Osterhase für 95 Franken: FCSG sammelt für Kinderspital

Hilfsaktion Wenn Fussballer Schoggihasen giessen: Wie Lukas Görtler und der FC St.Gallen das Ostschweizer Kinderspital unterstützen Die Spieler des FC St.Gallen nützen ihre Bekanntheit, um Gutes zu tun: Im März giessen sie mit Fans Schokoladehasen. Damit sammeln sie Geld für das Ostschweizer Kinderspital. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 10.03.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Profifussballer Osterhasen giessen: Das ermöglicht eine Aktion, mit dem die Spieler des FC St.Gallen Geld für das Ostschweizer Kinderspital sammeln. Bild: key

Diese Osterhasen sind kein Schnäppchen. Man giesst sie selbst und bezahlt erst noch 95 Franken oder mehr dafür. Diese Osterhasen sind aber auch keine normalen Osterhasen. Beim Entstehen hilft ein Konditor mit. Und drei Spieler des FC St.Gallen. Die süssen Kreationen dienen einer guten Sache. Der Erlös des Anlasses kommt dem Ostschweizer Kinderspital zugute, das seit Jahren für kostendeckende Tarife kämpft und mit Fundraising zusätzliche Mittel beschafft.

Nicolas Lüchinger. Bild: Freshfocus

Und so kommt es, dass der Rheintaler und Publikumsliebling Nicolas Lüchinger am 23. und 30. März, 14 bis 17 Uhr, in der Backstube des Cafés Gschwend in Winkeln steht. 15 Plätze sind pro Nachmittag vorgesehen, für Kinder ab acht Jahren, aber auch für Erwachsene.

«Ich war früher auch FC-St.Gallen-Fan. Hätte es einen solchen Anlass gegeben, ich hätte mich sofort angemeldet.»

Mit Herzblut sei er bei der Sache, ebenfalls seine Mannschaftskollegen. Er habe eine wundervolle, unbeschwerte Kindheit verbracht. Seine Eltern hätten ihn stets unterstützt, sie seien alle gesund. «Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht, ist Ehrensache. Gerade wenn man als Fussballer im Rampenlicht steht und etwas bewirken kann.»

Fussballer mit Gespür für Schokolade

Der Verteidiger freut sich, mit der Aktion anderen ein Lachen auf die Lippen zu zaubern. Aber auch auf das Schokoladehandwerk selber. Lüchinger ist kein Neuling in diesem Metier, wie er sagt. Der Vater eines guten Kollegen sei Konditor. «Seit einigen Jahren giessen wir immer wieder Osterhasen, jedes Jahr kommen mehr Leute zur Runde dazu», erzählt er.

Seine Kreationen würden stets «sehr speziell» ausfallen. «Ich mische weisse, braune und dunkle Schokolade zu einem gemusterten Hasen zusammen.» Zwischendurch müsse man warten, bis die Masse fest werde. «Dann bleibt den Teilnehmenden auch Zeit für Fussballfachsimpeln. Und für Fragen.»

Naschen erlaubt? Natürlich, der Trainer sei ja nicht dabei, scherzt Mittelfeldspieler Lukas Görtler. Der 27-Jährige hat die Hilfsaktion, die den Namen «Sangallä bewegt» trägt, angestossen. Er kenne solches soziales Engagement aus seiner Zeit beim FC Utrecht.

Lukas Görtler. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 8. Juli 2021)

Dort war Görtler Pate eines zehnjährigen Buben mit Leukämie. «Zu Beginn war es unglaublich schwierig. Dem Kind ging es sehr schlecht.» Als sich der Zustand besserte, lud die Mannschaft es ins Stadion ein zum Training. «Die Eltern bedankten sich innig bei uns. Ihr Sohn sei nach den Besuchen stets gut gelaunt und motiviert, sagten sie. Sie waren sich sicher, dass das dazu beigetragen hat, dass er den Krebs besiegt hat.» Görtler fühlt sich privilegiert. Er habe einen Beruf, der sein Hobby sei.

«Die schönste Nebensache an unserem Job ist, dass wir dank unserem Bekanntheitsgrad mit wenig viel bewirken können.»

Deshalb schlug der Captain seiner St.Galler Mannschaft vor, eine Hilfsaktion zu starten. «Alle waren begeistert. Es ist unser Projekt, nicht meines. Es soll auch weiterbestehen, falls ich mal den Klub wechseln sollte.»

«Sangallä bewegt» auch nächstes Jahr

«Sangallä bewegt» läuft seit Januar und vorerst bis Ende Mai. Als Sammelziel haben sich die Fussballspieler 25'000 Franken gesetzt. Die Summe sei schon in den ersten Tagen zusammengekommen, ganz ohne Aktionen, nur über Spenden, so Görtler.

«Das Projekt kommt gut an. Wir sammeln weiter.» Über den Mai hinaus, betont er. «Sangallä bewegt» sei als langfristiges Projekt angedacht. «Vielleicht helfen wir nächstes Jahr wieder dem Kinderspital, vielleicht setzen wir uns für eine andere Sache ein. Das wird erst noch diskutiert.»

Das Osterhasengiessen ist nur eine von mehreren Aktionen, mit denen die erste Mannschaft des FC St.Gallen das Ostschweizer Kinderspital sowie dessen junge Patientinnen und Patienten unterstützen will. Für das erste Heimspiel nach der Rückrunde versteigerte sie VIP-Tickets und getragene Trikots der Spieler.

Nun können Amateurvereine ein Training mit drei Spielern buchen. «Es tut allen Mannschaften gut, mal aus der Routine auszusteigen», meint Görtler. Und ab einem Betrag von 75 Franken verschickt das Profiteam Videobotschaften. «Als Dankeschön für die Spende, aber auch als Geschenk für andere. Wir sind sehr offen, was die Aktionen betrifft.»

Eben erst hat ein Organisator von Kinderlagern das Fussballteam angefragt, ob es zu Besuch kommen könne. «Können wir», sagt Görtler. Gerade überlege die Gruppe auch, Stadionführungen für Unternehmen anzubieten. Anders, als der Fussballverein es bereits tue, «exklusiver». Man hört ihm zu und denkt: ein ebenso variantenreicher Helfer wie Fussballspieler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen