«Hier wird ein Streit um Geld auf dem Rücken der Kinder ausgetragen»: Wie ein Schüler aus Wittenbach von der städtischen Talentschule aufgenommen wurde – und sein Traum plötzlich platzte Ein Knabe will an die Talentschule Gestaltung der Stadt St.Gallen. Er wird aufgenommen. Dann jedoch wird er wieder ausgeladen. Sein Problem: Zwar ist er schon immer in St.Gallen in die Schule gegangen, wohnt aber in Wittenbach. Er ist Opfer in einem Streit, in dem es nicht nur um Geld geht. Michel Burtscher 29.06.2020, 05.00 Uhr

Früher hat Leo ausschliesslich Tiere gemalt, heute zeichnet er vor allem Gesichter von Menschen. Bild: Benjamin Manser

Die Freude bei Familie Wiesenhütter ist gross, als Anfang März der Brief mit der Stadt St.Gallen als Absender im Briefkasten liegt. Es geht darin um den ältesten Sohn: «Es freut uns, Ihnen mitzuteilen, dass Leo sämtliche Aufnahmekriterien erfüllt und somit definitiv in die Talentschule Gestaltung der Stadt St.Gallen aufgenommen worden ist», heisst es da. Und weiter: «Wir wünschen Leo bereits jetzt schon einen guten Schulstart sowie viel Freude und Erfolg an der Talentschule.»

Für den Zwölfjährigen geht damit ein Traum in Erfüllung. Er hat hart dafür gearbeitet, etwa während der Skiferien jeden Abend an den Aufgaben gearbeitet. Auch ein Bewerbungsgespräch musste er absolvieren und Beispiele seiner Werke einreichen. «Mich motiviert, dass ich schöne Sachen male anstatt vor dem Fernseher zu sitzen», schreibt Leo in seiner Bewerbung. «Ich freue mich, wenn meine Bilder mir gut gefallen. Das zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht.» Nachdem er den Brief erhalten hat, organisiert seine Schule ein kleines Fest.

Postleitzahl verwirrte sogar die Stadt

Doch die Freude ist von kurzer Dauer: Nur einen Tag nach dem ersten Brief trifft ein zweiter ein, der Absender ist der gleiche. Diesmal enthält er jedoch keine guten Nachrichten, ganz im Gegenteil. Es zeigt sich, dass Leo doch nicht definitiv in die Talentschule aufgenommen wurde. Es sei ein Fehler unterlaufen, heisst es nun. «Während des Aufnahmeverfahrens sind wir davon ausgegangen, dass Leo in der Stadt St.Gallen wohnhaft ist.»

Doch dem ist nicht so: Die Familie hat zwar eine St.Galler Adresse, Postleitzahl 9008, wohnt aber im Wittenbacher Bruggwaldquartier - es ist eine Eigenheit, die immer wieder Verwirrung auslöst.

«Deshalb ist der Besuch der Oberstufe in der Stadt St.Gallen für Leo mit Wohnsitz in der Gemeinde Wittenbach nicht möglich», heisst es im Brief. Leo werden damit gleich zwei Entwicklungen zum Verhängnis: Einerseits können die Kinder aus dem Bruggwaldquartier zwar nach St.Gallen in die Primarschule gehen, die Oberstufe müssen sie seit zwei Jahren aber in Wittenbach absolvieren. 2017 hatte das Schulparlament den Vertrag mit der Stadt St.Gallen für die Oberstufenschüler aus dem Quartier gekündigt – trotz Protesten aus der betroffenen Bevölkerung.

Andererseits nimmt die Talentschule keine auswärtigen Schülerinnen und Schüler mehr auf, da sie die Finanzierungsansätze des Kantons zu tief findet.

Darum werden keine auswärtigen Talente aufgenommen Hintergrund des Entscheids, keine auswärtigen Schülerinnen und Schüler mehr an der Talentschule St.Gallen aufzunehmen, ist ein Streit über die Höhe des Schulgeldes. Wie viel die Gemeinden für den Besuch ihrer Begabten in Musik, Gestaltung oder Sport an einer auswärtigen Talentschule zahlen müssen, regelt der Kanton. Der Stadt sind diese Ansätze jedoch zu tief, denn aus ihrer Sicht werden damit die Kosten nicht vollständig gedeckt. Sie wollte nicht hinnehmen, dass die Differenz zwischen dem Schulgeld und den effektiven Kosten für einen Talentschüler von je nach Richtung bis zu rund 10'000 Franken pro Jahr den städtischen Steuerzahlern aufgebürdet wird. Die Stadt wehrte sich auf juristischem Weg - blitzte aber ab. Das Bundesgericht stellte fest, dass die vom Kanton beschlossene Schulgeldregelung weder Bundesrecht noch kantonale verfassungsmässige Rechte verletzt. Nachdem die Stadt bekanntgegeben hatte, keine auswärtigen Schülerinnen und Schüler mehr aufzunehmen, entzog ihr der Kanton die Anerkennung als Talentschule. Ende des vergangenen Jahres wurden in der Talentschule St.Gallen 103 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, sieben von ihnen kamen von auswärts. (mbu)

Lehrerin hat Leo für die Talentschule empfohlen

Für Leo sei eine Welt zusammengebrochen, sagt sein Vater Jens Wiesenhütter. «Es war ein brutaler Dämpfer für ihn und hat ihn extrem mitgenommen.» Die Ablehnung beschäftige ihn noch heute. Er habe den Entscheid nicht nachvollziehen können, weil er ja alle Voraussetzungen für die Talentschule erfülle. Sein Vater wollte die Geschichte erzählen, weil er findet, die «Tagblatt»-Berichterstattung über die Talentschule habe sich bisher zu stark um finanzielle Aspekte gedreht.

«Dabei geht jedoch unter, was das für die Betroffenen bedeutet. Hier wird ein Streit um Geld auf dem Rücken der Kinder ausgetragen», sagt er. «Es werden Träume zerstört.» Unstrittig ist: Leo ist talentiert. Sonst wäre er von der Schule gar nie aufgenommen worden, sonst hätte er auch den lokalen Malwettbewerb der Raiffeisen nicht gewonnen. Sein Sohn habe schon immer gern gebastelt, sagt der Vater, er besitze ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.

Leos Maltalent wurde von seiner Gestaltungslehrerin im Schulhaus Heimat in St.Gallen entdeckt. Benjamin Manser

Das Maltalent habe seine Gestaltungslehrerin im Schulhaus Heimat entdeckt. Früher habe er ausschliesslich Tiere gemalt, sagt sein Vater, heute zeichnet er vor allem Gesichter von Menschen. Die Klassenlehrerin schreibt in der Bewerbung: «Ich empfehle Leo vorbehaltlos für die Talentschule Gestalten, wo er gleichzeitig die Sekundarschule besuchen kann.»

Familie hatte Kostengutsprache eingeholt

Leos Vater ärgert sich vor allem, weil er den Kontakt gesucht habe mit den städtischen Schulbehörden, um abzuklären, ob der Wohnort der Familie zum Problem werden könnte. Auch auf dem Anmeldungsformular habe es keinen Hinweis gehabt. «Die städtischen Behörden müssen gewusst haben, dass wir in Wittenbach wohnen», sagt der Vater. Noch an einem Informationsabend im vergangenen November habe es zudem geheissen, auswärtige Schülerinnen und Schüler würden aufgenommen, sofern eine Kostengutsprache der Wohngemeinde vorliege.

Diese hatte die Familie eingeholt. 15'000 Franken hätte die Oberstufenschulgemeinde Grünau in Wittenbach gezahlt, so wie es der Kanton vorsieht. Nach dem Urteil des Bundesgerichts, das die kantonale Regelung als rechtmässig einstufte, habe er gedacht, dem Besuch der Talentschule stehe nun nichts mehr im Weg - und die Kostengutschrift nie eingereicht. Er sei davon ausgegangen, sagt Jens Wiesenhütter, dass man sich bei ihm melde, wenn etwas fehlt.

Markus Buschor: «Ein bedauerlicher Fehler»

Markus Buschor, St.Galler Stadtrat. Benjamin Manser

Der St.Galler Schuldirektor Markus Buschor spricht in Zusammenhang mit Leo von einem Einzelfall. Er verstehe aber, dass der Junge und seine Familie enttäuscht und verärgert seien. Leo sei tatsächlich ins Aufnahmeverfahren aufgenommen worden, weil man aufgrund seiner Adresse und dem Fakt, dass er eine Primarschule in der Stadt besuchte, irrtümlicherweise davon ausgegangen sei, dass es sich um ein städtisches Kind handle. Buschor sagt:

«Diesbezüglich ist der zuständigen Dienststelle ein Fehler unterlaufen, der bedauerlich ist.»

Es sei aber auch zu beachten, so Buschor, dass die zuständige Dienststelle den Fehler nach einem Tag entdeckt und sich sofort entschuldigt habe. Zudem hält der Schuldirektor fest, dass die städtische Talentschule Leo aufgenommen hätte, wenn der Oberstufenvertrag zwischen Wittenbach und St.Gallen noch in Kraft gewesen wäre.

Buschor bestätigt auch, dass die Stadt St.Gallen bis Ende November 2019 in Erwägung gezogen habe, auswärtige Talente aufzunehmen, sofern die Wohngemeinde das volle Schulgeld übernehme. Dies habe sich Anfang Dezember geändert, als das Urteil des Bundesgerichts einging. Damit sei ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit entfallen, auswärtige Talente bei Übernahme der vollen Kosten durch die Wohngemeinde aufzunehmen.

Der Fall zeige, so Buschor, welche Folgen die kantonalen Entscheide in Sachen Talentbeschulung für Kinder hätten, die nicht in der Stadt wohnhaft seien. Deshalb hätten sich jetzt auch die kantonale Politik und der Verband der kantonalen Schulträger der Sache angenommen, nachdem sich die Stadt bis vor Bundesgericht für eine Lösung für auswärtige Kinder eingesetzt habe.

Leo hat eine andere Lösung gefunden

Er habe Verständnis dafür, sagt Jens Wiesenhütter, dass die finanziellen Fragen geklärt werden müssten. «Ich verstehe aber nicht, dass die Kinder darunter leiden müssen.» Die Art und Weise, wie die Stadt die Situation jetzt regle, vermittle ihm nicht das Gefühl, dass es den Behörden um die Kinder gehe.

Sein Sohn Leo hat mittlerweile eine andere Lösung gefunden. Welche genau, das will die Familie für sich behalten. Der Zwölfjährige soll nun in seiner Freizeit Zeichenkurse besuchen. Die Bilder, die er mit seiner Bewerbung einreichen musste, hat er bis heute nicht zurückerhalten. Es waren seine schönsten.