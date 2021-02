Hilfsangebot «Schon eine Zahnarztrechnung kann zu einer Notlage führen»: So sind die ersten Tage der St.Galler Coronaberatungsstelle abgelaufen Sie soll Ordnung ins Wirrwarr der Hilfsmassnahmen bringen: Seit Montag ist die Anlaufstelle für Coronahilfe-Empfänger im Rathaus in Betrieb. Zu Besuch in der Amtsstube, wo verzweifelte Menschen einen neuen Hoffnungsschimmer finden. Sandro Büchler 18.02.2021, 17.00 Uhr

Ein Mann wartet vor der AHV-Zweigstelle im St.Galler Rathaus. Dort ist auch die neue, temporäre Coronaanlaufstelle. Bild: Michel Canonica (17. Februar 2021)

Das Telefon klingelt. Susanne Wüst nimmt den Hörer ab: «Wie kann ich Ihnen helfen?» Sie fragt nach dem Wohnort, der genauen Adresse, macht sich Notizen. «Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder?» Wüst will herausfinden, wo dem Mann am anderen Ende der Leitung der Schuh drückt.

Er sei offenbar in der Gastrobranche tätig, mutmasst sie, nachdem sie den Hörer wieder aufgelegt hat. «Wie man ihm genau helfen könne, werde ich nun bei einem Termin mit ihm genauer anschauen.» Die 52-Jährige legt den knallig pinkfarbenen Kugelschreiber zur Seite und rückt ihre Maske mit Leopardenmuster zurecht.

Rose, Stempelkissen und Plexiglas: Susanne Wüst bei einem Beratungsgespräch. Bild: Michel Canonica (17. Februar 2021)

Wüst leitet die AHV-Zweigstelle im St.Galler Rathaus. Doch seit Montag hat sie eine zusätzliche Aufgabe. Bei ihr laufen die Fäden der neuen Coronaanlaufstelle zusammen. Im Januar hatte fast das ganze Stadtparlament – ausser dem Freisinn – mit einer dringlichen Interpellation ein solches Beratungs- und Koordinationsangebot gefordert. Der Stadtrat hat dem entsprochen. Seit Montag können sich Rat- und Hilfesuchende an die bei der AHV-Zweigstelle angesiedelte Anlaufstelle wenden. Bei den Fraktionen kommt das unisono gut an: Sie begrüssen das rasche und unkomplizierte Handeln des Stadtrats.

Eine Notlage ist für jeden und jede anders

Härtefallgesuche, Erwerbsersatz, einmalige Unterstützungsbeiträge, Coronakredite oder Stiftungen: Es gibt zahlreiche Instrumente, wie man der Coronakrise Herr werden will. Doch viele, die durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, blicken da nicht mehr durch. Nun versucht Wüst Ordnung in das Wirrwarr zu bringen.

«Wir versuchen die Leute an die richtige Stelle zu verweisen, wo man ihnen weiterhelfen kann.»

Susanne Wüst, Leiterin der AHV-Zweigstelle im St.Galler Rathaus.

Bild: Michel Canonica (17. Februar 2021)

Wer in Wüsts Büro tritt, merkt schnell: Hier wiehert kein Amtsschimmel. Die AHV-Zweigstelle ist vielmehr Dreh- und Angelpunkt. Man pflegt Kontakte zu anderen Beratungsstellen, zu Stiftungen – auch die Sozialen Dienste stehen beratend zur Seite.

Noch laufen die Drähte nicht allzu heiss: In dieser Woche seien erst einige Telefonanrufe reingekommen, erste Gesprächstermine sind vereinbart. «Wir können nicht sagen, wie viele Personen vom Beratungsangebot Gebrauch machen», sagt Wüst. Den einen müsse man beim Ausfüllen der Formulare behilflich sein.

«Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen etwa.»

Andere seien verzweifelt, weil ihnen durch den Shutdown das Geld auszugehen droht. «Wenn es zum Leben nicht mehr langt», wie es die Widnauerin ausdrückt.

Eine Notlage sehe für jeden anders aus: Kurzarbeit und 20 Prozent weniger Lohn bringe womöglich den Vater einer vierköpfigen Familie plötzlich an den Anschlag. «Die Krankenkassenprämie, die Steuerrechnung oder eine Zahnarztrechnung können da bereits zu einer prekären Situation führen.» Für die dringend notwendigen neuen Kinderschuhe fehle dann sowieso das Geld.

Manchen graut es vor der Steuerrechnung. Im Rathaus ist eine Box aufgestellt, in die man die Steuerunterlagen einwerfen kann. Bild: Michel Canonica (17. Februar 2021)

Wüst betont, die Anlaufstelle leiste keine finanzielle Soforthilfe. «Aber wir können Wege aufzeigen.» Viele würden zum Beispiel vergessen, dass bis Ende März eine Prämienverbilligung möglich sei. Sei man in einer echten Notlage, können man auch für die Steuern ein Erlassgesuch beantragen. Daneben existieren etliche weitere Institutionen.

«Aber viele wissen nichts vom breit gefächerten Hilfsangebot.»

Wüst zählt auf: Die Caritas, die Heilsarmee, die Winterhilfe oder die Landeskirchen. Auch die Schuldenberatung der Frauenzentrale leiste hervorragende Arbeit, erklärt Wüst. Bei älteren Menschen könne beispielsweise Pro Senectute beigezogen werden.

Am Telefon rauskitzeln, was eine Person beschäftigt

Die Rheintalerin sagt, einigen sei bereits mit der Zusage einer Unterstützung von 500 Franken gedient. «Nur wenn schon eine kleine Last wegfällt, verleiht dies manchen wieder neue Hoffnung.» Bei einem Koch, der aktuell einen neuen Job suche, jetzt wo alle Restaurants geschlossen sind, helfe jedoch eine solche Überbrückung natürlich nicht weiter.

Aber auch in solchen Fällen versucht Wüst zu koordinieren. Ihr Ziel sei es, dass die Leute erleichtert zur Tür hinausgehen, dass man ihnen eine neue Perspektive, einen Lichtblick geben könne.

«Wir sind froh, wenn wir helfen können.»

Wüst und ihr Team hoffen jeweils, dass die Personen, die auf der AHV-Zweigstelle Rat suchen, vorgelagerte Unterstützung erhalten und nicht gleich Sozialhilfe beantragen müssen. Denn davor hätten viele Hemmungen. «Hier im Rathaus soll es niederschwellig sein. Hier kann man immer hineinlaufen, wir sind gut gelegen und beraten neutral.»

Susanne Wüst hat erste Gesprächstermine vereinbart. Bild: Michel Canonica (17. Februar 2021)

Sie versuche sich jeweils in den Menschen hineinzuleben, der auf der anderen Seite der Plexiglasscheibe sitzt.

«Oder bereits am Telefon rauszukitzeln, was die Person beschäftigt.»

Es kämen aber auch immer wieder Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller einfach so vorbei, die um Rat fragen, sagt Wüst. «Darunter viele Menschen mit Migrationshintergrund.»

Von der Coronaanlaufstelle und dem Beratungsangebot der AHV-Zweigstelle würden diese nicht aus der Zeitung erfahren. «Da läuft stattdessen sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda.» Das werde rasch weitergetragen, ohne Flyer. «Da erzählt der eine davon, sagt es seinen Arbeitskollegen. Und die tragen es wieder weiter.»

Hinweis

Anmeldung unter der Telefonnummer 071 224 57 42 oder per

E-Mail an infoline@stadt.sg.ch