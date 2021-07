Geburtsstätte des FCSG in Rorschacherberg wurde eingeebnet

Historisch Geburtsstätte des FC St.Gallen eingeebnet: Blick auf das Feld in Rorschacherberg, wo die «Espen» einst ihre ersten Tore schossen An bester Lage, direkt am See, stehen heute zwischen Rorschach und Rorschacherberg alte Baracken und Hallen. Sukzessive werden diese abgerissen und weichen Neubauten, etwa dem Würth-Haus beim Hauptbahnhof. Im 19. Jahrhundert waren etwas weiter östlich ein Tennisplatz, Anlagen für Wassersport und ein Fussballfeld zu finden. Darauf absolvierte der FC St. Gallen ab 1879 seine ersten Fussballspiele. Rudolf Hirtl 20.07.2021, 05.00 Uhr

Die alten Baracken sind weg: Auf diesem Grundstück im Neuseeland in Rorschacherberg absolvierte der FC St. Gallen seine ersten Spiele und Trainings. Bild: Rudolf Hirtl

Bagger haben sich in den vergangenen Tagen durch die Gemäuer und Dächer gefressen und die alten Hallen im Gebiet Neuseeland in Rorschacherberg Stück für Stück in Mulden entsorgt. Nun ist der Blick frei auf jenes Grundstück, auf dem die Spieler des FC St.Gallen ihre ersten Trainings und Meisterschaftsspiele absolvierten. Mit etwas Fantasie kann man sich diese Szenerie gut vorstellen.

Sportanlagen direkt am Bodenseeufer

Damals, als im Vordergrund der Eisenbahnzug mit Dampflokomotive Richtung Rorschach Hafen fuhr, daneben die Rösser einer Pferdedroschke trabten und reger Schiffsverkehr auf dem Bodensee herrschte (siehe Bild unten), war das Ganze noch um einiges idyllischer als heute, wo Autos und Lastwagen auf der Strasse lärmen. Diese heisst übrigens in Richtung Staad ab Höhe des östlichen Schwimmbadbeckenrandes Neuseeland, und nicht etwa Churerstrasse, wie selbst Historiker gerne und falsch schreiben.

Das Institut Wiget in Rorschach an bester Lage mit den Sportanlagen direkt am See. Bild: Stadtarchiv

Den Ursprung hatten die Sportanlagen im internationalen, englischsprachigen Institut Wiget, das von Vater Heinrich und Sohn Gustav Wiget im heutigen von Schienen umgebenen SBB-Areal gegründet wurde. Das im Jahr 1873 gegründete Internat stellte englische Sprach- und Turnlehrer ein, welche die Schüler für den Fussball begeisterten. Ehemalige Schüler dieses Instituts waren es denn auch, die am 19. April 1879 im St. Galler Restaurant Hörnli den FC St. Gallen, den ersten und ältesten Fussballclub der Schweiz, gründeten.

Zuvor hiess der FCSG noch FC Schönberg

Ehe der FC St.Gallen gegründet wurde, nannte sich die Schülerfussball-Mannschaft FC Schönberg, nach dem Grundstück auf dem später auch das Hotel Waldau gebaut wurde. Das «Waldau» beherbergte ab 1873 das Knabeninstitut Wiget. 1909 wurde aus dem Knabeninstitut die Privatschule Heller. Sie hielt aber nur gerade ein knappes Jahr durch. Denn bereits 1910 wurde die «Waldau » in ein Hotel und Kurhaus umgewandelt. Im Jahr 2015 gingen dann im Vier-Sterne-Haus Waldau die Lichter aus: Nach 105 Jahren als Hotel und Restaurant. Neben dem ehemaligen Hotel erinnert auch noch das Haus an der Seebleichestrasse an das Institut Wiget.

Das Haus an der Seebleichestrasse in Rorschacherberg ist das letzte vom damaligen Standort des Instituts Wiget. Bild: Rudolf Hirtl

Nur drei Titel in über 140 Jahren

Geblieben sind auch schöne Erinnerungen an den FC St.Gallen. Allerdings lassen sich die wirklichen Erfolge an einer Hand abzählen. Der FCSG ist zwar der älteste Fussballklub Kontinentaleuropas, hat es aber fertig gebracht, in über 140 Jahren nur dreimal einen bedeutenden Titel zu gewinnen: Die Meisterschaften von 1904 und 2000 sowie der Cupsieg aus dem Jahr 1969. Der erste grosse Titel wurde in der Frühzeit gewonnen. Nach den Zürcher Clubs Anglo-American, Grasshoppers und FC Zürich sowie dem BSC Young Boys wurde der FC St. Gallen 1904 wie erwähnt fünfter offizieller Schweizer Meister. Captain war damals der Engländer CC Bryan.

Nur Abrissbewilligung erteilt – kein Neubauprojekt geplant

Im Zusammenhang mit der Gründung des FC St.Gallen ist immer vom Institut Wiget in Rorschach die Rede. Auch eine Gedenkplatte am Kornhaus erinnert daran. Thomas Müller, Meister-Präsident des FC St. Gallen und ehemaliger Stadtpräsident von Rorschach, sowie Ex-Espen-Präsident Dieter Fröhlich hatten diese am Montag, 19. April 2004, zum 125-jährigen Bestehen enthüllt. Allerdings standen und stehen Fussballplatz und Häuser des Instituts immer auf Rorschacherberger Boden. Für die Werbung des Vereins war das städtische Rorschach aber attraktiver als das arme Bauerndorf.

Thomas Müller und Dieter Fröhlich mit der Gedenktafel beim Kornhaus. Bild: Regina Kühne

«Da sind wir einmal der Nabel der Welt und Rorschach schnappt uns das weg», sagt dazu Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs scherzend, als er am Montag in Kirgistan das Telefon abnimmt. Er lasse der Stadt gerne diese Ehre, stören tue ihn das Ganze nicht. Die SBB, als Besitzer des Grundstücks im Neuseeland, habe bisher erst eine Abbruchbewilligung erhalten. Vorläufig bleibe es beim ausplanierten Grundstück, ein Neubauprojekt sei an dieser Stelle noch nicht geplant.

Der FC St. Gallen könnte sogar noch älter sein

Im Frühling 2020 schrieb Fredi Hächler, ehemaliger Mitarbeiter des Stadtarchivs, in einem Gastbeitrag im «Tagblatt», dass der FC St.Gallen gar älter sein könnte. Er kam in seinen Recherchen zu Hinweisen, dass der FC St. Gallen schon vor der Versammlung vom 19. April 1879 organisiert war. Präsident Matthias Hüppi zeigte sich aber wenig beeindruckt davon, zumal die Jahreszahl 1879 für den Verein ebenso identitätsstiftend ist wie die grün-weissen Klubfarben.

Fakt sei, so Hächler: «Der FC St.Gallen machte in den ersten 24 Jahren eine grosse Wandlung durch. Aus der Gruppe von unbekümmerten Jugendlichen bildete sich mit der Zeit ein Vorstand, der straffe Strukturen einführte – unter anderem mit dem Ziel, in der Stadt die Nummer eins zu sein. Es folgte ein jahrelanges Auf und Ab, bis sich der FC St.Gallen um 1900 endgültig als Verein festigte. Es gab immer wieder mehrere Jahre ohne eine aktive Mannschaft oder man konnte nur mit Fusionen irgendwie überleben. Der Vorstand, meistens besetzt mit ehemaligen Spielern, glaubte jedoch immer an den Verein. Im Jahr 1895 gehörte der FC St.Gallen zu den Mitgründern des Schweizerischen Fussballverbandes und stellte dessen Präsident, ein eigenes Team aber hatte man damals nicht, dafür schon vor 1900 eine eigene Tennis-Sektion. Die sportliche Erfolgsgeschichte begann erst Anfang des 20. Jahrhunderts.»