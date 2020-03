Hier kaufen Sie trotz Krise beim lokalen Gewerbe Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen hart, gerade auch kleine Gewerbebetriebe in der Stadt St.Gallen und von Gossau bis Rorschach. Restaurants, Bars und Clubs, aber auch Läden und Fitnesszentren mussten schliessen. Doch Not macht erfinderisch. Aktualisiert

Inhaltsverzeichnis Lebensmittel

Blumen

Kleider

Schmuck

Spielzeug

Bücher

Zweiräder

Babyartikel

Diverses

Immer mehr Betriebe entwickeln innovative Ideen, wie sie ihre Kundinnen und Kunden in diesen schwierigen Zeiten dennoch erreichen. Der Metzger, der seine Cordon bleus oder Steaks nun direkt vor die Haustüre liefert. Die Bäckerei, die jetzt mit ihren Snacks und Broten direkt zu den Kunden geht. Oder die Confiserie, die ihre Osterhasen neu ausliefert.

Hier finden Sie ab sofort einen laufend aktualisierten Überblick über die verschiedenen Angebote in der Region. Wer als Gewerbetreibender auf seine neuen Online- und Hauslieferdienstleistungen aufmerksam machen will, kann sich bei der Stadtredaktion via E-Mail (stadtredaktion@chmedia.ch) melden.

Symbolbild

Nadine Böni / FRI

Chocamar (Andwil) liefert seine zuckerfreien Schokoladen und frisch gerösteten Kaffee aus dem Online-Shop per Post oder persönlich kostenfrei.

Die Confiserie Roggwiler (St.Gallen) bietet in ihrem E-Shop auch alle Osterartikel an und liefert sie am 2./3./6./7. April vor die Haustüre.

Die Chocolaterie Kölbener (Horn, Arbon und St.Gallen) bietet im Online-Shop Brot, Spezialitäten, Patisserie oder Osterhasen an. Geliefert wird nach Abtwil, Arbon, Goldach, Gossau, Horn, Mörschwil, Rorschach, Rorschacherberg, Steinach, St.Gallen, Tübach, Untereggen, Wittenbach. Abholung ist an allen drei Standorten möglich.



Im Kaffeehaus (Linsebühlstrasse 77, St.Gallen) werden täglich ausser sonntags von 17 bis 19 Uhr Kaffeeröstungen (Bohnen oder gemahlen) verkauft. In der Stadt wird auch geliefert. Bestellungen: post@kaffeehaus.sg

Die Kornhausbräu (Rorschach) bietet seit kurzem Bier im Online-Shop an. Die verschiedenen Biersorten werden in die ganze Schweiz ausgeliefert.



Die Stadtmetzgerei Rorschach liefert ebenfalls kostenlos vor die Haustüren in Rorschach, Goldach, Untereggen, Thal, Rorschacherberg, Staad, Arbon (Mindestbestellwert 25 Franken). Bestellungen nehmen die Betreiber per E-Mail, im Online-Shop oder telefonisch entgegen.



Feinkost Kündig (Rorschach und St.Gallen) hat seine Filialen nach wie vor geöffnet. Zusätzlich bietet das Lebensmittelgeschäft einen Lieferdienst an: Bei Bestellungen bis 16 Uhr auf info@kuendigfeinkost.ch oder 071 841 17 75 erfolgt die Auslieferung am Folgetag (Mindestkaufbetrag 50. Franken)



Diverse Kebabläden und Pizzerias in Rorschach bieten ihre Speisen zum Mitnehmen an. Bei der «Fontana» in Goldach (Telefonnummer 071 841 14 90) kann man täglich Pizza und Pasta abholen: Von 12 bis 13.30 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr.



Symbolbild



«Blume 3000» (St.Gallen) bietet einen Onlineversand an.

Blumen Belser (Gossau) liefert Blumen auf Bestellung (071 385 77 33, blumen-belser.ch)

Die Eden-Blütenwerkstatt (St.Gallen) nimmt Bestellungen online oder unter 071 520 60 68 entgegen.

Gartengestaltung Andreas Jakob (Mörschwil) und Blumen Jerg, Gärtnerei und Floristik (Goldach) bieten ab 23. März einen Lieferservice für Frühlingsblüher, Gemüsesetzlinge, Kräuter und Stauden an: info@gartengestaltung-jakob.ch, 071 866 10 88.

Vergiss mein nicht (Rorschacherberg), bieten neben einem Selbstbedienungsladen einen gratis Lieferdienst an: Erreichbar unter 071 845 54 45, weitere Informationen auf der Webseite.



Symbolbild

Bernie's (St.Gallen) nimmt Kundenwünsche unter 071 220 37 60 oder store.sg@bernies.ch entgegen.

Die Manufaktur (St.Gallen, 071 278 15 00, www.diemanufakturgmbh.ch) bietet nach Absprache weiterhin Änderungen, Reinigungen und Wäscheservice an.

Die Second-Hand-Boutique Erika Bruderer (St.Gallen) verkauft die Kleider im Onlineshop.

Müller Handarbeiten (Rorschach): Waren können telefonisch (071 841 63 44) oder auf der Webseite bestellt werden. Die Geschäftsführerin bietet auch Beratung am Telefon an.

Streule Textil (Goldach), telefonisch unter 071 841 65 27 erreichbar, liefert Bestellungen gratis aus.

Symbolbild

Gut (St.Gallen) nimmt defekte Schmuckstücke oder Uhren per Post (Gut AG, Marktgasse 7, 9004 St.Gallen) entgegen und schickt sie repariert zurück.

Studer & Hänni (St.Gallen) betreiben einen Webshop für Uhren und Schmuck. Über das Kontaktformular oder 071 223 57 23 können Reparaturen vereinbart werden, wobei die Artikel versandt werden.

Symbolbild

Zollibolli am St.Galler Bärenplatz verkauft und liefert sein gesamtes Spielzeugsortiment im Onlineshop oder auf telefonische Bestellung zu Bürozeiten unter 071 228 10 10.

Symbolbild

Die Buchhandlung zur Rose (St.Gallen) liefert Bestellungen per Post oder per Velokurier aus. Sie können - ausser am Montag - auch von 9 bis 12 und von 15 bis 18.30 Uhr verpackt im Hauseingang der Buchhandlung an der Gallusstrasse 18 selber abgeholt werden. Bestellt werden kann telefonisch unter 071'230'04'04 oder per Mail.

Die Genossenschaftsbuchhandlung Comedia (St.Gallen) nimmt Bestellungen online entgegen. Ausserdem ist sie von Montag bis Samstag von 9.30 bis 13 Uhr telefonisch unter 071'245'80'08 und per Mail erreichbar.

Die Buchhandlung Rösslitor (St.Gallen) bietet das ganze Buchsortiment im Onlineshop von Orell-Füssli an. Dasselbe gilt für die Orell-Füssli-Filiale in der Shopping-Arena.

Die Buchhandlung Wörterspiel (Rorschach) nimmt Bestellungen via Onlineshop, E-Mail oder telefonisch (DI-FR, 9-12 Uhr, 071 554 24 48). Bis Ende April ist die Lieferung per Post gratis.



Symbolbild.

Mario Heller / BRU

Velo Pfiffner (St.Gallen) bietet einen Hol- Bringservice für Reparaturen sowie Unterhalts- und Servicearbeiten. Ab einem Betrag von 100 Franken ist dies auf Stadtgebiet oder nach Absprache kostenlos. www.velopfiffner.ch, 071 223 62 62

Scherzinger Babycenter und Schlafecenter (Gossau) betreibt einen Webshop und bietet unter 077 413 84 84 Telefon- und Videochatberatungen an (Di-Fr 9-12/13-17 Uhr, Sa 9-14 Uhr). Zu denselben Zeiten sind auch telefonische Beratungen unter 071 388 16 00. Produkte können reserviert oder gegen Porto versandt werden.