Tourismus in St.Gallen: Starker Franken wirkt sich noch nicht aus

Herbstferien «Die Besuchenden möchten sich etwas gönnen»: Für den Tourismus in der Stadt St.Gallen läuft es gut, auch wenn die Weltwirtschaft die Konsumlaune dämpft Der starke Franken und die Inflation wirken sich auf die Gästeströme aus, trotzdem reisen Touristinnen und Touristen fleissig nach St.Gallen – auch dank vieler Anlässe. Marlen Hämmerli 03.10.2022, 05.00 Uhr

Diesen Juni und Juli besuchten gegenüber 2019 rund 20 Prozent mehr Touristinnen und Touristen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Im Sommer übernachteten so viele Gäste in St.Gallen, die Touristiker waren selbst überrascht. Die Zahl der Logiernächte lag im Juni und Juli rund 20 Prozent über dem Niveau von 2019, also über dem Vor-Corona-Niveau. Für August und September gibt es noch keine offiziellen Zahlen.

Die Entwicklung in der Hotellerie ist aber weiterhin positiv, wie Michael Vogt, Präsident des Verbands Hotels St.Gallen-Bodensee, sagt. Man profitiere von den vielen Anlässen, die seit den Sommerferien stattgefunden haben. Vor allem die vielen Sportanlässe würden sich positiv auswirken. Darunter die Europa-League-Spiele des FC Zürich in St.Gallen, aber auch der Match der Schweizer Nati gegen Tschechien vergangene Woche. «Die Fans füllen jeweils auch die Hotels», sagt Vogt, der ausserdem General Manager des Hotels Einstein ist.

Michael Vogt, Präsident des Verbands Hotels St.Gallen-Bodensee und General Manager des Hotels Einstein. Bild: PD

Freizeitreisende haben Geschäftsreisende überholt

Ganz grundsätzlich kommen laut Vogt mehr Freizeitgäste nach St.Gallen als vor Corona. Sie haben damit die Gruppe der Geschäftsreisenden überholt. Diese kommen zwar auch wieder vermehrt, erreichen das Vor-Corona-Niveau aber noch nicht wieder.

Nun ist der Franken derzeit sehr stark. Dazu sagt Vogt: «Die Deutschen kommen weiterhin, merken jedoch, dass es deutlich teurer geworden ist.» Viele der Touren seien noch zu einem fixen Preis verkauft worden.

«Wer jetzt aber spontan bucht, zahlt mehr.»

Stiftsbibliothek hat gewissen Hebel gegen Wechselkurs

Es sei ein generelles Problem, sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora: «Für Gäste aus Deutschland, Österreich, Frankreich oder Italien ist die Schweiz mit dem Wechselkurs zu teuer.» Der Stiftsbezirk sei eingebettet in das touristische Gesamtsystem.

«Geht es dem gesamten Tourismus schlecht, geht es auch uns schlecht.»

Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Belinda Schmid

Noch wirkt sich der starke Franken nicht aus auf die Gästezahlen in der Stiftsbibliothek und im Stiftsbezirk. Falls sich das ändern sollte, besitzt Dora einen gewissen Hebel: Besucherinnen und Besucher können auch in Euro zahlen, zu einem Kurs, den die Stiftsbibliothek selbst festlegt. «Aber ewig können wir die Eintritte nicht subventionieren.» Momentan besuchen vor allem Schweizerinnen und Schweizer sowie ausländische Touristinnen und Touristen aus dem Bodenseeraum den Stiftsbezirk.

Dass sich die Logiernächte erholt haben, spürt die Stiftsbibliothek noch nicht. Die Besuchszahlen lagen im August und September etwa 80 bis 85 Prozent unter dem Potenzial. Dora erklärt sich dies mit dem Ausbleiben der asiatischen Gäste und damit, dass Gruppenreisende noch nicht vollständig zurückgekehrt sind. Mit dem Beginn der Herbstferien werden die Besuchszahlen kaum in die Höhe schnellen – saisonbedingt: Die meisten Touristinnen und Touristen besuchen die Stiftsbibliothek zwischen Juni und September.

Gastkanton ist in den Hotels spürbar

Mit dem Oktober ist auch die Olma-Zeit angebrochen. Dieses Jahr ist Graubünden Gastkanton. «Die Vertreterinnen und Vertreter des Gastkantons, Sympathisanten und Interessierte des Gastkantons generieren jeweils erstaunlich viele Logiernächte», sagt Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. «Ich denke mir immer wieder, dass der ökonomische Effekt der Olma verkannt wird.»

Der Tourismusdirektor rechnet für Herbst mit einer Zuwachsrate von fünf Prozent gegenüber 2021 bei den Logiernächten. Der starke Franken, die Teuerung und die steigenden Energiepreise dämpfen die Konsumstimmung. «Das alles wirkt sich auch auf den Gästestrom aus. Wir stellen aber auch fest, dass sich die Besucherinnen und Besucher nach der langen Enthaltung wieder etwas gönnen möchten.»

Blick in die Tourist-Info an der Bankgasse. Bild: Urs Bucher

Der touristische Hauptmarkt für die Stadt war in der vergangenen Sommersaison die Schweiz, gefolgt von Deutschland, den USA, Österreich, Italien, Frankreich und Grossbritannien. Verglichen mit 2021 hat sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und Italien verdoppelt. Aus Österreich kamen dreimal mehr Gäste, aus den USA sechsmal mehr.

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

Der Zuwachs der amerikanischen Besuchenden hängt laut Kirchhofer mit den Oberammergauer Passionsspielen zusammen. Alle zehn Jahre stellen die Dorfbewohner die letzten fünf Tage des Lebens von Jesu nach. Viele katholische Amerikanerinnen und Amerikaner reisten deswegen jeweils nach Deutschland. «Mit dem Weltkulturerbe und überzeugenden Hotelangeboten gelang es uns, US-Besucherinnen und -Besucher nach St. Gallen zu locken.

Reisende buchen immer spontaner

Bei den Schweizerinnen und Schweizern sei die Lust auf eine Reise im eigenen Land nach wie vor spürbar, habe aber abgenommen. Wie viele Schweizer Gästinnen und Gäste in den Herbstferien den Weg nach St.Gallen finden, ist laut Kirchhofer stark wetterabhängig. «Die Buchungen erfolgen immer kurzfristiger. Man schaut online, wo in Europa das Wetter am schönsten ist und bucht entsprechend.»

Kirchhofer ist jedenfalls «zurückhaltend optimistisch». Er rechnet damit, dass die Logierzahlen 2022 etwa das Niveau von 2019 erreichen. Wobei sich die Zahlen aktuell sogar besser entwickeln.

