Der Waldkircher Pius Eberhard bringt Hilfsgüter in die Ukraine

Hilfsorganisation «Eine tatsächlich abenteuerliche Fahrt»: Der ehemalige Waldkircher Gemeinderat und pensionierte Landwirt Pius Eberhard bringt Hilfsgüter in die Ukraine Lebensmittel, Betten, Matratzen, Kleider und vieles mehr: Der Waldkircher Pius Eberhard (69) fährt für die Hilfsorganisation «Licht im Osten» Hilfsgüter in die Ukraine. Kürzlich ist er von einer Reise heimgekehrt, bei der nicht alles nach Plan lief. Rita Bolt Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Pius Eberhard liebt grosse Maschinen aller Art. BIld: Benjamin Manser (9. September 2022)

Der ehemalige Waldkircher Gemeinderat und pensionierte Landwirt Pius Eberhard liebt grosse Maschinen aller Art. «Je grösser, desto lieber. Das Fahren liegt mir im Blut», sagt er mit einem Lächeln. Er steigt sehr gerne in die Fahrerkabine eines Sattelschleppers der Hilfsorganisation «Licht im Osten» und transportiert Hilfsgüter in den Osten. Vor ein paar Tagen ist er von einer ausgedehnten Fahrt aus der Ukraine zurückgekommen. Er sagt:

«Eine tatsächlich abenteuerliche Fahrt.»

Geplant war, dass der Transport hin und zurück fünf Tage dauern wird: Aus den fünf Tagen sind zehn Tage geworden. Der Grund: Kilometer langer Lastwagenstau. Eberhard und sein Mitfahrer Daniel Crivelli aus Mogelsberg sind mit ihrem Fünfachser viele Stunden still gestanden. Es galt, das Beste daraus zu machen – Abwarten und Tee oder Kaffee trinken.

Abwarten am Zoll. Bild: PD

Meistens sind auch 20 bis 30 Velos dabei

Das Hilfs- und Missionswerk «Licht im Osten» mit Sitz in Winterthur hat von Kriegsausbruch Ende Februar bis Ende August über 20-mal die Ukraine mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und weiteren Hilfsgütern angefahren. «Wir sind immer zu zweit unterwegs und wechseln uns beim Fahren ab», sagt Eberhard, der wie alle anderen ein Freiwilliger ist. Anfang März hat der Waldkircher unterschiedliche Hilfsgüter nach Rumänien gefahren. Lebensmittel, Betten, Matratzen, Kleider und vieles mehr.

«Meistens sind auch 20 bis 30 Velo dabei.»

Im April war der 69-Jährige mit zwei Bussen nach Mukatschewo in die Westukraine unterwegs. Die Fahrt ging über München, Wien und Budapest an die Grenze der Ukraine. Das seien etwa 1400 Kilometer. «Wir fahren jeweils etwa 80 Kilometer über die Grenze, dort werden wir von einem Sattelschlepper von einem lokalen Partner erwartet und wir tauschen die Aufleger», erklärt Eberhard. Denn «Licht im Osten» arbeite mit Partnern vor Ort zusammen. Alles sei problemlos verlaufen.

Das Original der Papiere hat gefehlt

Nein, vom Krieg sei nahe der Grenze nichts zu spüren, denn bis ins Kriegsgebiet seien es nochmals etwa 1000 Kilometer, so Eberhart. «Aber in Mukatschewo leben viele Flüchtlinge.» Ende August fand dann eine weitere Fahrt nach Mukatschewo in die Ukraine an, das nahe der slowakischen und ungarischen Grenze liegt. Eberhard und Crivelli – die sich nicht kannten – haben mit einer etwa fünftägigen Reise gerechnet.

Pius Eberhard (links) und Daniel Crivelli kannten sich vor ihrer gemeinsamen Reise in die Ukraine nicht. Bild: PD

Die Fahrt bis zur ukrainischen Grenze sei ohne nennenswerte Vorfälle verlaufen. Dann ging es los. Der Zöllner hat die Papiere kontrolliert – und die beiden rechtsumkehrt zurückgeschickt. «Es fehlte das Original des Fahrzeugausweises, wir hatten nur eine Kopie dabei», sagt Eberhard achselzuckend. «Dann ist das halt so.» Oliver Dux, Leiter Hilfsgüter und Logistik von «Licht im Osten» – ebenfalls ein Waldkircher – sei bereits mit dem Zoll in Kontakt gewesen.

Zwei Tage auf einem Parkplatz an der Grenze

Er hat sich mit einem Kollegen ins Privatauto gesetzt und das Original des Ausweises an den ukrainischen Zoll gebracht. Nach zehn Stunden Fahrt ging es für Dux wieder zehn Stunden zurück nach Waldkirch, für Eberhard und Crivelli Richtung Ukraine. In Mukatschewo wurden schliesslich die Aufleger getauscht. «Wir hatten 594 Holzpalletten geladen», sagt der Waldkircher. Diese wurden in einer alten Fabrik in der Ukraine angefertigt. Eberhard hat das lotterige Fabrikgebäude noch fotografiert. Die Palettenlieferung war für eine Firma in Lausanne bestimmt.

594 Holzpalletten aus der Ukraine gingen nach Lausanne. Bild: PD

Der Rückreise in die Schweiz stand nun nichts mehr im Wege. Das dachten die beiden Chauffeure zumindest. Weit gefehlt: Vor dem ukrainischen Zoll hatte sich eine Lastwagenschlange von zehn Kilometern gebildet. Was nun? Eberhard und Crivelli haben Meldung erhalten, dass es über den slowakischen Zoll einfacher sei, zu passieren und auszureisen. «Der Stau vor dem slowakischen Zoll war nur fünf Kilometer lang», erzählt Eberhard.

Eberhards Frau unterstützt das Hobby ihres Mannes

So verbrachten die Lastwagenfahrer zwei Tage am Zoll, packten ihren Tee- und Kaffeekocher aus – und warteten. Als sie dann endlich an der Reihe waren, dauerte die Abfertigung 13 Stunden. Eberhard zeigt Fotos, auf denen man sieht, wie der Schweizer Sattelschlepper durch einen Scanner fährt. Trotzdem ging danach nichts: In der Slowakei war Feiertag und es herrschte Fahrverbot. Auch das habe die beiden Ostschweizer nicht erschüttern können. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz hiess es erneut: Abwarten und Tee oder Kaffee trinken.

Pius Eberhard ist nach zehn Tagen Abenteuer zurück in Waldkirch, würde aber wieder aufbrechen, wenn eine Anfrage von seinem Waldkircher Kollegen Oliver Dux kommt. Eberhards Frau Thea unterstützt das Hobby ihres Mannes. Er habe «de Plausch» am Lastwagenfahren, es sei ein Abenteuer und er engagiere sich für eine gute Sache, sagt er. «Und ich habe Zeit.»

Pius Eberhard hat seinen Landwirtschaftsbetrieb vor vier Jahren aufgegeben. Bild: Benjamin Manser

Vor vier Jahren hat er seinen Landwirtschaftsbetrieb aufgegeben und an einen Nachbarn verpachtet. Zehn Jahre ist es bereits her, seit er als Gemeinderat zurückgetreten ist und noch etwas länger, als er Feuerwehrkommandant von Waldkirch war.

