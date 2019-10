Historischer Jahreskalender zur Stadt St.Gallen: Vom «Gift» zum Tröckneturm

Der «Bierhof» an der Verzweigung der Rorschacher- mit der Lämmlisbrunnenstrasse auf einer Ansichtskarte, die 1922 nach Frankreich verschickt wurde. Das Haus, in dem sich heute das Fanlokal des FC St.Gallen befindet, wurde 1900 bis 1902 von Karl August Hiller gebaut. Der Architekt starb während der Bauarbeiten an einer Krankheit. Auftraggeber war Arnold Billwiller, der damalige Eigentümer der Brauerei Schützengarten. Seit dem 14. Jahrhundert ist für diesen Standort das Badhaus Lämmlisbrunnen nachgewiesen, das 1835 zur Brauerei Bierhof umgebaut wurde.