«Hier fahren noch immer zu viele bei Rot über die Kreuzung»: Wieso auf der Splügenstrasse in St.Fiden ständig Unfälle passieren und was die Polizei dagegen tun will Auf der Splügenstrasse in St.Fiden kommt es immer wieder zu Unfällen. Besonders der Knotenbereich zur Autobahnausfahrt gilt als Problemabschnitt. Die Polizei verzeichnet hier eine Häufung der Vorfälle und will nun reagieren. Alexandra Pavlović 28.08.2020, 19.07 Uhr

Regelmässig kommt es auf der Splügenstrasse und der Splügenbrücke in St.Fiden zu Unfällen.

Bilder: Nik Roth

11'000 Fahrzeugen passieren täglich die Splügenstrasse in St.Fiden. Der Streckenabschnitt wird als stark frequentierte Strasse eingestuft, nicht nur auf Stadtgebiet, sondern auch im Kanton St.Gallen. Dass es hier häufig auch zu Unfällen kommt, dürfte nicht sonderlich verwundern. Doch die Anzahl der Vorfälle, welche die Stadtpolizei aufnimmt, hat sich in diesem Jahr gehäuft. Wurden im vergangenen Jahr gesamthaft neun Unfälle auf der ganzen Strasse registriert, sind es bis jetzt schon neun. Ist diese Häufung ein Zufall? Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei sagt: «Bereits seit einiger Zeit fällt der Knotenbereich der Ausfahrt A1/Rampe mit Unfallhäufungen auf.»

Die Vorfälle ereignen sich vor allem aufgrund des Nichtbeachtens der Lichtsignale. Weitere Ursachen sind das Missachten des Vortritts sowie das Nichtanpassen der Geschwindigkeit. Gemäss Kohler wurde dieser Umstand den weiteren verantwortlichen Stellen auch mitgeteilt.

St.Gallerin fordert Reaktion

Eine, die aus eigener Erfahrung weiss, wie gefährlich es an der Splügenstrasse werden kann, ist Simone David. Die 43-Jährige wohnt in Abtwil und fährt auf dem Weg zur Arbeit am Streckenabschnitt vorbei – rund vier Mal täglich.

Ende Februar war auch sie erstmals in einen Unfall verwickelt. Grund: Missachtung des Rotlichtes. Es war aber nicht David, die unkorrekt gefahren ist, sondern ein ihr entgegenkommender Traktorfahrer. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Die St.Gallerin selber kam mit dem Schrecken davon.

Bei der Verzweigung mit der Ausfahrt der Stadtautobahn missachtete ein 17-jähriger Traktorfahrer das dortige Rotlicht. In der Folge kollidierte er mit dem einbiegenden Auto. Am Steuer sass Simone David. Bild: Stapo SG (29. Februar 2020)

Damit nicht genug. Wochen später war sie erneut mit dem Auto auf der Splügenstrasse unterwegs. Beinahe wäre es wieder zu einem Zwischenfall gekommen. Sie sei keine ängstliche Person, ihres Berufs wegen habe sie schon vieles erlebt. Was sie an der Strassenkreuzung aber täglich beobachte, bereite ihr Sorgen, sagt die gelernte Pharmaassistentin.

«Es muss endlich reagiert werden. Wenn das so weiter geht, kommt es irgendwann zu einem schlimmen Unfall.»

Rotlichtkamera soll präventiv wirken

Simone David. Bild: PD

David ist aber nicht nur eine besorgte Bürgerin. Sie ist auch eine, die ihre Bedenken aktiv kommuniziert. Ihre Beobachtungen hat sie bereits bei einer verantwortlichen Stelle der Stadtpolizei deponiert. Dort bestätigte man ihr, dass es auf der Splügenbrücke zu überdurchschnittlich vielen Unfällen und Beinahunfällen komme und versicherte, ihre E-Mail an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Man nehme ihre Sorgen sehr ernst. Ob bereits Verbesserungen oder Änderungen geplant seien, könne man ihr aber nicht sagen.

Roman Kohler, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. PD

Schaut die Stadtpolizei bei der Splügenstrasse nur tatenlos zu, statt etwas gegen die Unfälle zu unternehmen? Anpassungen am erwähnten Strassenabschnitt vorzunehmen, sei nicht so einfach, heisst es auf Nachfrage. «Die Splügenstrasse ist teilweise im Besitz des Bundes und liegt im Perimeter der Nationalstrassen. Andererseits handelt es sich um eine Kantonsstrasse. Die Stadtpolizei ist lediglich für die verkehrspolizeilichen Aufgaben wie Unfallaufnahmen und Kontrollen zuständig», erklärt Kohler.

Dennoch sei man bei der Stadtpolizei nicht untätig, man prüfe derzeit konkret die Installation einer Rotlichtkamera. Mit dieser Massnahme soll künftig die Hauptunfallursache – Missachtung des Lichtsignals – vermindert werden. Kohler sagt weiter:

«Da so eine Rotlichtkamera nur präventive Wirkung zeigt, wenn sie auch bekannt ist, werden wir das zu gegebener Zeit aktiv kommunizieren. Es laufen aber noch Abklärungen mit dem Astra.»

Er betont zudem, dass diese Massnahme alleine das Problem aber sicher nicht lösen werde. Und was sagt der Kanton dazu? Untätig ist auch das Tiefbauamt nicht. Sascha Bundi, Leiter Abteilung Mobilität und Planung, sagt, dass Bedenken und Beobachtung der Bevölkerung von den kantonalen wie auch städtischen Amtsstellen sehr ernst genommen werden. «Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer hat für uns oberste Priorität. Zwar nehmen die Unfälle seit Jahren immer mehr ab, für uns ist dennoch jeder einzelne einer zu viel. Am liebsten hätten wir gar keine Unfälle mehr.»

Bauliche Mängel nicht Grund für Unfälle

Seit Messbeginn 1994 ist ein stetiger Wachstum an Fahrzeugen auf der Splügenstrasse zu verzeichnen. Gemäss Zahlen der städtischen und kantonalen Tiefbauämter war der Höhepunkt im Jahr 2013 erreicht. Damals passierten täglich 12'000 Fahrzeuge den Streckenabschnitt. Seither sind die Zahlen stagniert und liegen bei etwas über 11'000. Der Strassenabschnitt wie auch die Splügenstrasse gehört zum Perimeter der Nationalstrassen.

Das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen ist daher lediglich für den Unterhalt der Strasse zuständig, erklärt Sascha Bundi. «Diesen Leistungsauftrag führen wir gewissenhaft und mit höchster Sorgfalt durch.»

Sascha Bundi, Leiter Abteilung Mobilität und Planung. Bild: PD

Damit die Unfallzahlen im Kanton niedrig bleiben, sei das Tiefbauamt daher stets bemüht die Strassen-Infrastruktur instand zu halten und auf Sicherheitsmängel zu überprüfen, dies tue man auch bei der Splügenstrasse. «Das Studium der polizeilichen Unfallauswertungen hat gezeigt, dass nicht baulichen Mängel der Grund für die Unfälle sind», so Bundi. Da auf dieser Strecke nicht nur die Bedürfnisse der Autofahrer, sondern auch die des öffentlichen Verkehrs, des Fuss- sowie des Veloverkehrs berücksichtigt werden müssen, macht es so schwierig, diese ‹eine› für alle optimale Massnahme zu finden.

Er macht ein Beispiel: «Würden wir die Wartezeiten für den motorisierten Individualverkehr vor den Ampeln etwas verlängern, könnte man den Fuss- und Veloverkehr vielleicht ohne Gelbblinken über die Kreuzung führen. Damit gäbe es allerdings einen Rückstau für Fahrzeuge, die auf die Autobahn wollen oder von da kommen. Das wiederum hätte Auswirkungen auf den Stadtverkehr. Es würde die Strassen unsicherer machen und zusätzlich verstopfen.»

Polizeiliche Unfallauswertungen haben gezeigt, dass nicht baulichen Mängel der Grund für die Unfälle an der Splügenstrasse sind.

Bild: Nik Roth

Laut Bundi würden sie heute unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer und vorhandenen räumlichen Begebenheiten eine maximal optimierte Führung und Steuerung des Verkehrs betreiben.

Rotlicht wird von zu vielen Lenkern missachtet

Nicht erst seit den Unfallhäufungen haben die Verantwortlichen die Verkehrssituation rund um die Splügenstrasse versucht zu verbessern. Wie Sascha Bundi weiter erklärt, wurden schon einmal Optimierungen vorgenommen. Nach Konsultation von Unfalldaten wurden etwa die Sichtwinkel der Ampeln angepasst. Danach habe sich die Lage auf dem Strassenabschnitt teilweise verbessert. Eine Problematik bestehe aber nach wie vor und das betreffe die erwähnten Lichtsignalanlagen.

«Hier fahren noch immer zu viele Autofahrer bei Rot über die Kreuzung. Daher unterstützen wir die geplante Massnahme der Polizei, eine Rotlichtkamera zu installieren.»

Eine Möglichkeit, die Unfälle ebenfalls möglichst gering zu halten sieht Bundi in der Anpassung der Fuss- und Velowegführung. «Wenn diese Verkehrsteilnehmer nicht mehr die stark frequentierte Strasse queren müssten, sondern eigens eine Linienführung für sie bestehen würde, könnten wir die Lage hier deutlich entspannen.» Der Leiter Abteilung Mobilität und Planung hofft, dass diese Vision vielleicht gar beim geplanten Ausbau der Stadtautobahn berücksichtigt werden kann. Bis es soweit ist, hofft Bundi, dass die Autofahrer mit Hilfe der geplanten Massnahme achtsamer unterwegs sein werden.

Und wie sieht Simone David diesen Schritt?

«Meines Erachtens bringt ein Blitzer höchstens Geld für die Staatskasse, da die Einsicht erst mir der Rechnung kommt, die zwei Wochen später ins Haus flattert.»

Um Unfällen vorzubeugen, brauche es eine Änderung der Signalisation. Zum Beispiel grössere Signalanlagen in einem schneller einsehbarem Winkel. Diese seien derzeit zu klein und unauffällig.