Arneggerin baut Spielplätze für Flüchtlinge im Irak

«Die Kinder müssen trotz Krieg und Zerstörung ihre Kindheit ausleben können»: Eine Arneggerin baut im Irak Spielplätze für Flüchtlinge Die Arneggerin Helen Giger engagiert sich in Flüchtlingscamps im Irak: Sie baut Spielplätze und spielt mit den Kindern. Auch in ihrem Zuhause in Arnegg betreut sie Personen, die geflüchtet sind, und engagiert sich im Dorf. Rita Bolt Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Helen Giger spielt mit Kindern im Flüchtlingscamp von Erbil im Irak. Bild: PD

Eine Stunde von Erbil, der Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Irak, liegt eines von 23 Flüchtlingslagern. «Hier ist es im Sommer bis zu 50 Grad heiss und es hat keine Schatten spendenden Bäume», sagt Helen Giger, die 2018 zum ersten Mal im Camp war. 2019 und 2020 folgten weitere Reisen. Sie weiss, dass das Leben in der Zeltstadt mitten in der Wüste für viele Flüchtlingsfamilien unerträglich ist. Die meisten Familien stammen aus dem zerbombten Mossul. «Zurück können die Menschen im Moment nicht, weil der Boden vermint ist. Aber sie haben die Hoffnung auf eine Rückkehr in ihre Häuser nicht aufgegeben», weiss die Arneggerin.

Im Camp leben 10‘000 Menschen; jede Familie in einem spärlich eingerichteten Zelt. Alles sei sehr sauber und die Menschen leiden nicht an Hunger, viel mehr an Trost- und Hoffnungslosigkeit, da es keine Arbeits- oder Ausbildungsmöglichkeiten gebe. Helen Giger haben es vor allem die Kinder angetan. Es gebe einen Platz, auf dem die Knaben Fussball spielen können. Das sei die einzige Spiel- und Bewegungsmöglichkeit. «Spielen ist ein Grundbedürfnis für Kinder», sagt die Mutter von vier erwachsenen Kindern.

«Die Kinder müssen trotz Krieg und Zerstörung ihre Kindheit ausleben können.»

Das konnten sie mit der Schweizerin jeweils zur Genüge: «Ich habe ‹Chräleli› und Zeichnungsmaterial mitgebracht und mit den Kindern ‹Ketteli› gemacht und gemalt», erzählt Helen Giger und zeigt Fotos. Die Buben und Mädchen hätten jeden Tag ungeduldig auf sie gewartet. «Die Farbstifte und ‹Chräleli› waren heiss begehrt», erzählt Helen Giger lachend.

Bei Helene und Markus Giger geht es multikulti zu und her

Helen Giger ist mit acht Geschwistern auf einem Bauernhof in Oberarnegg aufgewachsen. «Meine Eltern nahmen jeweils noch Ferienkinder auf. Wir haben sie in unsere Gemeinschaft integriert», erzählt die 55-Jährige. Integration sei ein wichtiges Thema für sie. In ihrem Haus in Arnegg ist Fiyori Teame, eine junge Frau aus Eritrea, regelmässig Gast. Helen Giger begleitet sie in ihrer beruflichen Laufbahn. Sie brauche auch emotionale Unterstützung, um die traumatischen Erlebnisse auf der Flucht zu verarbeiten und sich in der Schweiz zurechtzufinden.

Zur Person Helen Giger-Wick ist in Oberarnegg aufgewachsen. Sie ist mit Markus Giger, Schulleiter Büel-Haldenbüel, verheiratet. Die beiden haben von 1988 bis 1990 in Burundi (Afrika) gewohnt, sind dann nach Arnegg gezogen. Vor 18 Jahren hat Helen Giger die Waldspielgruppe Andwil-Arnegg gegründet. Helen Giger ist Jugendseelsorgerin und Firmverantwortliche der Otmar-Pfarrei Andwil-Arnegg. (rb)

Giger hat Teame ermöglicht, dass sie einen Kurs beim Roten Kreuz machen kann. Anschliessend möchte sie die Lehre als Fachangestellte Gesundheit in Angriff nehmen. Sie sei dankbar für das, was sie hier habe, sagt die Eritreerin. Ein zweiter Flüchtling lebt als Wochenaufenthalter im Haus.

Es bedeute Giger viel, anderen Menschen Wärme und Hilfe zu geben, denn sie bekomme auch viel zurück. Es lauge sie nicht aus – im Gegenteil, sie sei zufrieden. «Bei uns geht es oft multikulti zu und her», erzählt Helen Giger lachend. Sie besucht zudem Flüchtlingsfamilien in Gossau und unterstützt sie in vielen Dingen des täglichen Lebens.

Spielgeräte werden im Irak gekauft

Zurück in den Irak: Zusammen mit dem Teufener Ueli Schleuniger hat Helen Giger im Camp mit Spendengeldern einen Spielplatz realisiert. Schleuniger und die Pfarrei Teufen mit Pfarreileiter Stefan Staub engagieren sich schon seit Jahren für Menschen in Flüchtlingscamps im Irak. «Die Spielgeräte haben wir in Erbil gekauft», sagt Helen Giger. Rutschbahn, Wippen, Trampolin, Schaukeln wurden aufgestellt und montiert.

«Als wir den Spielplatz eröffnet haben, haben innert weniger Sekunden etwa 200 Kinder den Spielplatz gestürmt.»

Und nun hat sie die Nachricht erhalten, dass auf dem Spielplatz randaliert wurde. Statt kleinbeigeben will Helen Giger ein Zeichen setzen und den Spielplatz wieder aufbauen. Die Reise ins Camp ist im Herbst geplant. «Andere fahren irgendwohin in die Ferien, ich verbringe meine Ferien mit vielen Kindern in den Flüchtlingscamps und spiele mit ihnen», sagt Helen Giger freudig. Sie bezahle alles aus der eigenen Tasche. Für den Kauf der Spielgeräte sei sie allerdings auf Spenden angewiesen.

