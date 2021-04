Historische Aufarbeitung Zürich entfernt koloniale Spuren aus dem Niederdorf – St.Gallen geht einen anderen Weg und setzt auf Aufklärung Die Stadt Zürich will «koloniale und rassistische Zeichen» aus dem Stadtraum entfernen. Auch in St.Gallen finden sich viele rassistische Spuren. Sie zu verstecken oder ins Museum zu verbannen, findet der St.Galler Historiker und Sklavenforscher Hans Fässler problematisch. Melissa Müller 26.04.2021, 05.00 Uhr

Das Haus zum Möhrli am Marktplatz 24 – wo der City Kebab und früher die «Schmatzinsel» beheimatet waren – mit abwertenden Darstellungen von afrikanischen Kriegern. Bild: Benjamin Manser (27. Juni 2020)

Die Stadt Zürich setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Oder besser gesagt: Sie sagt öffentlichen Zeichen mit Bezug zu Anti-Schwarzen-Rassismus und Kolonialismus den Kampf an, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

So will der Stadtrat gewisse Inschriften und Wandbilder entfernen. Betroffen sind vorerst drei Häuser im Niederdorf. So wird die städtische Liegenschaft «Zum Mohrentanz», in der sich einst das Café Mohrenkopf befand, ihren Namen noch dieses Jahr verlieren – weil sich dunkelhäutige Personen davon gedemütigt fühlen könnten.

St.Gallen plant einen «Weg der Vielfalt»

Die Stadt St.Gallen verfolgt einen etwas anderen Weg als Zürich und will durch Aufklärung für die Problematik sensibilisieren. Dazu ist ein «Weg der Vielfalt» geplant. Die Federführung dieses Projekt liegt bei Samuel Zuberbühler, dem Leiter der städtischen Standortförderung (siehe Infobox).

Ein Weg zu den rassistischen Spuren in der Stadt St.Gallen Sechs Mitglieder des Stadtparlaments fordern in St.Gallen einen neuen Rundgang, der über Rassismus in der Stadt aufklärt. Statt Denkmäler zu stürzen, sollte man aus der Geschichte lernen. Die Postulantinnen und Postulanten Gallus Hufenus, Doris Königer (beide SP), Nadine Niederhauser, Philipp Schönbächler (beide GLP), Jeyakumar Thurairajah und Clemens Müller (beide Grüne) fordern, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem historischen Erbe St.Gallens verstärkt werden soll. Sie wünschen sich einen «Weg der Vielfalt», der zu den rassistischen Spuren führt. Der Stadtrat hat das Postulat erheblich erklärt. Laut Stadtpräsidentin Maria Pappa ist der Postulatsbericht erst Ende 2022 fällig. Es sei richtig, das bestehende Angebot der Stadtführungen zu analysieren und eventuell zu optimieren, sagt Maria Pappa. Mehr könne sie diesbezüglich noch nicht sagen. (mem)

Meisterwerke oder abwertende Darstellungen «fremder Völker»?

Denn auch in St.Gallen zeugen manche Spuren davon, dass sich die Stadt kolonial bereichert und von Sklavenhandel profitiert hat. Der Historiker Hans Fässler weist auf seinen Stadtrundgängen auf solche Orte hin. So etwa auf das «Haus zum Mohrenkopf» an der Spisergasse, die Köpfe an der Fassade des Hauptbahnhofs oder das «Haus zum Möhrli» am Marktplatz 24 mit abwertenden Darstellungen von afrikanischen Kriegern:

Das wohl bekannteste Haus mit rassistischem Hintergrund in St.Gallen: Das «Haus zum Mohrenkopf» in der Spisergasse. Bild: Ralph Ribi (29. Juni 2020)

Das «Haus zur Waage» an der Ecke Multergasse/Neugasse 55, in dem sich das Modegeschäft PKZ befindet, gibt aus heutiger Sicht ebenfalls zu Denken. Der Jugendstilbau aus dem Jahr 1903, der von der Stickereiblüte zeugt, ist mit Köpfen von Menschen aus verschiedenen Kontinenten geschmückt. Fässler ortet darin eine «exotisierende Zurschaustellung fremder Völker».

Fragwürdig? Touristiker sehen darin «Meisterwerke», wie ein Blick auf die Website von St.Gallen-Bodensee-Tourismus zeigt. Dort heisst es über das «Haus zur Waage»: «Hervorragend sind die fünf überlebensgrossen, vollplastischen Sandsteinköpfe, die die fünf Kontinente darstellen – Meisterwerke des in St.Gallen ebenfalls überaus produktiven holländischen Steinbildhauers Henri Gisbert Geene (1865–1950).» In keinem Wort wird auf die koloniale Vergangenheit hingewiesen.

«Die Sachen verstecken oder ins Museum verschieben, hat etwas Problematisches»

Historiker und Sklavenforscher Hans Fässler. Bild: Benjamin Manser

Dass man abwertende Darstellungen von Menschen aus anderen Kulturen entfernen will, ist in St.Gallen kein Thema. Auch Hans Fässler fordert keine Initiative wie in Zürich. Nun etwa die Sandsteinköpfe beim «Haus zur Waage» abdecken oder ins Museum verschieben zu wollen, habe etwas Problematisches.

Es spreche einiges dafür, die Sachen vor Ort anzuschauen, zu kontextualisieren und sich diesem Stück Kommunal- und Kolonialgeschichte bewusst zu werden. «Wenn es aber eine Initiative gäbe von Vertretern von ‹Black Lives Matter› oder von dunkelhäutigen Menschen mit einer anderen Sensibilität als alte weisse Historiker, dann müsste man diese Debatte zusammen führen», findet Fässler.

Das Thema ist derzeit in mehreren Schweizer Städten aktuell: In Winterthur ist das Haus «Zum Mohren» vielen ein Dorn im Auge; in der Berner Altstadt löst eine Skulptur bei der «Zunft zum Mohren» Empörung aus.

Die schmutzigen Geschäfte der Rietmanns, Zollikofers und Kunklers

Es sei eine komplexe Debatte, sagt Hans Fässler. Denn erst einmal müsste man definieren, was unter einem kolonialen und rassistischen Zeichen zu verstehen sei. Fässler selbst fokussiert sich in diesem grossen Themenfeld eher auf sein Spezialgebiet: Er arbeitet die Beteiligung von Schweizer Kaufleuten, Bankiers und Militärs an der Sklaverei und am Sklavenhandel auf. Darin verwickelt waren prominente St.Galler Familien wie die Höggers, Rietmanns, Schlumpfs, Zollikofers, Züblins, Gsells und Kunklers.

Zudem engagiert sich Hans Fässler dafür, dass der als Roter Platz bekannte Raiffeisen-Platz umbenannt wird. «Es kann nicht sein, dass St.Gallen einen Platz hat, der nach einem üblen Antisemiten, der von den Nazis verehrt wurde, benannt ist», sagt Fässler mit Verweis auf Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888), den Namensgeber von Bank und Platz.

«Die Diskussion mit der Bankleitung läuft und ich bin optimistisch, dass der Platz eines Tages umbenannt wird.»