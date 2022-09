Helfermangel «Es schmerzt sehr»: Martini-Markt in Rorschach findet nicht mehr statt Eine Tradition geht nach 40 Jahren zu Ende: Der VGB Insieme Rorschach muss den Martini-Markt wegen Helfermangel aufgeben. Etwa 100 Helferinnen und Helfer hätten die Organisatoren benötigt, nur knapp 30 haben sich gemeldet. Rita Bolt Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Der Martini-Markt im Zentrum von Rorschach kann wegen Helfermangel nicht mehr stattfinden. Bild: OT

«Es schmerzt sehr», sagt Renate Rovedo. Sie ist die Kontaktperson und treibende Kraft im VGB Insieme Rorschach, dem Verein, der sich für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung engagiert. Der Entscheid, den jährlich im November stattfindenden Martini-Markt zu beerdigen, sei kein leichter gewesen.

«Trotz zahlreicher Anstrengungen ist es uns nicht mehr gelungen, genügend Helferinnen und Helfer für die Durchführung dieses grossen Anlasses zu finden.» Etwa 100 Helferinnen und Helfer hätten sie benötigt, um die 30 hätten sich gemeldet.

«Es wäre unmöglich, mit diesen wenigen Leuten einen Markt durchzuführen.»

Der Martini-Markt war über mehr als drei Jahrzehnte nicht nur ein publikumsintensiver Markt, sondern auch die Haupteinnahmequelle des Vereins. Chilbi, Verpflegung, Bastelsachen und die traditionelle Versteigerung einer Gans waren jeweils das Markenzeichen des Marktes auf dem Marktplatz. Rovedo sagt dennoch:

«In den vergangenen Jahren hat das Interesse nachgelassen.»

Aber eine Absage sei jeweils nicht zur Diskussion gestanden. Warum die Helfer dieses Jahr ausgeblieben sind, kann der Vorstand nur vermuten. Sie seien nicht die einzigen, die auf freiwillige Helfende angewiesen seien. Es sei der Zeitgeist, es gebe immer weniger Menschen, die eine feste Verpflichtung eingehen wollen. «Wir nehmen es nicht persönlich.»

Renate Rovedo vom VGB Insieme Rorschach. Bild: Rita Bolt

Es fehlen Schwimm- und Turnleitende

Den VGB Insieme Rorschach plagen aber noch weitere Sorgen, die ihm so richtig zusetzen und an die Existenz gehen könnten. Der Verein bietet ein vielfältiges Kursprogramm für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Bestandteil sind Schwimm- und Turnkurse. Auf nächstes Frühjahr werden drei Schwimm- und ein Turntrainer aufhören.

Bis jetzt seien keine Nachfolger in Sicht. Rovedo erklärt: «Kursleitende sind bei uns keine Freiwilligen. Sie werden von uns bezahlt.» Trotzdem sei die Suche bis jetzt erfolglos verlaufen.

Der Verein gebe nicht auf, müsse eine Lösung finden. Wenn nicht, müssten die Schwimm- und Turnkurse – wie der Martini-Markt – aufgegeben werden. Schwimmen und Turnen und ganz allgemein Bewegung seien für Menschen mit Beeinträchtigungen Lebensqualität. Rovedo erzählt, dass die Schwimmer und die Fussballer an den Sommer National Games im Juni in St.Gallen teilgenommen haben. Die Begeisterung der Teilnehmenden sei sehr gross gewesen. «Ein einmaliges Erlebnis.» Geplant sei noch ein Schlussevent am 21. September.

Geld der Carl-Stürm-Stiftung hilft

Für das «Chor-Singen» konnte glücklicherweise nach längerem Hin und Her nach einem Abgang eine Lösung gefunden werden. Weitere Kündigungen seien derzeit nicht bekannt. Auch nächstes Jahr sollen also Volkstanzen, Tanzen, Musik, Basteln, Kochen, Malen, Boccia, Karate, Fussball und eben Schwimmen und Turnen wieder im Kursprogramm aufgenommen werden können. Aus welchen Einnahmen werden nun die Kursleiter bezahlt, wenn der Martini-Markt wegfällt?

Rovedo erklärt, dass sie von der Carl-Stürm-Stiftung 5000 Franken erhalten haben. «Das freut uns sehr. Wir haben nicht damit gerechnet.» Damit könne im Moment noch überbrückt werden. Zudem wolle der Verein versuchen, mit Ständen an verschiedenen Märkten präsent zu sein und Selbsthergestelltes verkaufen. Sie fertigt beispielsweise aus Schwemmholz hübsche Figuren an, die sich gut verkaufen lassen.

Der Verein hat am Wochenende an der «Zwetschgenchilbi Altenrhein» teilgenommen. Rovedos wohnen in Altenrhein. Ebenfalls werde er sich am Weihnachtsmarkt der HPV Rorschach präsentieren und weitere Möglichkeiten würden geprüft.

Für den Vorstand werden dringend Leute gesucht

Der VGB Insieme Rorschach ist dem Dachverband Insieme Schweiz und PluSport angeschlossen. Im Verein eingeschrieben sind zwischen 60 und 80 Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es seien vorwiegend Erwachsene. Viele von ihnen arbeiten in Werkstätten in der HPV Rorschach.

«Die HPV beschäftigt die Menschen, unser Verein bietet Kurse in der Freizeit an», sagt Rovedo. Sie weiss aus Erfahrung, wie wichtig Freizeitbeschäftigungen für beeinträchtigte Menschen sind. Ihr Bruder ist geistig beeinträchtigt und wohnt in einer Aussengruppe der HPV.

Sie versuche alles, um den Verein am Leben zu erhalten. «Es sieht aber nicht gut aus», sagt sie. Denn es fehlen auch Leute im Vorstand. Sie führt den Verein zusammen mit der Kassierin Monika Eschenmoser und sie werden noch von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern unterstützt. Sie wisse nicht, wie lange sie die Vereinsführung noch machen könne.

Es sei ein etwa 30-Prozent-Job. Und sie sei in einem Alter, wo man nie wisse, wie lange man es noch machen könne. Gefragt seien junge Leute, die sich für Menschen mit Beeinträchtigungen engagieren möchten.

