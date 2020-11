Goldene Letter über der Eingangstür: Der Schriftzug wird restauriert. Bild: Raphael Rohner

«Hier kommt sonst niemand rein» – wie eine Bank umgebaut wird und die Tresore offen bleiben Die St.Galler Filiale der UBS wird total saniert. Ein Rundgang auf einer Baustelle mit Sicherheitspersonal und Räumen, wo einst Geld lagern wird. Sandro Büchler 10.11.2020, 17.00 Uhr

«Union de Banques Suisses» steht in goldenen Grossbuchstaben über der Eingangstür. Ein Arbeiter sitzt auf einem Gerüst, restauriert den Schriftzug an der Ecke des Hauses. Wie auf jeder Baustelle plärrt ein Radio daneben. Ein Song der Zürcher Indie-Band «Annie Taylor» schwebt zwischen den beiden ebenfalls goldig verzierten Eingangssäulen hindurch.

Der Lämmlerbrunnen und dahinter das verhüllte UBS-Gebäude. Bild: Sandro Büchler

Seit einem Jahr saniert die Schweizer Bank UBS das Gebäude beim Kornhausplatz beim St.Galler Hauptbahnhof. Im kommenden Sommer empfängt die UBS ihre Kunden wieder, wie ein übergrosses Plakat an der Fassade zum Lämmlerbrunnen hin verrät.

Zurzeit ist das Bankenhaus mit weisser Folie eingepackt. Beinahe so, wie das inzwischen verstorbene Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude 1995 den Reichstag in Berlin verhüllte. Drinnen im Stickereigebäude von 1907 sind aktuell Handwerker an der Arbeit: Kabel werden verlegt, Böden betoniert, es wird gebohrt und geschraubt.

Markus Lickert, Leiter Group Corporate Services der UBS Schweiz. Bild: PD

«Sieben Obergeschosse und drei Untergeschosse werden total saniert. Ab Sommer 2021 stehen der UBS in St.Gallen 9000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung», sagt Markus Lickert, Leiter Group Corporate Services der UBS Schweiz und Verantwortlicher für den Umbau.

Aus zwei macht die UBS eins

Hier entsteht der künftige Regionalhauptsitz der UBS. Von hier aus werden die Bankfilialen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, beider Appenzell und Graubünden gelenkt. «200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein Drittel der ganzen Region – werden dann in einem der modernsten Bankgebäude der Ostschweiz arbeiten können», sagt Hanspeter Thür, Regionaldirektor und Leiter Privatkunden UBS Ostschweiz.

Vor sieben Jahren hatte sich die UBS dazu entschieden, ihren zweiten Sitz in der Stadt im markanten Gebäude am Beginn der Multergasse vis-à-vis des Broderbrunnens aufzugeben. Im Dezember 2014 verkaufte die UBS den Neurenaissancebau, genannt Multertor, an die Brüder Albert und Peter Kriemler. Die beiden Textilunternehmer führen das weltweit tätige Modeunternehmen Akris.

Hanspeter Thür, Regionaldirektor und Leiter Privatkunden UBS Ostschweiz. Bild: PD

Zwar blieb die Bank im Gebäude eingemietet, Privatkunden wurden weiterhin dort betreut. Doch auch damit ist bald Schluss. Ab Mitte 2021 sollen sämtliche Dienstleistungen der Bank unter einem Dach abgewickelt werden, nämlich im Gebäude am Bahnhofplatz. Thür sagt:

«Wir konsolidieren unser Geschäft in der Stadt auf einen Standort.»

Rundgang durch die Baustelle im Innern des Bankhauses: Geräte, Farbeimer und Leitern stehen herum. Aus den Decken ragen unzählige blaue Rohre. Im Erdgeschoss fällt eine Wand mit vier Fenstern ins Auge. Unschwer zu erkennen: «Hier werden die Bankautomaten installiert», sagt Markus Lickert.

Hier wird künftig ein Geldautomat in der Wand montiert sein. Bild: Raphael Rohner

Keine normale Baustelle

Noch kann man ohne weiteres in den Raum hinter den vier Aussparungen, wo in Zukunft die Geldscheine in die Automaten gefüllt werden. Ein Ort, wo aber bald höchste Sicherheit gilt, nur wenige Zutritt haben und Normalsterblichen verborgen bleibt.

Bild: Raphael Rohner

Schnell wird auch klar: Dies ist keine normale Baustelle. Wird ein Bankgebäude umgebaut, sind die Sicherheitsmassnahmen höher. Nicht nur die Vorschriften punkto Corona sind hier einzuhalten. Rund um die Uhr ist ein Sicherheitsdienst vor Ort. Aus einem Container im Innenhof wird das Ein und Aus der Bauarbeiter, Elektroinstallateure und Spengler kontrolliert. Zutritt hat nur, wer mit einem Badge registriert ist.

Der Tresor mit der gelben Panzertür

Die rigiden Sicherheitsvorkehrungen sind aber auch nötig, da der Kundentresor im Keller des Gebäudes weiterhin für Kunden zugänglich ist. Während der ganzen Bauzeit von insgesamt 20 Monaten bleibt der Safe unangetastet. Die Eingangstür zu den Tresorfächern ist zugepflastert mit Hinweisen zum Schutz vor Covid-19. Aber auch auf die Videoüberwachung wird hingewiesen.

Bild: Raphael Rohner

Es geht eine Treppe hinunter. Und dann ist da die dicke, gelbe Panzertür. Dahinter gilt höchste Diskretion.

Das Prinzip kennt man aus Filmen: Nur der Bankangestellte und ein Kunde betreten jeweils gemeinsam den Safe, haben je einen Schlüssel. Und nur beide zusammen können das Fach öffnen. Dann wird der Kunde allein gelassen mit seinen Schätzen und Geheimnissen. Schliessfächer seien auch in der heutigen Zeit gefragt, sagt Hanspeter Thür.

Das Handy löst das Portemonnaie ab

Braucht eine Bank für ihre Kunden heutzutage noch ein grosses Gebäude? Heutzutage, wo Finanztransaktionen online vonstatten gehen, mehr und mehr bargeldlos abgewickelt wird und das Mobiltelefon das Portemonnaie ersetzt. Regionaldirektor Thür hebt sein Handy hervor: «Zwar wird weniger Bargeld bezogen, aber wir sind auch für die Sicherheit unserer digitalen Plattformen auf den Geräten verantwortlich.»

Als Bank bewege man sich stets weiter in ein digitales Zeitalter, unterstütze die Kunden dabei und bringe ihnen digitale Lösungen näher. «Ich vergleiche eine Bankfiliale deshalb gerne mit einem Apple-Store», sagt Thür. Die Kunden wünschten weiterhin ein physisches Beratungsgespräch – ob beim Handykauf oder beim Eröffnen eines Kontos.

«Ein Bankhaus braucht deshalb weiterhin Backsteine und Wände.»