man müsse zwischen Glauben, Meinen und Wissen unterscheiden, gerade heute sei dies dringender denn je. Die Museen könnten in die Vergangenheit schauen und aus dieser Perspektivenvielfalt Erkenntnisse fürs Heute gewinnen. Das HVM sei der Akademie der Wissenschaften verpflichtet und nicht der Politik. Man sei politisch neutral.

Das kann kein Museum alleine stemmen

Jemand will wissen, wie es um die Zusammenarbeit der Häuser bestellt sei. Man sehe sich nicht als Konkurrenten, sondern als Ergänzung, sagt Fux. Noch sind er und Mandana Roozpeikar quasi «Neulinge», trotzdem: Es sind gemeinsame Projekte geplant. Roozpeikar sagt, 2023 und 2014 seien museumsübergreifende Zusammenarbeiten zu den Themen «Universum und Sterne» und «Essen und Trinken» geplant. «Das ist die Zukunft», sagt Roozpeikar. «Das Publikum will Blockbuster sehen.» Die acht St.Galler Museen könnten dies nicht alleine stemmen. Die Lösung: Kooperationen.

Klimaneutral, die nächste Frage von Lemmenmeier, das ist keine der vier Institutionen.

Kontrovers wird es, als der Moderator nach den Konsequenzen der Digitalisierung fragt. Digitalisierung sei kein Allheilmittel, sagt Grosse. Es sei wichtig, dass Leute ins Archiv kämen. Guggenheimer sagt, Speicherplatz für Digitales sei viel teurer, als Sachen im Archiv zu lagern. Die Aufgabe bleibe die gleiche: aufbewahren für die Zukunft, analog und digital. Roozpeikar sagt, dass das Museumsteam im Digitalarchiv Sachen schneller finde, es erleichtere also auch die eigene Arbeit. Für sie stellt sich die Frage, wen man mit der Sammlung erreiche. Ihr Team versucht gerade, einen virtuellen Raum zu bauen, damit man die Ausstellung des Textilmuseums in New York auch hier anschauen könnte. Peter Fux hingegen betont die Wichtigkeit des Analogen. Durch eine Ausstellung wandeln zu können und die Objekte auf sich wirken zu lassen, das könne man nicht ersetzen.

Ein Gang durchs Archiv sei natürlich verstaubt, sagt Dorothee Guggenheimer. Das Archiv der Ortsbürgergemeinde wolle sich in Sachen Vermittlung bewegen, man wolle mehr ins Gespräch mit dem Publikum kommen. Doch sie warnt vor einer Disneyfizierung der Museen, die sei eine Zumutung, eine Beleidigung der Besuchenden. «Ich gehe altmodisch ins Museum», sagt Guggenheimer. Sie lese lieber Tafeln, als von Events umworben zu werden. Peter Fux stimmt zu: Dass alle Museen mit ihren Newslettern werben, sie würden das Museum neu erfinden mit noch innovativeren Formaten, das sei der falsche Weg. Man solle sich auf die Artefakte besinnen, und wie man diese würdigen könne.

Schade, dass das nicht vertieft diskutiert wurde. Zugänge, Niederschwelligkeit, Teilhabe – wichtige Punkte, kontroverse Meinungen. Doch dann rief der Apéro.

