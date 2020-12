Goldachs Schulpräsident geht in Pension: Sein letztes Amtsjahr war durch Covid-19 besonders herausfordernd Während 18 Jahren hat Andreas Gehrig die Geschicke der Schule Goldach geleitet. Morgen räumt der Schulpräsident sein Büro im Rathaus. Auf den letzten Drücker, wie er sagt. Die Chancengleichheit der Kinder zu gewährleisten, sieht er künftig als eine der Hauptaufgaben der Schule. Rudolf Hirtl 30.12.2020, 08.42 Uhr

Andreas Gehrig (rechts) übergibt den Amtsschlüssel an Nachfolger Rolf Deubelbeiss. Bild: PD

Das Gemeindehaus in Goldach gleicht in den Tagen der Pandemie einer kleinen Festung. Absperrungen, Warnhinweise und Desinfektionsmittel stellen sich in den Weg. Besucher sind willkommen, Corona hingegen soll draussen bleiben. Mit gereinigten Händen und Atemmaske geht’s durch den Gang, entlang an den Bildern der aktuellen Rathausausstellung, zum Büro des Schulpräsidenten.

Besonders leer und aufgeräumt erscheint es nicht, angesichts der Tatsache, dass Andreas Gehrig das Büro in wenigen Tagen an seinen Nachfolger Rolf Deubelbeiss übergeben muss. «Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Dies war schon als Schüler so und hat sich bis heute nicht geändert», sagt Andreas Gehrig mit einem Schmunzeln.

Keine Zeit, um sich mit dem Abschied zu befassen

Der 66-Jährige wirkt entspannt. Er lässt auch kurz vor Dienstschluss keine Hektik aufkommen. Vorteil der Auf-den-letzten-Zacken-Strategie sei, wirklich loslassen zu können. Es bleibe nämlich gar keine Zeit, lange zu überlegen. «Es fühlt sich nun gut an», sagt Gehrig auf seine aktuelle Gemütslage angesprochen. Ein kurzfristiger Schulleiterwechsel, Veränderungen bei der Informatik und natürlich auch Corona hätten ihn dieses Jahr stark beschäftigt. Viel Zeit, über seinen bevorstehenden Abschied nachzudenken, sei da nicht geblieben.

Taktische Spielchen sind nicht sein Ding

Die ordentliche Amts- und Schlüsselübergabe an den neuen Schulpräsidenten erfolgt im Beisein von Gemeindepräsident Dominik Gemperli am 31. Dezember, also morgen. «Ich habe die Tage nie gezählt. Jetzt, da es nicht einmal mehr eine Hand voll sind, wird es mir erst so richtig bewusst.» Für Gehrig war immer klar, dass er zum Ende einer Amtsdauer aufhören wird. «Ich bin kein Freund von taktischen Spielchen, um mögliche Nachfolger zu positionieren», sagt er. Ein sauberer, fairer Abgang sei ihm wichtig gewesen.

Im Frühling präsentierte Andreas Gehrig zusammen mit Gemeindepräsidebn Dominik Gemperli letztmals den Jahresabschluss. Rudolf Hirtl





Das letzte Jahr hatte es nochmals in sich

Das nun zu Ende gehende Jahr hätte er nicht wirklich gebraucht. Die Coronapandemie sei eine grosse Herausforderung für Schule, Kinder und Eltern. Für Gehrig schliesst sich damit sozusagen ein Kreis, denn auch der Beginn seiner Amtszeit 2003 war nicht einfach. Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet er durch seine Pensumserhöhung von 60 auf 80 Prozent, die an der Bürgerversammlung knapp angenommen wurde. Oder, als er den von der Lehrerschaft gestellten Kandidaten für die Bildungskommission ablehnte.

Andreas Gehrig liess sich davon nicht aus dem Tritt bringen. Er stellte das Wohl der Schule Goldach in den Vordergrund und überzeugte mit seiner Arbeit. Dies beweist auch die Tatsache, dass er bei jeder Wiederwahl mit einem noch besseren Resultat in seinem Amt bestätigt wurde; vor vier Jahren gar mit einem Glanzresultat. Gehrig sagt:

«Von allen Seiten wird man nie akzeptiert. Dies liegt in der Natur der Sache.»

Er freut sich darüber, dass sich Gegner von damals mittlerweile anerkennend und respektvoll über seine Amtsführung äussern.

Gestartet ist er mit dem Vorsatz, den Fokus bei der Schule Goldach auf die Themen Organisation, Entwicklung und Qualität zu legen. Heute darf er zufrieden zurückblicken und von sich sagen, dass in diesen Bereichen viel erreicht wurde. So konnte er in den vergangenen 18 Jahren mehrere Meilensteine legen. Unter anderem die Umsetzung der Einheitsgemeinde, die Reorganisation der Schulkreise oder die Neuaufstellung der Schulführung mit hauptberuflichen Schulleitern. In seine Amtszeit fallen auch die Einführung der schulischen Sozialarbeit, die Entwicklung der Schulinformatik samt interaktiven Wandtafeln, die Einführung von Schulprogrammen, die alle drei Jahre erneuert werden oder die Etablierung des Mittagstischs im Rahmen der schulergänzenden Betreuung.

Die Aufgabe der Schule ist heute dieselbe wie zu Beginn seiner Tätigkeit: Die Vermittlung von Bildung und die Unterstützung bei der Erziehung. Bezüglich Letzterem stellt Andreas Gehrig im gesellschaftlichen Zusammenleben eine starke Veränderung fest.

«Eltern sind heute fordernder und setzten oft voraus, dass alles genau nach ihren Vorstellungen läuft.»

Es gebe aber auch viele tolle Elternhäuser, welche die Entwicklung ihrer Kinder unterstützen würden. Diese seien aber seltener zu hören und zu spüren als der nur fordernde Teil.

Herausforderungen für die Schule werden nicht kleiner

Die Unterschiede der intellektuellen Fähigkeiten von Kindern werden nach der Wahrnehmung des Schulpräsidenten immer grösser. «Die Herausforderung, die wir haben, ist tatsächlich die Behebung dieser Defizite, wobei wir noch mehr in die dafür nötigen Ressourcen investieren müssen, um die Chancengleichheit zu gewährleisten.» Laut Gehrig sind es nicht etwa Influencer, nach denen sich die Kids heute orientieren. Mädchen und Buben würden sich ihre Vorbilder vielmehr bei den Gamern suchen und diesen Vorbildern nacheifern. «Man könnte nun annehmen, Kinder seien dadurch digital besonders fit. Dies stimmt aber nur teilweise. Viele halten sich in diesem Bereich nur an der Oberfläche auf. Als Schule haben wir daher eine grosse Aufgabe, digital nicht nur Fertigkeiten, sondern auch den verantwortungsvollen Umgang zu vermitteln, Chancen und Nachteile aufzuzeigen.»

Vieles ist gut gelaufen in der Schule Goldach unter Andreas Gehrig, doch wo sind Fehler passiert, was würde er rückblickend anders machen? «Insbesondere bei der Personalentwicklung kann man vieles gut oder weniger gut machen. Und das ist in den vergangenen gelegentlich auch passiert.»

Ein «Toggenburger» mit eigenem Segelboot

Langweilig wird es dem scheidenden Schulpräsidenten, der das ordentliche Pensionsalter schon im vergangenen Jahr erreicht hatte, nicht. So ist der gebürtige Toggenburger in der Berufschulkommission des BZR Rorschach-Rheintal tätig, wo aktuell vieles in Bewegung ist. «Als ausgebildeter Berufsschullehrer ist das eine herausfordernde aber auch spannende Aufgabe für mich.» Ausserdem berät er Behörden, die ihre Organisation überprüfen wollen.

Als einer der ersten in Goldach war Andreas Gehrig mit dem E-Bike unterwegs. Künftig wird man ihn noch öfters damit im Dorf sehen. Ausserdem bezeichnet er sich als leidenschaftlichen Skifahrer und wenn es das Wetter zulässt, ist er mit seinem eigenen Segelboot und am liebsten mit der ganzen Familie auf dem Bodensee anzutreffen.