St.Gallen: Frauen im Stadtparlament in der Mehrheit

Historischer Moment Frauen sind im St.Galler Stadtparlament erstmals in der Mehrheit Es hat rund 50 Jahre gedauert: Seit Anfang Jahr sitzen mehr Frauen als Männer im Stadtparlament St.Gallen. Wie lange diese Mehrheit Bestand hat, ist aber Glückssache. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.00 Uhr

In der SP/Juso/PFG-Fraktion sitzen mit 15 Parlamentarierinnen die meisten Frauen. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein historischer Moment: Im St.Galler Stadtparlament steht es neu 32 zu 31 für die Frauen. Durch das Nachrutschen von Sarah Bünter sind sie neu in der Mehrheit – zum ersten Mal überhaupt. Und das, obwohl das Parlament nach den Wahlen 2020 noch deutlich entfernt war von einer Frauenmehrheit. An den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2020 waren 37 Männer und 26 Frauen gewählt worden.

Doch dann folgte eine Kaskade von Rücktritten. 15 Parlamentarierinnen und Parlamentarier traten aus den unterschiedlichsten Gründen zurück. Auf sie folgten vor allem Frauen, elf an der Zahl. So sank der Männeranteil kontinuierlich. Mit den Rücktritten von Daniel Kehl (SP), Remo Daguati (FDP) und Stefan Grob (Mitte) fiel er unter die 50-Prozent-Marke. Denn auf sie folgten Angelica Schmid-Baerlocher (SP), Nadia Garobbio-Campi (FDP) und eben Sarah Bünter (Mitte).

Verhältnis kann rasch wieder kippen

Irgendwann bemerkte Stadtschreiber Manfred Linke die Entwicklung und begann, sie zu verfolgen. Auf einer Liste führte er nach, wer für wen nachrutschte. «Der Trend ist eindeutig in Richtung der Frauen», sagt er. Natürlich kann es auch leicht wieder in die andere Richtung kippen. Dafür muss nur eine Frau zurücktreten und ein Mann nachrücken. Auch dafür hat Linke eine Liste. Darauf sind die Personen aufgeführt, die aufgrund ihres Wahlresultats als Nächste an der Reihe wären.

Auf dieser «Warteliste» stehen derzeit bei sieben Parteien Frauen an erster Stelle, bei fünf Parteien sind es Männer. «Man weiss aber natürlich nicht, ob diese Person dann auch nachrutschen kann», sagt Linke. Ein Umzug zum Beispiel nach Bern, ein kürzlicher Berufswechsel oder das dritte Kind: Es gibt viele Gründe, warum ein politisches Mandat nicht möglich sein kann.

Was bedeutet die Frauenmehrheit für die Stadt? Linke, der seit 2000 Stadtschreiber ist, sagt: «Eine Person allein macht keinen grossen Unterschied. Aber insgesamt ist das Parlament in den vergangenen Jahren weiblicher und jünger geworden.» Für die politische Agenda könne das durchaus bedeuten, dass etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eher thematisiert werde. Dies beschäftige Frauen eher, aber auch junge Männer. Ist die Gleichstellung erreicht? «Die ist dann erreicht, wenn Frauen wie Männer aus dem ganzen politischen Spektrum gut vertreten sind. Egal, ob progressiv oder konservativ, links oder rechts.»

In der Bevölkerung steht es 50:50

Maria Pappa wurde mit ihrer Wahl im Herbst 2020 zur ersten Stadtpräsidentin von St.Gallen. Rund zwei Jahre später ist ein weiterer Meilenstein erreicht. «Grundsätzlich ist es erfreulich, wenn es im Parlament mal eine andere Mehrheit gibt», sagt sie. «Ich hoffe, dass im Parlament die Sicht der Frauen und ihre Anliegen besser wiedergegeben werden.»

Maria Pappa, Stadtpräsidentin St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Wichtig sei auch: «Was das Geschlecht betrifft, bildet es damit auch die Bevölkerung besser ab.» Ende Dezember lebten in der Stadt nur 73 Frauen mehr (40'844) als Männer (40'771). Wobei: Wenn man die Bevölkerung betrachte, gebe es im Parlament wohl zu viele linke und zu wenige bürgerliche Frauen.

Allein die 19-köpfige SP/Juso/PFG-Fraktion stellt 15 Frauen. Bei der GLP und JGLP sind es vier Frauen und vier Männer, bei den Grünen und Jungen Grünen drei Frauen und fünf Männer (siehe Grafik). Dass der Anteil der Frauen seit den Wahlen 2020 derart gestiegen ist, deutet auf Folgendes hin: Viele Frauen erzielten ein gutes Ergebnis, schafften es aber nicht ins Parlament. Dafür ergatterten sie gute Listenplätze.

Kein Grund, sich auszuruhen

Jenny Heeb, Co-Präsidentin der städtischen SP und selbst Stadtparlamentarierin, freut sich über die Mehrheit, sagt aber auch: «Nur weil wir Frauen jetzt zahlenmässig gleich vertreten sind, können wir uns nicht ausruhen. Es braucht uns Frauen dort, wo Entscheide gefällt werden: in den Kommissionen, im Kantonsrat, in den Chefinnen-Etagen.» Dazu seien ein besserer Zugang und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Politik und Frauen nötig. Ausserdem brauche es Frauen, die weiterhin kämpferisch und laut blieben.

Jenny Heeb, Co-Präsidentin der SP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die erreichte Mehrheit sei den Frauen zu verdanken, die das Frauenstimmrecht erkämpften. «Mehr als 50 Jahre nach der Einführung sind wir Frauen zahlenmässig endlich so vertreten, wie wir es auch in der Gesellschaft sind», sagt Heeb. Dass es in einer fortschrittlichen Stadt wie St.Gallen so lange gedauert habe, zeige deutlich: «Es braucht weiterhin den Kampf für Gleichstellung, für die Rechte der Frauen, aber auch für die Rechte von Minderheiten.»

Übrigens: St.Gallen ist nicht die erste Stadt mit einer Frauenmehrheit in der Legislative. In Bern, Lausanne, Genf, Fribourg, Neuchâtel und Monthey gab es sie nach den letzten Wahlen bereits. Am höchsten war der Frauenanteil mit 70 Prozent in Bern.

1972 erhielten die Frauen in St.Gallen das Stimm- und Wahlrecht An der eidgenössischen Abstimmung 1971 verweigerten die Männer im Kanton St.Gallen den Frauen das Stimm- und Wahlrecht weiterhin. 53 Prozent stimmten Nein. Nur 3 von den 14 Bezirken im Kanton sagten Ja, darunter der damalige Bezirk St.Gallen. Dazu gehörten neben der Stadt auch Wittenbach, Muolen und Häggenschwil. Junge CVP-Männer lancierten daraufhin eine Initiative, um Frauen das Stimmrecht auf Kantons- und Gemeindeebene zu gewähren. Diese kam zu Stande und 1972 an die Urne. In der Stadt St.Gallen betrug der Ja-Anteil 75,7 Prozent. Im ganzen Kanton nahmen 65,4 Prozent der Männer die Initiative an. Einzig ländliche Gemeinden mit einer konservativ-bäuerlichen Bevölkerung stimmten weiterhin Nein. So analysierte das «Ostschweizer Tagblatt» das Ergebnis tags darauf und gratulierte den Frauen zur «politischen Gleichberechtigung». Im Herbst 1972 schafften in der Stadt St.Gallen sechs Frauen die Wahl Doch das Wahl- und Stimmrecht ist das eine, eine Wahl zu gewinnen, das andere. Im Herbst 1972 wurden erstmals Frauen in den Grossen Gemeinderat (heute Stadtparlament) gewählt. Sechs schafften die Wahl in das 63-köpfige Gremium: Heidi Hartmann (FDP), Alexa Lindner (SP), Carmela Müller (CVP), Rosmarie Schenk (CVP), Laura Tester (SP) und Ruth Volland (FDP). Damit betrug der Frauenanteil im Grossen Gemeinderat 9,5 Prozent. Langsam, aber stetig ging es aufwärts. 1980 traten erstmals Kandidatinnen der Politischen Frauengruppe (PFG) an. Im September 1992 gingen 16 Sitze in der städtischen Legislative an Frauen, der Anteil stieg damit auf 25,4 Prozent. 2012 wurden 19 Frauen gewählt, die Quote betrug 30,2 Prozent. Bei den letzten Wahlen 2020 waren es schliesslich 26 Frauen, was 41,3 Prozent entsprach. (mha)

