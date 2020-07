Hindernisparcours statt Veloroute: ein kritischer Blick auf die Verkehrspolitik fürs Velo in St.Gallen – das Beispiel Vadianstrasse St.Gallen plant bis 2030 eine Veloschnellroute in Längsrichtung durch die Stadt. Das hört der Velofahrer gerne. Heute befährt er nämlich ein Velowegnetz mit vielen Löchern und Hürden. Pikanterweise auch dort, wo die Stadt schon tätig war: Das Paradebeispiel ist die Vadianstrasse. Reto Voneschen 21.07.2020, 05.00 Uhr

Auf der Westseite des Vadianplatzes: Ohne, dass jemand etwas falsch macht, wird es hier rasch eng, wenn ein Autofahrer aus dem Parkplatz manövriert und ein anderer entgegen kommt. Um ohne Anhalten durchfahren zu können, weichen Velofahrer regelmässig aufs Trottoir aus. Bild: Reto Voneschen (20.7.2020)

«Attraktive, sichere und zusammenhängende Velorouten sind eine wichtige Voraussetzung für die stärkere Nutzung des Velos im Alltags- und Freizeitverkehr. Basierend auf dem be­stehenden Strassen- und Wegnetz müssen gefährliche oder unattraktive Abschnitte verbessert, und Netzlücken geschlossen werden.» Das schrieb das Bundesamt für Strassen schon 2008 in einem allerersten Planungsleitfaden für Velorouten.

Grosse Würfe brauchen viel Zeit

Veloroute mit (zu) viel Autoverkehr. Bild: Reto Voneschen (20.7.2020)

Man muss der Stadt St.Gallen zugutehalten, dass sie in diesem Sinn in den vergangenen Jahren ihre Anstrengungen verstärkt und Verbesserungen am Velowegnetz umgesetzt hat. Auch wenn man diese Verbesserungen vermutlich weniger epochal empfindet als Politikerinnen und Politiker, die im Wahlkampf stehen. Wesentliche Verbesserungen sind sicher auch von der im Aggloprogramm geplanten Velo­schnellroute zu erwarten. Bis die ersten Etappen davon befahrbar sind, dauert’s aber noch eine Weile.

Und Tatsache bleibt vorläufig: Trotz punktueller Verbesserungen kann St.Gallen mit der Velo-Infrastruktur einer Stadt wie Biel immer noch nicht mithalten. Zwar ist in der Stadtpolitik ein Mehrheitswille für weitere Ausbauten erkennbar. Der Weg dorthin bleibt aber steinig. Vor allem zieht er sich zeitlich immer mehr in die Länge. Was eine Kritik ist, die nicht nur Velofahrerinnen und Velofahrer in diesen Tagen haben…

Wie schnell sollen die Lücken im Velowegnetz gestopft werden?

Dass es ein Ziel sein muss, im innerstädtischen Verkehr mehr Leute aufs umweltfreundliche und gesunde Velo zu locken, und dass es dafür Verbesserungen an der Infrastruktur braucht, ist inzwischen anerkannt. Das wird – ernsthaft – auch von kaum jemandem mehr bezweifelt. Diskutiert wird derzeit aber übers Tempo, mit dem der Nachholbedarf gedeckt werden soll.

Links der Mitte möchte man aufs Gaspedal treten, im Stadtrat und rechts der Mitte wird – nicht zuletzt der Stadtkasse wegen – für eine mittel- bis langfristige Strategie plädiert. Wer sich durchsetzt, dürfte in den kommenden zwölf Monaten der politische Entscheidungsprozess über die städtische Velo-­Initiative zeigen, für die die SP derzeit auf der Strasse Unterschriften sammelt.

Im Velofahrer-Alltag nerven vor allem die kleinen Dinge

Es ist also etwas im Gang. Velofahrer könnten eigentlich glücklich sein. Dass sie das nicht sind, hängt einerseits mit den Vertröstungen der vergangenen dreissig Jahre zusammen. Anderseits staunt oder schimpft man (je nach Temperament) als Velofahrer aber auch täglich darüber, wie die Stadt im Kleinen mit Veloprob­lemen umgeht. Wobei klar ist, dass die Verteilung des knappen Strassenraums immer auch ein Verteilkampf und ein Finden von Kompromissen ist.

Nicht wirklich velotauglich: Die Querrinnen auf beiden Seiten des Vadianplatzes sind zu tief. Bild: Reto Voneschen (20.7.2020)

Es ginge auch so: Sanfte Schwelle vor dem Schulhaus St.Leonhard. Bild: Reto Voneschen (20.7.2020)

Ein Ort, an dem viel der Kopf geschüttelt wird über den Umgang der Stadt mit Velofahrern, ist die Vadianstrasse. Nachdem hier während rund zehn Jahren gebaut und umgestaltet wurde, ist eine Bilanz aus Sicht des Velos möglich. Sie fällt durchzogen aus, was allerdings nicht die Schuld von Stadtrat und Stadtverwaltung alleine ist. Das muss ausdrücklich gesagt werden.

Nachgebesserter Kompromiss eines Kompromisses

Beim aus Sicht des Velos ziemlich unmöglichen Verkehrsregime auf dem neuen Vadianplatz haben Stadtpo­li­tik und «Verwaltung» erfolgreich zusammengewirkt. Herausgekommen ist fürs Velo weder Fisch noch Vogel: Das Verkehrsregime ist der nachgebesserte Kompromiss eines Kompromisses, der in Stosszeiten daran scheitert, das sich auf zu engem Raum zu viele Verkehrsteilnehmer in die Quere kommen. Eine Veloroute im eingangs beschriebenen Sinn ist das hier nicht mehr.

Verkehrsregime Viele Köche verderben den Brei (vre) Eigentlich wäre die Idee des Stadtrats gut gewesen, den Platz zwischen den Bauten des Neumarkts freundlicher zu gestalten und vom Autoverkehr zu befreien. Dafür hätte die Zufahrt zur Neumarkt-Parkgarage nur mehr von Osten her, die Wegfahrt nur noch nach Westen hin möglich sein sollen. Die Idee scheiterte im Parlament, das den Autoverkehr über den neuen Vadianplatz von Westen her wieder zuliess. Danach wurde jahrelang juristisch über das Projekt gestritten. Von der Vorlage bis zum fertigen Platz dauerte es daher von April 2011 bis April 2017. Und damit war der Leidensweg der Neugestaltung noch nicht zu Ende. Das parlamentrisch nachgebesserte Verkehrsregime scheiterte nämlich daran, dass es viele Autofahrer, die nicht in die Tiefgarage wollten, nicht kapierten und sich kopfvoran in eine Situation manövrierten, aus der sie nicht mehr ohne Busse herauskamen. Schliesslich änderte die Stadt das Verkehrsregime Ende 2018/Anfang 2019. Jetzt dürfen Autos wieder aus beiden Richtungen über den Vadianplatz fahren. Den Alltagsvelofahrer kann die heutige Situation nicht befriedigen: Sie ist unübersichtlich, die Zufahrten sind zu eng und zu oft von Autos verstellt. Wo man früher auch in Stosszeiten meist rollen konnte, ist man heute ständig am Bremsen.

Andere Kritikpunkte sind bekannt: wie der fehlende Velovortritt an den Kreuzungen Vadian-/Helvetiastrasse und Vadian-/Kesslerstrasse. Immer noch überzeugend ist dagegen die inzwischen auch mit zusätzlichen Drückern nachgerüstete Velofurt an der Geltenwilenstrasse. Zudem überzeugt die Querung für die Kinder des Schulhauses St.Leonhard. Dies ganz im Gegensatz zu den neuen und nicht velotauglichen Querrinnen rund um den Vadianplatz.

Verkehrssicherheit Zwei Schritte vorwärts, einer zurück (vre) Die Vadianstrasse wurde mit dem Neubau der Leonhardsbrücke in den 1990er-Jahren definitiv zur Veloroute gemacht. Dies, weil die Zweiräder von Westen her Richtung Zentrum durch die Verkehrsführung automatisch in die Vadianstrasse geleitet wurden. Spezielle Vorkehrungen, um diese für Velofahrerinnen und Velofahrer sicherer zu machen, gab’s damals nicht. Im Gegenteil: Die ursprünglichen Markierungen auf der Geltenwilenstrasse war für Velos problematisch, weil sie Unsicherheiten schafften. Darüber und über die Unfallträchtigkeit der Kreuzungen Vadian- und Helvetiastrasse sowie Vadian- und Kesslerstrasse wurde lange diskutiert, ohne dass etwas geschah. Erst aufgrund von politischem Druck nach Unfällen mit Autos und Velos bekamen die Velofahrer auf den beiden Kreuzungen im Sommer 2011 respektive im Sommer 2012 den Vortritt gewährt. Gleichzeitig wurde die Velospur rot unterlegt. Im Herbst 2016 wurde das Problem an der Geltenwilenstrasse mit einer Velofurt gelöst. Im Herbst 2017 wurde der Velovortritt auf den Kreuzungen dann aber wieder aufgehoben und die roten Fahrspuren wurden weggefräst. Begründung der Stadt: Im neu eingeführten Tempo-30-Regime ist eine solche Vortrittsregelung nicht mehr möglich.

Die Bilanz eines Velofahrers darüber, wie die Stadt zwischen der Geltenwilenstrasse und dem Neumarkt im vergangenen Jahrzehnt mit dem Velo umgegangen ist, muss durchzogen ausfallen. Ein Plus ist der neue Vadianplatz: Das Grünzeug darauf steht zwar in Kübeln, aber es hat immerhin Grün.

Hindernisse Sanfte und harte Schwellen (vre) Es gibt ein Element, das die Stadt eigentlich gegen die Interessen der Veloroute an der Vadianstrasse realisiert hat, das auf breites Verständnis stösst: die Querung für Schulkinder vor dem Primarschulhaus St.Leonhard. Dass die hier die Strasse laufenden Kinder geschützt werden müssen, ist unbestritten. Dazu kommt, dass die Ausführung velotauglich ist: mit «sanfter» Schwelle und Bodenmarkierungen. Bei Velofahrern heftig umstritten sind dagegen die Querrinnen in der Strasse beidseits des Vadianplatzes: Die hier mit der Neugestaltung eingelassenen Steine liegen unnötig tief, womit jedes Velo und sein Fahrer beim Passieren einen unnötig heftigen «Tritt» kassiert. Was nicht wirklich dazu animiert, diese Route zu befahren. Vor allem nicht mit einem Körbchen voller Einkäufe auf dem Gepäckträger.

Ein Bekenntnis zur Veloroute Vadianstrasse ist nach zehn Jahren Massnahmen und Projekten hingegen nicht wirklich sichtbar. Obwohl diese Route seit Ende der 1980er-Jahre in städtischen Plänen immer wieder auftaucht, lag die erste Priorität offensichtlich nicht beim Veloverkehr. Anderes, darunter die Zufahrt zur Neumarkt-­Tiefgarage, ging im entscheidenden Moment manchmal politisch, manchmal juristisch, manchmal technisch vor. Und das merkt man heute, wenn man hier unterwegs ist.

Hübscher Platz und befahrbare Strasse, aber keine Veloroute

Die Strecke ist natürlich befahrbar, aber nicht so mühelos, wie das eine Veloroute sein müsste. Man muss jetzt ja nicht soweit gehen, wie ein Velofahrer, der sich wünschte, man hätte die Strasse auf dem Stand von 2012 belassen sollen – «das wäre für Velos besser und für die Stadtkasse günstiger gewesen.» Wünschenswert wäre aber, dass die Stadt sich ihr Werk nochmals von der Warte des Velofahrers her selbstkritisch anschauen würde. Als «Lehrblätz» für andere, kommende Projekte auf Velozufahrten von Osten und Westen her ins Stadtzentrum.

So hätten's Velofahrer gerne: Die Kreuzung Vadian- und Kesslerstrasse 2011 nach Einführung des Velovortritts. Bild: Reto Voneschen (10.7.2011)