Highspeed-Internet Endlich bekommt auch Mörschwil eine ultraschnelle Leitung: Bald starten die Bauarbeiten für das Glasfasernetz Die Verträge sind unterschrieben: Der Ausbau des neuen Glasfasernetzes in Mörschwil beginnt im Sommer und erfolgt in drei Etappen. Die ersten Kundinnen und Kunden werden bereits im Frühling 2022 von der ultraschnellen Internetverbindung profitieren können. Michel Burtscher 28.01.2021, 05.00 Uhr

6,6 Millionen Franken investiert die Gemeinde Mörschwil ins neue Glasfasernetz. Bild: Ralph Ribi (29. Juli 2019)

Die Mörschwilerinnen und Mörschwiler wollen ein schnelles Internet: Im Mai 2020 haben 86 Prozent der Stimmberechtigten einem Baukredit in der Höhe von 6,6 Millionen Franken für ein Glasfasernetz zugestimmt. Nun geht es an die Realisierung dieser Infrastruktur: In den letzten Wochen und Monaten des Jahres 2020 seien wichtige Schritte dafür gemacht worden, teilt die Gemeinde Mörschwil mit.