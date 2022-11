Diesen St.Gallern verdanken Sie das schönste Herbstvergnügen

HERBSTFREUDE Wo die Welt gemütlicher ist: St.Gallens Marronimänner über die Ernte, ihren Beruf und wie die Leckereien daheim gelingen Heisse Marroni, eines der schönsten Herbstvergnügen. In der Stadt machen es der 29-jährige Bedran Hajdari und der 87-jährige Ugo Mascetti möglich. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 14.11.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bedran Hajdari freut sich über die gute Ernte. Noch weiss er nicht, ob er seinen Stand weiterführen kann. Bild: Arthur Gamsa

Grauer Himmel, es regnet, die Finger sind klamm. Ideales Marroniwetter. Doch Verkäufer Bedran Hajdari schüttelt den Kopf. «Wie essen Sie, wenn Sie den Schirm halten?», fragt er. Stimmt. Besser für das Geschäft sei Nebel. Dann genügt eine Mütze oder Kapuze, die Hände bleiben frei. Frei, um sich an den Marroni zu wärmen.

Es ist 9.30 Uhr. Und doch rührt der 29-Jährige bereits in der Marronipfanne. Kommen bald die ersten Kundinnen und Kunden? Hajdari schaut in den Himmel und zuckt mit den Schultern. Er erinnert sich an eine Dame, die vor ein paar Wochen um 8.50 Uhr nach den Früchten verlangt hat. «Marroni statt Gipfeli», sagt er und lacht. Besonders viel zu tun hat Hajdari am Mittag und kurz nach Feierabend, wenn die Stadt voll und ihre Menschen hungrig sind. Sie schlendern dann zum modernen Imbisshüttchen neben dem Warenhaus Globus, Hajdaris Arbeitsplatz. Von hier aus sieht er den Broderbrunnen, die Multergasse, die Passanten. Wenn letzteren zu kalt ist, gehen sie nach Hause oder in ein Café. Er bleibt auch bei eisigem Wind bis 19 Uhr und wärmt sich an seinen drei Pfannen. 350 bis 400 Grad heiss ist es darin.

Mit Block und Wecker zu süssen Marroni

Hajdari hebt den Deckel, rührt erneut. Die Marroni schwitzen schon nach wenigen Minuten über der Glut. «Die, die man im Supermarkt kauft, sind oft zu trocken», sagt er. Über 70 Sorten gebe es, er beziehe ausschliesslich Früchte aus Italien. Warum nicht Frankreich? «Zu gross, um sie zu braten. Fast wie Kartoffeln», sagt Hajdari. Auch Exemplare aus Chile mischen unterdessen den Markt auf. Ein Parasit, die eingeschleppte Kastaniengallwespe, führte in den letzten Jahren immer wieder zu Ernteausfällen. Die Ware aus Chile sollte darüber hinweghelfen. Hajdari verdreht die Augen. Er will Qualitätsware. Früchte, fleischig und süss. Die, einmal gebraten, aussen knusprig sind und innen weich bleiben. Fast cremig.

Wann sind die Marroni gut? Bedran Hajdari arbeitet mit Block und Wecker. Bild: Arthur Gamsa

40 bis 50 Kilogramm Marroni verkauft er an guten Tagen. Sie lagern neben Hajdari in Jutesäcken, zwischen Karbonkohle und Getränken. Auf einem Block notiert er Zahlen, Uhrzeit um Uhrzeit. Er blickt auf einen Wecker. «Brauche ich, damit ich den Überblick behalte. Die Gedanken schweifen manchmal weg, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte.» Zum Beispiel darüber, was er macht, wenn er nicht verkauft. Nach Ostern also. Hajdari hilft dann seinem Bruder am Blumenstand gegenüber aus, ab Frühling 2023 verkauft er Glace. «Wenn alles gut kommt.»

Blick in die Marronihütte von Bedran Hajdari. Bild: Arthur Gamsa

Nicht an den Marktplatz

Seit zwölf Jahren bietet er auf dem Platz neben dem Warenhaus Globus Marroni an. Zuerst unter dem mächtigen Baum, dann neben dem Schaufenster, nun im schicken Hüttchen. «Wir wissen noch nicht, was mit uns passiert, wenn das Warenhaus in das Renaissancegebäude gegenüber zieht.» Er hofft, dass es weitergeht mit seinem Marronistand.

«Wäre schade, wenn nicht. Wenn sich alles auf den Marktplatz konzentrieren würde.»

Dorthin zügeln, keine Option für ihn. Zurück in den Detailhandel, wo er eine Lehre gemacht hat, ebenfalls nicht. Was also wäre Plan B des Vaters eines einjährigen Sohnes? In der Autogarage eines Kollegen arbeiten, sagt er. Zwar wäscht er seinen eigenen Wagen jedes Wochenende. Lieber aber will er die Menschen mit Marroni glücklich machen. Am Wochenende viele Familien, von Montag bis Freitag viele Berufsleute. Wenn der warme Beutel in den Händen liegt, scheint die Welt, egal wie garstig sie ist, ziemlich in Ordnung zu sein. Zumindest für ein paar Minuten. «Diese glücklichen Gesichter sind mein Lohn, wenn ich nur knapp über die Runden komme», sagt Hajdari.

Nach zehn bis fünfzehn Minuten sind die Marroni fertig. Ihre Schale hat sich geöffnet, die Frucht ist leicht gebräunt. Hajdari lässt sie in eine Kiste gleiten, die er mit dem Föhn gewärmt hat. Er wickelt die Früchte liebevoll in eine Decke. So bleiben sie nun eine Stunde lang warm.

Drei Tage baden, drei Tage trocknen

Es ist keine einfache Zeit für den Marroniverkäufer. Zuerst Corona, nun die hohen Energiepreise, die drohende Rezession, die ungeklärte Standortfrage. Manchmal erkundigen sich die Menschen bei Hajdari, warum Marroni so teuer seien. Hundert Gramm kosten 4 Franken. Weil viel Arbeit dahinter stecke, antwortet er jeweils. Die Früchte baden noch in Italien drei Tage lang im Wasser, «bei exakt 39 Grad Celsius». Und trocknen dann drei Tage. Bei Hajdari angelangt, werden sie eingeschnitten. Mutter und Vater, aus Nordmazedonien eingewandert, helfen mit.

Immerhin, sagt Hajdari, sei die Ernte 2022 gut ausgefallen.

«Die Früchte sind gross und süss, kaum Würmer und Schimmel.»

Der trockene Sommer, gut für die Früchte. Und immer, wenn sie etwas Regen gebraucht hätten, sei er gekommen. Hajdari überzeugt sich selber von der Qualität seiner Früchte, jeden Tag. 150 Gramm Marroni, sein Mittagessen. Pause macht er nicht. «Von nichts kommt nichts», sagt er. Wenn eine Kundin wie gestern zwei Kilogramm Marroni auf einmal kauft, ist auch er zufrieden.

Mehr junge Kundschaft

Bei Bedran Hajdari, ganz in Schwarz gekleidet, können Kundinnen und Kunden mit Twint bezahlen. Ein moderner Marronimann, denkt man sich. St.Gallen hat noch einen anderen, den traditionellen. Ugo Mascetti, in kariertem Hemd, Foulard, Goldkettchen, ohne Twint. Er brät seine Marroni von Hand, ohne Hitzeschutz. «Wohl deshalb habe ich keinen Fingerabdruck mehr», sagt der 87-Jährige und zeigt seine Hände. Alle Struktur an den Spitzen weg. Seit 1973 brät der Tessiner Marroni am Bahnhof. «Ich bin der älteste amtierende Marronimann in der Schweiz.» Seine Früchte haben schon in Tests gewonnen, ein Ranking hängt aus. Ebenso die Nährwerttabelle für Marroni. Mascetti sagt:

«16 Vitamine enthalten sie. Ein Universalmittel für den ganzen Körper. Meine Medizin, ich esse viel davon.»

Fast jeden Mittag. Nur ab und zu gönnt er sich eine Bratwurst. Und abends nach dem Essen wieder Marroni. 100 Gramm trägt er mit heim, wenn er seine Hütte am Hauptbahnhof St.Gallen abschliesst. Sitzt er vor dem Fernseher, holt er sie hervor. Statt Chips. «Sie bleiben fein, auch kalt.» Viele Stammkunden habe er, die täglich vorbeischauen. Was Mascetti auffällt: Es sind mehr junge Menschen darunter als früher. «Sie scheinen Marroni neu entdeckt zu haben.»

Marroniverkäufer im Hemd

Mascetti mochte schon immer lieber die Kälte als die Wärme. Einen Pullover trägt er nie. Er bevorzugt das Hemd. Holt er sich so keinen Schnupfen? «Keine Zeit dafür, wie früher für die Ferien», sagt er. Nach einer Dreherlehre besucht er die Hotelfachschule in Luzern, verliebt sich in seine zukünftige Frau, eine St.Gallerin, die mit ihrer Familie auf dem Markt arbeitet, Gemüse und Marroni verkauft. Von Ostern bis Dezember unterstützt er sie am Stand, von Dezember bis Ostern verdient er in der Hotellerie Geld. Irgendwann pendelt er nicht mehr, wird Vollzeit-Marronimann.

Ugo Mascetti, 87 Jahre alt: Marroni sind seine Medizin. Seit bald 50 Jahren verkauft er am Bahnhof St.Gallen. Bild: dbu

Er ist im Tessin mit Kastanien aufgewachsen. Während des Krieges habe in seinem Dorf das Mehl gefehlt. «Mama ging morgens früh in den Wald, sammelte Kastanien und machte Brot daraus», erzählt er. Mascetti mag Kastanien noch immer, Marroni aber schmecken besser, sagt er. «Süsser, lieblicher, weicher.» Mascetti bezieht die Früchte ausschliesslich aus Italien, nur aus bestimmten Regionen. «Ich verkaufe sie immer häufiger auch roh», sagt er. Kundinnen und Kunden bereiten sie zu Hause dann selber im Backofen zu. Bei 200 Grad, mindestens 20 Minuten, rät er. Vorher ins Wasserbad geben? «Nicht nötig bei meinen Früchten. Danach aber für ein paar Minuten in ein Tuch wickeln. So bleiben sie feucht», sagt Mascetti. Und dann erzählt man ihm von Selbstversuchen daheim. Kastanien, die im Ofen explodieren. Kastanien, deren Haut sich auch mit vollem Einsatz kaum abziehen lässt. Tage danach ist die wunde Stelle am Daumen noch sichtbar. Mascetti schmunzelt und erklärt: Vielerorts würden die Früchte noch unreif von den Bäumen geschlagen. «Dabei müssten sie von allein runterfallen. Erst dann sind sie bereit.» Er hebt den Pfannendeckel und rührt die Marroni um. Die nächste Portion ist bereit, um die Finger zu wärmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen