Super-Puma - Das Arbeitstier von Heliswiss knattert über Goldach

Helikopter-Einsatz 3666 PS knattern am Goldacher Himmel: Super-Puma fliegt Lüftungselemente auf das Dach der Kellenberger AG Am Mittwoch bringt ein Super-Puma-Helikopter von Heliswiss die Teile der Lüftungsanlage aufs Dach der L. Kellenberger & Co. A. Der weltweit tätige Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen legt seine drei Standorte in der Ostschweiz zusammen und bezieht dafür im Rietli in Goldach einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 07.09.2022, 19.00 Uhr

Zentimetergenau platziert der Helipilot die Lüftungselemente auf dem Dach der Kellenberger AG in Goldach. Bild: Tino Dietsche

Einen Super-Puma-Helikopter bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Das ist am Mittwochvormittag auch auf der Baustelle im Rietli zu spüren. Nicht nur die in den Transport involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch zahlreiche Handwerke blicken zum Himmel und warten gespannt auf die Ankunft des über vier Tonnen schweren Helikopters. Einige sind sogar auf das Dach des extra für diese Baustelle erstellten Betonwerks geklettert, um einen besseren Ausblick zu haben.

Sepp Blättler, Projektmanager bei Mettler2Invest. Bild: Tino Dietsche

Zwei Minuten vor 10 Uhr befestigen Flughelfer den Teil einer Stahlunterkonstruktion an den Seilen, die an der Unterseite des Helis baumeln, und der Pilot bringt das erste Element aufs Dach. Der Downwash (Rotorabwind) ist so stark, dass Architekten, Ingenieure und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Geschehen in der Nähe mitverfolgen, ihre Schutzhelme festhalten müssen. Auch Sepp Blättler, Projektmanager bei Mettler2Invest, der das Ganze mit einem Schmunzeln beobachtet.

Der einzige Super-Puma der Schweiz

Er erklärt, weshalb kein Kran zum Einsatz kommt. «Im Inneren des Gebäudes sind die Haustechnikinstallationen schon weit fortgeschritten. Dazu benötigt es Lüftungsgeräte mit einer Grundfläche von rund 140 Quadratmetern, die auf dem Hallendach montiert werden. Da die engen Platzverhältnisse auf dem Baugrundstück und die zu grossen Montagedistanzen eine konventionelle Montage mit Pneu- und Raupenkranen nicht zulässt, werden die Lüftungsgeräte unter Helikopter-Einsatz transportiert und montiert.»

Auf dem Dach werden die Elemente in Empfang genommen. Bild: Tino Dietsche

Mit dem Helikopter AS332 C1 Super-Puma können Lasten bis maximal 4500 Kilo gehoben werden. Genauso schwer ist auch das grösste der transportieren Elemente, das kurz vor 12 Uhr auf die Reise geht. «Mitarbeiter von Hälg mussten dafür an diesem Element mehrere Teile entfernen, damit wir das maximale Gewicht nicht überschreiten», so Blättler.

Martin Schlumpf, Projektleiter bei Heliswiss. Bild: Tino Dietsche

Laut Martin Schlumpf, Projektleiter bei Heliswiss, hat Pilot Martin Peyer Zentimeterarbeit zu leisten. Geflogen werden kann nur bei guter Sicht. Bei Regen, Nebel oder zu starkem Wind bleibt der Heli am Boden. Heliswiss wurde laut Sepp Blättler mit den Transportflügen beauftragt, da es das einzige Unternehmen in der Schweiz ist, das über einen Super-Puma verfügt, der mit Lasten dieser Grössenordnung fliegen kann.

Im Juli 2023 bezugsbereit

Für den nicht alltäglichen Montageeinsatz sind 16 Helikopter-Flüge notwendig. Der Super-Puma wird von zwei Makila-1A1-Triebwerken angetrieben, die je 1833 PS leisten. Er hat ein Leergewicht von 4350 Kilo, kann 2 Stunden und 30 Minuten in der Luft bleiben und dabei eine Distanz von 730 Kilometern zurücklegen.

Helikopterpilot Martin Peyer muss Zentimeterarbeit leisten. Bild: Tino Dietsche

Die L. Kellenberger & Co. AG bezieht in Goldach eine neue Produktionshalle, weil der weltweite Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen seine drei Standorte in der Ostschweiz zusammenlegt. Dafür baut Metter2Invest im Rietli in Goldach einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau mit einer Grundstückfläche von rund 26’500 Quadratmetern, was der Fläche von sechseinhalb Fussballfeldern entspricht. Nach einem guten Jahr Bauzeit ist das Büro- und Produktionsgebäude mit 150 Meter Länge, 105 Meter Breite und bis zu 25,1 Meter Höhe bereits erstellt. Die Fenster sind montiert, die Dachflächen abgedichtet, die Fassaden isoliert und teilweise bereits mit Blechpanelen verkleidet. Der Fertigstellungstermin von 14. Juli 2023 kann laut Sepp Blättler nach aktuellem Stand gehalten werden.

Die Transportflüge wurden von zahlreichen Passanten mitverfolgt. Bild: Arthur Gamsa

Der Super-Puma von Heliswiss kann bis zu 4,5 Tonnen heben. Bild: Tino Dietsche

