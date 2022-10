Untereggen: Familie Troxler verkauft rund 40 Kürbissorten

herbst Kürbisse mit Seeblick: Die Familie Troxler verkauft rund 40 Sorten im Schlossguet Untereggen Die warmen Sommermonate sorgten für eine überaus gute Kürbisernte. Betriebsleiter Willi Troxler vom Schlossguet Untereggen verrät, welches die beliebtesten Sorten sind. Ambra Elia Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Kürbisse mit Aussicht: Im Kürbiszelt beim Schlossguet Untereggen werden rund 40 Sorten angeboten. Bild: Michel Canonica

Der Herbst ist da: Die Blätter an den Bäumen verfärben sich, die Temperaturen sinken und die Kürbisse sind wieder auf dem Markt. Im Kürbiszelt beim Schlossguet Untereggen sind rund 40 Kürbissorten erhältlich.

In der Region gibt es womöglich keinen idyllischeren Ort, um Kürbisse zu kaufen. Das Schlossguet liegt inmitten eines Naturschutzgebietes mit Schlossweiher. Die Lage des Kürbiszeltes ermöglicht einen aussichtsreichen Blick über den Bodensee und die drei Länder.

Die Familie verkauft seit 30 Jahren Kürbisse

«Butternuss, Potimarron und Muskat gehören zu den beliebtesten Kürbissorten», sagt Betriebsleiter Willi Troxler. Er und seine Familie betreiben das Kürbiszelt in Untereggen seit bald 30 Jahren. Jeweils von September bis November bieten sie ihre Kürbisse an. Die Nachfrage ist laut Troxler stets gross.

Willi Troxler, Betriebsleiter Troxler Schlossguet in Untereggen. Bild: Michel Canonica

Ob rund oder lang, zum Schnitzen oder zum Verzehren, gelb oder orange: Im Kürbiszelt hat es für jeden Geschmack den passenden Kürbis. Neben jeder Sorte hängt ein Blatt mit den Eckdaten und Verzehrempfehlungen. «Schau, den Orangen Knirps kann man zum Beispiel prima mit Schale essen», sagt Troxler.

Im Kürbiszelt steht eine Selbstbedienungskasse. Laut Troxler ist es wichtig, Vertrauen in die Kundinnen und Kunden zu haben. Er sagt:

«Natürlich besteht ein gewisses Risiko, beklaut zu werden, wir hatten bisher aber überwiegend gute Erfahrungen mit der Kasse.»

Die diesjährige Ernte fiel laut Troxler sehr gut aus: «Die Kürbisse haben es gerne weder zu kalt noch zu nass. Das Wetter war dieses Jahr also optimal», sagt er. Wenn die Wetterbedingungen für die Kürbiszucht nicht passen, können die Kürbisblüten nicht richtig bestäubt werden. «Da kann es schnell vorkommen, dass die Pflanzen sie abstossen», sagt Troxler.

Während der Halloween-Zeit fällt Troxler auf, dass vor allem viele Schnitzkürbisse gekauft werden. «Diese sind auch essbar, sind aber meiner Meinung nach nicht die besten im Geschmack», sagt er.

Während der Halloween-Zeit verkauft die Familie Troxler viele Schnitzkürbisse. Bild: Michel Canonica

Sein Lieblingsgericht: Kürbissuppe nach altem Familienrezept

Der Kürbis etabliert sich laut Willi Troxler immer mehr in der Küche: «Früher war er eine Art Hype-Lebensmittel, mittlerweile wird er als normal angesehen.» Eine Sorte, die sich gut zum Kochen eignet, ist unter anderem Jack Be Little: «Diesen Miniaturkürbis kann man köpfen, aushöhlen und dann nach Belieben füllen», sagt Troxler. Durch den süsslichen Geschmack eignet sich der Jack Be Little auch für Dessertspeisen.

Das Lieblingskürbisgericht von Troxler ist eine Suppe nach altem Familienrezept. Kürbisliebhaberinnen und Kürbisliebhaber konnten die Suppe am St.Galler Herbstjahrmarkt probieren. Die Familie Troxler hatte an der Sonnenstrasse einen Imbissstand.

Am St.Galler Bauernmarkt ist die Familie ebenfalls vertreten. Sie schneiden Kürbisse auf und verkaufen dann einzelne Schnitze. «Einige Kürbisse sind sehr gross, da ist es praktisch, nur ein Stück davon zu kaufen», sagt Troxler. Den St.Galler Bauernmarkt gibt es seit 1991, Familie Troxler ist seit dem Anfang mit dabei.

Faule Kürbisse werden an Hausschweine verfüttert

Angefangen mit dem Kürbisverkauf haben die Troxlers ganz klein: «Zu Beginn hatten wir etwa fünf bis sechs Sorten», sagt Willi Troxler.

«Das Angebot kam gut an, also haben wir es im Laufe der Jahre weiter ausgebaut.»

Das Kürbiszelt bleibt das ganze Jahr über stehen: «In den Frühlingsmonaten verkaufen wir dann Jungpflanzen», sagt Troxler. Die faulen Kürbisse sowie welche, die Ende Saison übrig bleiben, verfüttert die Familie an ihre Hausschweine.

