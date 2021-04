Hinter der Kamera «Kreativität kennt keine Konkurrenz»: Wie ein Rorschacher Videograf Ostschweizer Geschäfte und regionale Künstler online inszeniert Bild: PD Atilla Deniz ist ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker mit einem Faible für Video- und Fotografie. Mit seinen Marketing-Dienstleistungen hat der 25-jährige Rorschacher den digitalen Auftritt vieler regionaler Kleinunternehmen aufpoliert. 2018 gelang ihm ein Coup, als er mit dem damals noch aufstrebenden St.Galler Rapper Monet192 zusammenspannte. Miguel Lo Bartolo 06.04.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Werbevideos, Firmenlogos und Webdesign – der Rorschacher Atilla Deniz hat sich mit seinen Marketing-Dienstleistungen bei diversen Ostschweizer Gewerblern einen Namen gemacht. Auch Künstler aus allerlei Sparten klopfen für videografische Services regelmässig bei ihm an. Vor fünf Jahren bot er seine Dienste als selbsternannter Videograf noch unentgeltlich an. Er feilte klammheimlich an seinen Fähigkeiten, produzierte lediglich für Freunde und um seinen Youtube-Kanal zu füttern, bis er 2018 einen Coup landete. Seinen Weg in die obere Liga der Foto- und Videografen zieren Kooperationen mit dem «Hilton Garden Inn» Hotel in Zürich, der Pendlerzeitung «20Minuten» und dem deutschen Musiklabel Warner Music. Deniz sagt:

«Ich wusste früh um mein Talent. Dass ich bei null anfangen musste, hat mir nichts ausgemacht.»

Der 25-jährige gelernte Informatiker hat sich 2017 an der Höheren Fachschule St.Gallen zum Wirtschaftsinformatiker fortgebildet. Parallel zu seiner Berufstätigkeit wollte er sein eigenes Unternehmen aufbauen. An technischem und ökonomischem Know-how mangelte es ihm kaum, dafür umso mehr an finanziellen Mitteln und Renommee. Also versuchte er Referenzen einzuholen und sein Können unter Beweis zu stellen. Sein Mantra seit jeher: «Kreativität kennt keine Konkurrenz.»

Spötteleien wegen Low-Budget-Produktion

Sein erstes Werbevideo drehte er für die «Huqqa Shisha Lounge» an der St.Galler Neugasse. «Die Idee kam ganz spontan», erzählt Deniz. Das Lokal hatte eben eröffnet. Die Jugendlichen wurden davon angezogen wie die Motten vom Licht. Als Hobbyvideograf konnte er allerdings keine nennenswerten Qualifikationen vorweisen. Also bot er dem Geschäftsführer an, ein sogenanntes Low-Budget-Video zu drehen. Umsonst, versteht sich. Sein damaliges Handy, ein handelsübliches Iphone 6, fixierte er an einem Gimbal, eine Ausführung, welche die Bewegung der Kamera kontrollierter und flüssiger machen soll. Mit dieser Konstruktion lief er in der Lounge umher – und zog so kritische Blicke auf sich. Er erinnert sich:

«Ich hatte beim Filmen das Gefühl, spöttisch belächelt zu werden.»

Das Endprodukt fest im Blick habe er den mutmasslichen Hohn über sich ergehen lassen.

Deniz' erstes Werbevideo für die «Huqqa Lounge» in St.Gallen. Video: Atilla Deniz

Seinen Stil hat Deniz grösstenteils von US-amerikanischen Videoproduzenten abgekupfert. Mit Geschwindigkeitsreglern statt harten Schnitten führt er den Zuschauer im eigens ausgewählten Tempo durch sein Video. Sein Ziel dabei: Das Publikum soll im Bewegtbild versinken, das Zeitgefühl verlieren.

Aufträge aus allen möglichen Branchen

Lange dauerte es nicht, bis Deniz weitere regionale Gewerbler von seiner Marketingvision überzeugen konnte. Es folgte eine Zusammenarbeit mit dem Seerestaurant in Rorschach. Genauer gesagt mit der am Seerestaurant angeschlossenen Siddharta Buddha Lounge, deren Geschäftsführer damals unter anderem mit Auftritten von Deutschrap-Grössen wie Mero und Loredana lockte. Atilla Deniz war schnell eingespannt und lieferte im Monatstakt hochwertige Videos für den Social-Media-Auftritt des Rorschacher Lokals.

Zeitgleich ergaben sich für den 25-Jährigen allerlei Projekte. So drehte er beispielsweise ein Video für den Coiffeursalon Swiss Hair by Zainal, der zu jener Zeit gerade Hochkonjunktur hatte. Sein mit rund 400'000 Klicks meistgesehenes Youtube-Video liegt eineinhalb Jahre zurück. Damals rührte er noch regelmässig die Werbetrommel für «The Ami», ein Rorschacher Restaurant, das sich auf Burger spezialisiert hat.

In Zusammenarbeit mit dem Restaurant The Ami filmte er mit sogenannter B-Roll-Technik, bei der Detailaufnahmen eingeschnitten werden, um vom Protagonisten abzulenken. Video: Atilla Deniz

Zu seinen Leistungen gehörte bald schon auch das Vermarkten von aspirierenden Künstlerinnen und Künstlern. Tänzerinnen, Models, Influencerinnen und Musiker wandten sich an ihn. Seine Kurzfilme erfreuten sich in den sozialen Medien grosser Beliebtheit und galten zum damaligen Zeitpunkt als Alleinstellungsmerkmal. Sein Name zirkulierte sodann auch ausserkantonal.

Vor dem Durchbruch mehrmals übers Ohr gehauen worden

An Aufträgen mangelte es ihm wahrlich nicht. Doch um sich selbstständig zu machen, um alles auf eine Karriere als Videoproduzent zu setzen, war es noch zu früh. Die Rendite war überschaubar. «Als Nebeneinkommen war es ganz okay», sagt Deniz. Seinen Job habe er indes nicht hinschmeissen können. Auch deshalb nicht, weil er von seinen Auftraggebern mehrmals übers Ohr gehauen worden sei. Er erzählt von ausgebliebenen Zahlungen, nicht eingehaltenen Terminen und Urheberrechtsverletzungen.

«Ich war jung, naiv und hab’

mich ausnutzen lassen.»

Per Zufall öffnete sich 2018 eine weitere Tür. Deniz wurde für die Musikvideoproduktion des St.Galler Rappers Karim Russo alias «Monet192» angefragt. Die Gelegenheit kam wie gerufen. Zwar war die Anhängerschaft des Künstlers damals noch überschaubar, der Auftrag für den Videoproduzenten folglich abermals nicht sonderlich lukrativ. Rückblickend betrachtet markiert die Kooperation jedoch einen Wendepunkt in Deniz' Karriere. Denn mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des St.Galler Rappers steigerte sich auch die öffentliche Wahrnehmung des Videoproduzenten. Deniz sagt:

«Wir konnten voneinander profitieren und haben uns gegenseitig gepusht.»

Eines der ersten Musikvideos des St.Galler Rappers Monet192. Video: Atilla Deniz

Grossprojekte und Networking per Youtube

Die Coronapandemie hat einen wesentlichen Teil seines Geschäfts lahmgelegt. KMU fielen im vergangenen Jahr als Kooperationspartner beinahe gänzlich weg. Dennoch ist Deniz im Begriff aufzurüsten. In der nächsten Zeit will er ein Team aufstellen. Denn: «Alleine kann man mit den grossen Videoagenturen nicht mithalten.» Genau das will Deniz aber – Projekte für Grossunternehmen stemmen, Verantwortung übernehmen, richtig durchstarten.

Der Rorschacher ist in engem Austausch mit Gleichgesinnten aus allen Winkeln der Welt. Videografen aus Indien, Australien, Skandinavien und den USA fragen über Youtube nach Empfehlungen. In den Kommentarspalten unter seinen Videos versammeln sie sich und diskutieren über die neusten Programme, ausgefallene Drehorte und angesagte Schnitttechniken. «Der internationale Austausch ist wichtig, um Trends frühzeitig zu erkennen», sagt Deniz. Als Erfolgskonzept hat sich dieser Ansatz für den 25-Jährigen bis heute jedenfalls bewährt.