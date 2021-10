HERBSTFERIEN «Annähernd die Auslastung von 2019 erreicht»: Warum die St.Galler Hotellerie wieder im Aufwind ist Die Buchungslage in St.Galler Hotels ist zum Start der Herbstferien gut. In der Branche herrscht nach schwierigen Monaten vorsichtiger Optimismus. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Die Hotelzimmer in der Stadt St.Gallen füllen sich langsam wieder mit Leben.

Bild: Arthur Gamsa

Die Liste derer, die von den Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie wirtschaftlich hart getroffen wurden, ist lang. Gastronomie, Detailhandel, Veranstaltungsbranche, Kultur: Sie alle mussten zurückstecken, schliessen, Kapazitäten herunterfahren, an Schutzkonzepten tüfteln. Sie hingen dem Bundesrat während seiner Medienkonferenzen an den Lippen, mussten kurzfristig reagieren. Runterfahren, hochfahren, abwarten.

Kaum eine Branche war in den vergangenen fast 19 Monaten Pandemie aber so stark davon betroffen wie der Tourismus. Die Gäste blieben vom einen auf den anderen Tag weg, zum Teil monatelang. Hotelbetriebe mussten alles auf den Kopf stellen, etwa das Gästesegment anpassen. Und es schien fast so, als seien die Einbussen ohnehin gewiss gewesen – egal was sie taten oder liessen.

Businessgäste sind zurück, Individualreisende sind geblieben

Gerade in der Stadt St.Gallen brachen die Logiernächte im Pandemiejahr 2020 besonders stark ein. Während viele Gäste aus dem Inland eher die Ruhe und das Land suchten (Innerrhoden verzeichnete 2020 sogar mehr Übernachtungen als vor der Pandemie), blieben hier die vielen Seminar- und Kongressgäste weg. Und auch die zahlreichen Reisegruppen aus Fernost beispielsweise kamen nicht. Über den ganzen Kanton St.Gallen gesehen fielen die Ankunftszahlen 2020 im Vorjahresvergleich um 32 Prozent und die Logiernächte um 29 Prozent – in der Stadt sogar noch mehr.

Michael Vogt, Direktor des Hotels Einstein. Bild: PD

Nun wittert die St.Galler Hotellerie und damit auch die gesamte Reisebranche von Kantonshauptstadt und Umgebung wieder Morgenluft. Beispiel 1: Das Hotel Einstein. Direktor Michael Vogt, der auch Präsident des Hotellerievereins St.Gallen-Bodensee ist, sagt:

«Der September war in den St.Galler Hotels wie auch im Hotel Einstein sehr gut und hat annähernd wieder die Auslastung von 2019 erreicht.»

Die Businessgäste seien zurückgekehrt. Meetings, Seminare und Kongresse bis etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern finden auch wieder statt. Und noch eine gute Nachricht: Die Individualreisenden, die vor allem im Sommer 2020 in grösserer Zahl als üblich ihren Weg in die Region fanden, sind geblieben. Gruppen kämen allerdings immer noch wenig, sagt Vogt. «Wenn, dann vorwiegend aus der Schweiz oder aus Europa.»



Sommer und Spätsommer waren also besser, als man erwarten durfte. Und der Herbst? Vogt: «Mit dem Beginn der Herbstferien werden die Businessgäste wieder etwas weniger, dafür bleiben die Individualgäste.» Auch die Olma, die kommenden Donnerstag beginnt und im Unterschied zum Vorjahr (wenn auch in leicht abgespeckter Version) stattfinden kann, hat einen Einfluss: «Dank ihr kommen auch wieder mehr Schweizer Gäste nach St.Gallen.» Es sei immer noch der Fall, dass alles sehr kurzfristig passiere, betont der «Einstein»-Direktor. Aber:

«Ich bin guten Mutes, dass auch die Monate November und Dezember wieder annähernd so gut werden wie 2019.»

Weil gerade zu Beginn des Jahres die Einschränkungen noch schwer ins Gewicht fielen, dürfte übers Jahr gesehen dennoch ein Auslastungsminus resultieren – zumindest im Vergleich zu vor der Coronapandemie. Vogt geht von 30 bis 40 Prozent aus.

Dank gutem Sommer zuversichtlich in den Herbst

Ähnliche Beobachtungen macht auch Chiara Rossi. Sie hat im Frühjahr die Direktion des Hotels Metropol am St.Galler Bahnhofplatz übernommen und sagt: «Die Übernachtungszahlen bei uns haben sich über den Sommer positiv entwickelt. Wir haben uns sehr über Gäste aus der Schweiz und dem nahen Ausland gefreut.» Auch seien die ersten Geschäftsleute wieder auf Reisen.

Chiara Rossi, Direktorin des Hotels Metropol. Bild: PD

Der Blick auf den bevorstehenden Herbst stimmt Rossi ebenfalls positiv. «Wir haben bereits eine gute Grundauslastung in unseren Büchern, haben aber auch noch Platz.» Im Gästemix sehe man aktuell vermehrt Reisende aus dem In- und nahen Ausland, aber auch vereinzelt aus Übersee oder Afrika. Dabei handle es sich vor allem um Individualreisende sowie Businesstouristen.

Das Gruppengeschäft sei hingegen noch nicht auf dem Stand der letzten Jahre. Und wie sieht's mit der Olma aus? «Auch hier sind wir mit den Buchungen noch nicht auf dem Stand vor der Pandemie», sagt die «Metropol»-Direktorin. Aber da sich der Buchungszeitraum für Hotelübernachtungen durch die Pandemie allgemein verkürzt habe, bleibe sie zuversichtlich.

«Es kommen täglich neue Buchungen für die Olma-Zeit.»

St.Gallen als Ausgangspunkt für das «Ostschweiz-Erlebnis»

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, bestätigt den Aufwärtstrend. Die aktuellsten Zahlen vom Juli 2021 weisen darauf hin, dass man in der ganzen Destination das Niveau der Vorjahre annäherungsweise erreicht hat. Das liege mitunter daran, dass viele Häuser in der Tourismusregion es geschafft hätten, umzusatteln. Als Gästesegmente wie Kongressreisende wegblieben, setzten sie auf Freizeit- und Ausflugsgäste.

«Diese Mutation ist geglückt.»

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen habe sich in der schwierigen Pandemiezeit als Ausgangspunkt für das «Ostschweiz-Erlebnis», wie Kirchhofer es nennt, etabliert. Der Tourismusdirektor sagt: «Über die ganze Destination von St.Gallen-Bodensee-Tourismus gesehen dürften wir bei den Übernachtungen dieses Jahr bei 80 Prozent von 2019 landen. Vielleicht sogar noch höher.»

Das wäre ein grosser Erfolg. Denn: Dieses Jahr hatten viele inländische Gäste durchaus die Gelegenheit, ins Ausland zu reisen. «Und sie werden im Verlauf der Zeit zahlreicher.» Natürlich blicke man dem Herbst nicht ohne Sorgenfalten entgegen – gerade weil die Sehnsucht nach Mittelmeer in der Bevölkerung nach einer langen Durststrecke gross sei. «Aber wir sind gleichzeitig auch wegen der Durchführung der Olma zuversichtlich.»

Und längerfristig? Prognosen seien aktuell besonders schwierig, sagt Thomas Kirchhofer. Die meisten Touristiker gingen aber davon aus, dass 2022 nochmals hart werde. «Vor allem, weil dann Unterstützungsmassnahmen wie die Kurzarbeit auslaufen und sich das auch auf das Reiseverhalten generell auswirken dürfte.» Die Zeichen stehen also auf Aufbruch. Über den Pandemieberg ist die St.Galler Tourismusbranche aber wohl noch eine Weile nicht.