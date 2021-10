Herbst Hokkaido, Butternut oder Tetsukabuto: Familie Lehner zieht in Goldach 200 Kürbissorten Martina und Martin Lehner pflanzen in Goldach jedes Jahr rund 200 Kürbissorten. Gestartet haben sie vor rund 20 Jahren. Heute produzieren sie ein Vielfaches davon. Rita Bolt Jetzt kommentieren 06.10.2021, 18.00 Uhr

Martin und Martina Lehner mit ihren Töchtern Laura und Aline zwischen Kürbissen auf dem Felsenhof in Waldkirch. Bild: Rita Bolt

«Es ist kein gutes Kürbisjahr», sagt Kürbisproduzent Martin Lehner. Schuld ist das Wetter. Viele Kürbisse sind verfault, weil sie zu viel Feuchtigkeit und zu wenig Sonneneinstrahlung abbekommen haben. Zudem hat es gehagelt. Lehner erinnert sich an 2018, ein gutes Kürbisjahr. Damals war es mehrheitlich trocken. «Kürbisse mögen es trocken, nicht feucht.»

Gar so schlecht, dass die Ernte heuer mager wäre, sei es denn doch nicht. Vor der Landi in Goldach beispielsweise steht ein 50 Quadratmeter grosses Zelt, gefüllt mit Tausenden von Zier- und Speisekürbissen. «Der Standort Goldach ist unser Flaggschiff», sagt Lehner. Seine Kürbisse sind in der ganzen Region erhältlich, vorwiegend an den Standorten der Landis. Die Früchte, die man auch die grössten Beeren der Welt nennt, wachsen in Goldach auf einem 1,3 Hektaren grossen Feld. «Auf dem Boden, der unserer Familie gehört und den ich gepachtet habe», sagt Landwirt Lehner. Seine Eltern haben früher in Rorschacherberg «buuret».

Der Lieblingskürbis ist der Tetsukabuto

Martina und Martin Lehner führen gegen 200 Sorten Kürbisse, weltweit gibt es etwa 800 Sorten. Manche haben lustige Namen: Sweet Dumpling (auf Deutsch «süsses Dickerchen»), Spaghettikürbis oder Jack the Little («Jack, der Kleine»). Die bekanntesten Sorten sind der birnenförmige Butternut und der Zwiebelkürbis Hokkaido. Beide können mit der Schale gekocht werden.

«Der Hokkaido schmeckt eher süsslich, der Butternut wie es der Name sagt nussig und sehr aromatisch», erklärt Martina Lehner. Ihr Lieblingskürbis ist der Tetsukabuto (wörtlich «Stahlhelm»), der einen leichten Marronigeschmack hat. Er ist lange haltbar und eignet sich für Suppen, zum Braten und Backen. Gerne mag sie auch den Langen aus Nizza, einen Kürbis, der gut für süss-saure Gerichte verwendet werden kann.

Martin Lehner mag am Liebsten einen Kürbiskuchen, weil er genügend Feuchtigkeit hat, Martina Lehners Kürbis-Lieblingsgericht sind Nudeln an einer Kürbisrahmsauce. Sie würde gerne vermehrt Kürbisspeisen zubereiten. Aber dafür fehle ihr oft die Zeit.

Die Eltern wohnten in Rorschacherberg

Der Betrieb von Lehners, der Felsenhof, liegt in Waldkirch. Lehners Eltern haben das Anwesen 1976 gekauft und sind vom Rorschacherberg nach Waldkirch gezogen. Lehner ist mit neun Geschwistern aufgewachsen; er ist der jüngste.

Die Eltern führten einen Milchwirtschaftsbetrieb. Nach der Heirat mit Martina haben Lehners 1999 auf Mutterkühe umgestellt. «Unser Credo ist, dass kein Tier angebunden sein soll, alle Tiere müssen ihren Auslauf haben.» Das machte bauliche Veränderungen notwendig. Ein Laufstall für die Kühe, Anpassungen im Schweinestall, ein Stall für die Pferde und Ponys.

Aline möchte auf die grosse Bühne

Lehners haben zwei Töchter, die 13-jährige Aline und die 19-jährige Laura, die körperlich beeinträchtigt ist; sie ist mit einer Cerebralparese auf die Welt gekommen (Sauerstoffmangel) und sitzt im Rollstuhl. Beide Töchter reiten und haben eigene Pony: Pokerface gehört Aline, Rose ihrer Schwester Laura.

Jedes Familienmitglied hat zudem ein eigenes Huhn – jedes davon hat eine andere Farbe. Dazu kommen jetzt noch drei Geissen. «Und alle haben einen Namen», sagt Aline. Sie liebt Tiere und sie liebt die Bühne: Sie war vier Jahre lang Mitglied bei der Kinderpop-Gruppe Schwiizergoofe. Heute besucht Aline neben der Oberstufe die Musicalschule in Cham. Es sei manchmal nicht einfach, den Spagat zwischen Schule und Musicalschule zu machen, sagen die Eltern, die sie einmal in der Woche mit dem Elektroauto nach Cham chauffieren.

Alines Berufswunsch ist nicht, den elterlichen Betrieb in Waldkirch zu übernehmen, sondern auf der Bühne zu stehen. Sie möchte die Stage School Hamburg für Tanz, Gesang und Schauspiel absolvieren.

Jede Kürbisstaude wird mit Stroh umwickelt

1999 haben Martina und Martin Lehner zum ersten Mal Kürbisse angepflanzt. «In unserem Garten in Waldkirch», erzählen sie. Damals waren es 1500 Stück. Heute produzieren sie ein Vielfaches davon.

Mitte August haben sie begonnen, die verschiedenen Kürbissorten zu ernten. Jetzt ist alles unter Dach und Fach. Martin Lehner hat das Feld in Goldach inzwischen neu angesät; dort wächst jetzt Winterroggen. Nach den drei Eisheiligen Mitte Mai im nächsten Jahr werden wieder Kürbissamen gepflanzt.

«Ich umwickle jeweils jede Staude mit Stroh», sagt der Landwirt und erklärt warum: Der Wasserhaushalt könne besser reguliert werden, es wachse weniger Unkraut und weil der Kürbis auf Stroh liege, sei er nicht so schmutzig und habe weniger «Mose». Die Kürbisse werden in Waldkirch gelagert und wenn sie gebraucht werden, geputzt und ausgeliefert. Eine Auswahl an Kürbissen, ausgestellt auf Strohballen, gibt es vor dem Wohnhaus der Lehners.

