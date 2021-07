Skater im Skatepark bei der Kreuzbleiche in St.Gallen lassen bei Sprüngen ihre Bretter durch die Luft wirbeln.

Bild: Benjamin Manser (27. Juli 2021)

Olympia 2020 Die einen finden es «geil», die anderen «zu kommerziell»: Die St.Galler Skateboard-Szene ist über die neue Olympiadisziplin gespalten Zum ersten Mal wird bei den Olympischen Spielen auch geskatet. Wolfi Wanner gibt Einblick, was der daraus entstandene Boom für die Skaterszene in St.Gallen bedeutet. Dinah Hauser 30.07.2021, 05.00 Uhr

Die St.Galler Skateboard-Szene erlebt einen Boom dank den Olympischen Sommerspielen. Die St.Galler Skateboardlegende Wolfi Wanner im Interview. Video: Raphael Rohner

Im Skatepark auf der Kreuzbleiche gleiten sie leichtfüssig, scheinbar mühelos auf vier Rollen durch den Park, springen mitsamt Brett in die Luft. Wie von Zauberhand bleibt es unter den Füssen. Die Skateboarder – die sich selbst als Skater bezeichnen – fordern sich selbst heraus, versuchen über eine Kante zu gleiten oder am Ende einer Rampe in die Luft zu springen – anspruchsvolle Kunststücke. Gelingt einem Skater ein Trick, gibt's Applaus und Jubelrufe. Einige sitzen nebenan auf einer Bank, machen Pause, geniessen das Zusammensein. Geschlecht, Nationalität oder Alter scheinen hier keine Rolle zu spielen.

Dieses Jahr wird aber nicht nur auf hiesigen Anlagen geskatet sondern auch in Tokio bei den Olympischen Spielen – zum ersten Mal. Ein Jugendlicher findet das «geil». Er habe die Wettkämpfe am Fernsehen verfolgt. Die genauen Namen der gezeigten Tricks kenne er aber noch nicht auswendig. Sagt er, steigt auf sein Brett und schliesst sich den anderen an.

Hoffen auf eine fixe Halle

Ein älterer Skater hofft darauf, dass mit der neuen Bekanntheit der Sportart nun auch eine fixe Halle eingerichtet wird. Bisher gibt es in St.Gallen nämlich keinen Ort, an dem der Sport unter professionellen Bedingungen unabhängig von Jahreszeit und Wetter ausgeübt werden kann. Bisher gab es immer Winterprovisorien, zuletzt in der Tiefgarage der Olma-Hallen. Mit der Coronapandemie gab es dann aber Einschränkungen. Der Ort war nur zu bestimmten Zeiten geöffnet, auf Voranmeldung und die Personenzahl begrenzt, teilweise durften nur noch unter 16-Jährige hinein – wie bei anderen Sportanlagen auch. «Da bin ich mit meinem Alter dann komplett raus», sagt der Skater. «Aber es ist besser als gar nichts.»

Der achtjährige Fabian trainiert an diesem Abend ebenfalls auf der Kreuzbleiche. Er bezeichnet Skaten als seine Leidenschaft und findet Gefallen daran, neue Tricks auszuprobieren. Seit zwei Jahren steht er auf dem Brett und stürzt sich bereits wagemutig in die Bowls – die Becken, die im Park in den Boden eingelassen sind. Er schaue die Zusammenfassungen der Skateboarding-Wettkämpfe an und was für Tricks gezeigt wurden. Was er dazu meint, dass Skateboarding nun olympisch ist? «Es gibt immer mehr Sponsoren, aber Skateboarding war mal ganz klein.» Das Kommerzielle gefällt ihm nicht so. Auch nicht, dass mehr Leute mit dem Skaten anfangen könnten.

«Es wird dann immer voller und hier in St.Gallen gibt es ja nur einen Skatepark.»

Der achtjährige Fabian mag es, neue Tricks auszuprobieren. Auf dem Skateboard taucht er in die Bowls ein.

Bild: Benjamin Manser

Auch ein Japaner ist anwesend. Er lebt seit einiger Zeit in der Gegend mit seiner Schweizer Frau. Als Jugendlicher sei er oft in seiner Heimat auf dem Brett gestanden. Er sagt:

«Die Olympischen Spiele helfen wohl das Image der Skater in Japan aufzubessern.»

Dort gelten sie als rebellisch, im Land der strikten Gesellschaftsregeln sind sie nicht gerne gesehen. Wer ein Skateboard bei sich trägt, wird etwa öfters von Polizisten angehalten.

Von einem ähnlichen Image in der Schweiz der 1980er-Jahre berichtet Wolfi Wanner. Er steht seit fast 40 Jahren auf dem Brett und hat die Szene in St.Gallen mitgeprägt. «Als ich angefangen habe – damals noch in Schaffhausen–, da wurden wir teils vom Anwohnern mit Heugabeln vertrieben oder von Töffligangs.» Der 46-Jährige organisiert seit drei Jahren Skatekurse für Jung und Alt unter dem Namen Doodah Shred Clinic Saint City.

Lifestyle wird zum Hochleistungssport

«Mit Olympia kommt eine grosse Veränderung auf uns zu», sagt Wolfi Wanner. Es gebe zwei Lager. «Die einen feiern es, dass Skateboarding nun olympisch ist.» Dazu gehörten eher Personen, die auch an Wettkämpfen teilnehmen. «Auf der anderen Seite stehen die Coreskater, die auf die Strassen und in die Parks gehen und auch selber temporäre Parks zusammenstellen.»

So wird in Tokio geskatet Insgesamt gibt es vier Wettkämpfe: Frauen und Männer skaten in den beiden Disziplinen Park und Street um die Medaillen. Bei der Disziplin Street ist die Strecke strassenähnlich gestaltet mit Treppen, Geländer, Bänken und anderen Hindernissen. Die Skater zeigen in zwei Läufen à 45 Sekunden fünf Tricks wie über das Geländer gleiten oder über Hindernisse springen. Die Finals fanden am 25. Juli (Männer) und am 26. Juli (Frauen) statt. Die Disziplin Park findet in einer Einbuchtung – Bowl genannt – statt. Die Skater springen mit hohem Tempo über die Kanten hinaus und zeigen Tricks. Das Finale der Frauen findet am 4. August um 5.30 Uhr statt, das der Männer am 5. August ebenfalls um 5.30 Uhr. Die Punkterichter achten bei beiden Disziplinen auf die Schwierigkeit der Tricks, die Ausführung, Tempo, Kreativität und Vielfalt. (dh)

Wolfi Wanner selbst verfolgt die Olympischen Wettkämpfe. Wie sie durchgeführt werden, welche Regeln gelten, das interessiert ihn auch in seiner Funktion als Verkäufer im Skateshop Doodah an der Hinterlauben sowie als Kursleiter. «Das ist alles total neu. Das hat es noch nie gegeben auf so einem hohen Niveau.» Er vergleicht die Diskussion mit jener, die auch bei den Snowboardern vor Jahren stattgefunden hat, als die Wintersportart aufs olympische Podest gehoben wurde.

Wolfi Wanner skatet seit fast 40 Jahren.

Bild: Benjamin Manser

«Es ist nun mehr Geld dahinter.» Das sei sicher auch ein Punkt, den die meisten kritisch beurteilen würden. Skaten sei bisher ein Lifestyle und ein kreativer Sport gewesen, durch Olympia werde er nun zum Hochleistungssport.

«Kreativität ist sicher wichtiger, als olympische Medaillen zu gewinnen.»

Von der Szene in St.Gallen kriegt Wolfi Wanner mit, dass viele Skaterinnen und Skater die Wettkämpfe verfolgen. Die meisten Personen, die bei den Spielen mitmachen, seien bereits bekannt von anderen Meisterschaften – genannt Contests – wie der Street League. «Das sind wirklich supergute Fahrer, die die Tricks millimetergenau treffen.»

Auf ein olympisches Level zu kommen, sei schwierig, es brauche viel Unterstützung von klein auf, sagt Wolfi Wanner. «Im Gegensatz dazu steht das normale Skaten: Es ist schönes Wetter, du nimmst dein Brett, gehst raus. Das ist Skaten. Ganz einfach. Simpel.»

Trend geht nach oben

Welchen Einfluss hat Olympia auf das Skaten? «Ähnlich wie in den 1990er-Jahren geht der Trend nach oben.» Das sei sicher auch zu einem Teil den Olympischen Spielen zu verdanken, da Skaten der breiten Masse näher gebracht werde. Andererseits hätten während des Lockdowns viele angefangen oder wieder angefangen. «Vielleicht überholen wir sogar den 90er-Boom.»

Früher wurde man als Skater geächtet, heute läuft's im Fernsehen. «Die Veränderung ist gewöhnungsbedürftig. Aber es ist auch supercool», sagt Wolfi Wanner. Skaten und die Jugend hätten sich verändert. «Aber alles entwickelt sich weiter und ich freue mich über jede interessierte Person.»

Gute Skater werden immer jünger

Bei der Disziplin Street sind die Japanerinnen und Japaner ganz vorne. Ein Heimvorteil, da sie das schwül-heisse Wetter gewohnt sind? «Kann sein», sagt der Skater. «Aber für mich sind die Regeln auch etwas komisch.» An der Infrastruktur könne es nicht liegen, da gebe es in allen Ländern ähnlich gute.

Wolfi Wanner ist ein erfahrener Skater und gibt seine Leidenschaft in Kursen weiter.

Bild: Benjamin Manser

Was Wolfi Wanner feststellt: «Die guten Skater sind immer jünger und können in wenigen Jahren viel aufbauen.» Auch in St.Gallen gibt es Profiskater. Aber um ein so hohes Niveau zu erreichen, dafür brauche es auch eine Skatehalle für den Winter oder für schlechtes Wetter. «Was wir hier nicht haben. Die Hoffnung ist aber noch da, dass wir nun eine bekommen.» Dass in umliegenden Gemeinden Petitionen für Skateparks eingereicht werden, freut ihn.

«In jeder noch so kleinen Gemeinde hat es einen Fussballplatz. Wieso nicht auch einen Skatepark?»

Würde Wolfi Wanner selbst gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen? «Nein, ich habe selbst meine guten Zeiten mit Skaten erlebt.» Die würde er nicht tauschen wollen. «Für die, die aber an Wettkämpfen wie Olympia teilnehmen wollen: go for it.» Personen, die sich dies zum Ziel gesetzt haben, rät Wolfi Wanner: «Glaubt an euch, bleibt dran und macht auf euch aufmerksam.»