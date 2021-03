Highspeed Internet In der Endphase mit den Glasfasern: Das Gossauer Netz wird günstiger als budgetiert Der Glasfaserausbau in Gossau befindet sich in der letzten Etappe. Die Stadtwerke Gossau unterschreiten die Kosten von 15,8 Millionen Franken. Aber die Refinanzierung wird wohl länger dauern als geplant. Rita Bolt 19.03.2021, 05.00 Uhr

Bald schon können alle Einwohnerinnen und Einwohner von Gossau von schnellem Internet profitieren. Bild: PD

«Vor sechs Jahren haben wir mit dem Glasfasernetzbau begonnen, im Februar 2022 sind wir fertig. Wir schaffen es pünktlich», sagt Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Gossauer Stadtwerke. Schönenberger führt dies auf die gute Bauplanung und auf die gute Zusammenarbeit mit dem Baupartner Swisscom zurück. «Die Teams sind nach dieser langen Bauphase eingespielt.»

Tiefere Kosten, aber auch tiefere Erträge

Bereits heute sei sicher, dass die von den Gossauer Stimmberechtigten 2013 bewilligten Kosten für ein flächendeckendes Glasfasernetz von 15,8 Millionen Franken unterschritten werden können. «Bauen ist günstiger geworden, weil über die Bauzeit viele Prozesse optimiert werden konnten», erklärt Schönenberger. Die genauen Zahlen hat der Geschäftsführer noch nicht; dafür sei es zu früh.

Was ebenfalls sicher, aber weit weniger erfreulich ist: Die Gewinne zur Refinanzierung der Investition entwickeln sich in eine andere Richtung, als vor Jahren angenommen. Die Erträge aus den registrierten Nutzerverträgen werden kleiner sein, als noch vor Jahren prognostiziert. Der Grund: Der Preiszerfall in der Kommunikationsbranche bringe Einbussen zwischen 20 und 30 Prozent. Das wiederum heisst, dass die Refinanzierung nicht 20 Jahre wie budgetiert dauern wird, sondern nach heutigem Stand trotz tieferen Baukosten etwa 36 Jahre.

Bis Ende 2020 haben die Stadtwerke 2347 Gebäude ans Glasfasernetz angeschlossen, 8551 von geplanten 9000 Anschlüssen erstellt und 1644 Nutzerinnen registriert. Die Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer der Swisscom sind gemäss Schönenberger nicht bekannt. Die Stadt Gossau hat bei Fertigstellung des Netzes 70 Prozent, die Swisscom 30 Prozent des Netzes gebaut. Es bestehe gegen Entschädigung ein beidseitiges Nutzungsrecht über 30 Jahre. Das Recht umfasst zwei von vier Fasern pro Nutzungseinheit.

St.Galler Stadtwerke betreiben Gossauer Netz

«Mit dem flächendeckenden Glasfasernetz hat sich für Gossau eine neue Welt aufgetan», sagt Schönenberger und freut sich darüber, denn er kommt aus der Telekommunikationsbranche. Und diese neue Welt zu unterhalten, wäre für die Stadtwerke Gossau allein eine Nummer zu gross, gibt er unumwunden zu. Denn die Stadtwerke hätten in der Telekommunikation keine Historie. Deshalb sei für die Gossauer Stadtwerke nichts anderes in Frage gekommen, als zu kooperieren.

Sie haben sich für die St.Galler Stadtwerke entschieden.

«Wir können vom Know-how profitieren.»

Denn St.Gallen verfügt schon länger über ein flächendeckendes Glasfasernetz. Und über genügend Ressourcen. Konkret heisst das: Die Stadtwerke St.Gallen stellen die Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung, damit die Signale vom Dienstanbieter an die Endkunden weitergeleitet werden. «Auch Fehlermeldungen oder Probleme auf dem Netz werden von den St.Galler Werken bearbeitet und behoben», sagt Schönenberger. «Die St.Galler Stadtwerke wissen von jeder Gossauer Glasfaser, wo sie hinführt, und sehen sofort, worauf eine Störung zurückzuführen ist.» Es gibt eine Hotline. Die St.Galler Stadtwerke werden für ihre Leistungen mit einer Betriebspauschale entschädigt.

Nutzerzahlen müssen erhöht werden

Der Dorfteil Arnegg ist fertig angeschlossen, die Arbeiten im Hirschberg-Quartier sind noch im Gange. Nun wurde die letzte Etappe – das Niederdorf – in Angriff genommen. Alles läuft nach Plan, so Schönenbeger. Es werden noch jene Liegenschaften angeschlossen, die vom Grundeigentümer für einen Glasfaseranschluss angemeldet wurden, aber wegen Umbau- und Sanierungsarbeiten an ihren Liegenschaften zuwarten mussten und erst jetzt bereit sind.

Die betroffenen Grundeigentümer haben noch die Möglichkeit, sich zu melden. Nach Ende Februar 2022 ist das Glasfaserprojekt der Stadtwerke abgeschlossen und Liegenschaftsbesitzer müssen einen Glasfaseranschluss kostenpflichtig erstellen. «Alle Mietliegenschaften sind komplett angeschlossen, das heisst, in jeder Wohnung wurde eine Glasfasersteckdose montiert», ergänzt Schönenberger. Nach Fertigstellung des Netzes im Niederdorf wird mit den Aufräumarbeiten begonnen. Diese seien nicht zu unterschätzen.

Eine Aufgabe der Stadtwerke wird anschliessend sein, die Nutzerzahlen zu erhöhen. Auf einem Stadtwerke-Flyer sind verschiedene Anbieter aufgeführt. «Wir dürfen nicht für einzelne werben und keinen besonders empfehlen. Da sind uns wettbewerbsrechtlich die Hände gebunden», sagt Schönenberger. Es sei geplant gewesen, einen Anlass für die verschiedenen Anbieter durchzuführen, damit sie sich den zukünftigen Nutzern vorstellen können. Der Anlass musste wegen Corona abgesagt werden.