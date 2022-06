Hoher Gaspreis: Nachfrage nach erneuerbaren Heizsystemen nimmt zu

Wärme «Wer jetzt eine kaputte Heizung hat, hat verloren»: Wegen der steigenden Gaspreise wollen immer mehr St.Gallerinnen und St.Galler die Heizung wechseln ‒ doch die Wartezeiten sind lang Noch heizen rund drei Viertel der Haushalte in der Stadt St.Gallen mit Gas oder Öl. Angesichts der steigenden Preise und der aktuellen Weltlage wollen immer mehr Leute weg vom Gas. Besonders gefragt sind Wärmepumpen. Doch ein rascher Umstieg ist kaum möglich. Vor dem nächsten Winter dürfte es knapp werden. Christina Weder Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Wer mit Gas oder Öl heizt, muss in der kommenden Heizsaison tiefer in die Tasche greifen, um eine warme Stube zu haben. Bild: Gaetan Bally/KEY

Auch wenn der Sommer vor der Tür steht, treibt das Thema Heizen um. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wollen immer mehr Leute weg von Gas und Heizöl. Das bekommen Gebäudetechnikunternehmen wie Hälg in St.Gallen direkt zu spüren. Fabio Chiummariello, Leiter Sanierung, kann sich derzeit nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Er habe mit «sehr vielen Gaskunden» zu tun, die ihre Gasheizung mit einer Wärmepumpe austauschen wollen. «Wegen der steigenden Gaspreise», sagt er.

Fabio Chiummariello, Leiter Sanierungen bei Hälg. Bild: PD

Doch so schnell lasse sich ein Heizungswechsel nicht umsetzen. Kundinnen und Kunden müssten sich auf Wartezeiten von rund sechs Monaten einstellen. Grund dafür sind in erster Linie Lieferengpässe von Elektronikbauteilen.

Chiummariello weiss: Für jene Kundinnen und Kunden, die vor der nächsten Heizsaison eine neue Heizung einbauen wollen, wird es knapp. Solange die alte Heizung noch funktioniere, gehe das noch. «Aber wer jetzt eine kaputte Heizung hat, hat verloren.» In diesen Fällen müsse eine Übergangslösung her.

Auf viele Städterinnen und Städter kommen Mehrkosten zu

Die Gaspreise sind in der Stadt soeben nochmals erhöht worden. Seit Anfang Juni müssen Städterinnen und Städter 17,1 Rappen pro Kilowattstunde hinblättern, während sie vor einem Jahr noch 8,1 Rappen dafür zahlten. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus, das rund 20'000 Kilowattstunden Gas pro Jahr verbraucht, belaufen sich die jährlichen Mehrkosten auf rund 1800 Franken. Wer mit Öl heizt, kommt nicht besser weg. Die Preise für Heizöl haben sich innert einem Jahr ebenfalls verdoppelt.

Quelle: Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen/Grafik:let

Der Preisanstieg wird sich in der nächsten Heizsaison im Portemonnaie bemerkbar machen. Und dies bei einer beachtlichen Zahl von Haushalten. Gemäss Zahlen von 2020 werden drei Viertel des Wärmebedarfs in der Stadt mit fossilen Energieträgern gedeckt – 44 Prozent mit Gas, 29 Prozent mit Erdöl. Mit deutlichem Abstand folgen auf den Plätzen drei und vier die erneuerbaren Wärmelösungen mit Fernwärme (13 Prozent) und Wärmepumpen (sechs Prozent). Sie sind nun im Aufwind.

Heizungswechsel: Mehr Zulauf bei den Beratungsstellen

Philipp Egger, Geschäftsleiter Energieagentur St.Gallen. Bild: PD

Das zeigt sich auch auf den Beratungsstellen von Stadt und Kanton. Sie verzeichnen seit drei Monaten deutlich mehr Zulauf von Personen, die sich über einen Heizungswechsel informieren und sich die Optionen aufzeigen lassen wollen. Philipp Egger, Geschäftsleiter der Energieagentur St.Gallen, sagt: «Die aktuelle Weltlage führt uns die Abhängigkeit von fossilen, ausländischen Energieträgern glasklar vor Augen.» Das Interesse an erneuerbaren Heizsystemen habe enorm zugenommen ‒ wegen des Krieges, des Gaspreises, der Ökologie.

Sein Team beantwortet derzeit täglich bis zu 30 telefonische Anfragen zum Thema Heizungsersatz ‒ dreimal so viele wie bisher. Zudem rechnet er kantonsweit mit einer Verdoppelung der Gesuche um Fördergelder für Wärmepumpen. «Bei uns melden sich auch Personen, die erst vor vier oder fünf Jahren eine neue Öl- oder Gasheizung eingebaut haben und jetzt wegwollen von den fossilen Energieträgern.» Und das, obwohl ihre Heizung ohne Probleme weitere 15 Jahre funktionieren würde.

Für Egger ist klar: Das Bewusstsein für erneuerbare Heizsysteme sei schon länger da. Doch jetzt sei für viele der Moment gekommen, einen Heizungswechsel in Angriff zu nehmen.

Eigentümer mit älteren Öl- und Gasheizungen erhalten Post von der Stadt

Peter Graf, Leiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken. Bild: PD

Auch die St.Galler Stadtwerke und die städtische Dienststelle Umwelt und Energie registrieren deutlich mehr Beratungen zum Thema Heizungswechsel. Peter Graf, Leiter Energie, Verkauf und Marketing bei den St.Galler Stadtwerken, führt dies noch auf einen weiteren Grund zurück: einen Briefversand der Stadt.

Mitte April wurden die Eigentümerinnen und Eigentümer von rund 1800 Gebäuden in der Stadt angeschrieben, in denen eine über 15-jährige Öl- oder Gasheizung in Betrieb ist. Ziel des Schreibens war, die Eigentümer zu motivieren, sich über erneuerbare Heizsysteme zu informieren. Der Rücklauf hat die Verantwortlichen überrascht. Er betrug zehn Prozent. «Wir hatten mit drei Prozent gerechnet», sagt Graf.

Ein Wechsel braucht Zeit

Das Schreiben wurde im Hinblick aufs Energiekonzept 2050 gemacht. Dieses sieht vor, dass in 30 Jahren anders geheizt wird als heute (siehe Grafik). Öl- und Gasheizungen soll es bis 2050 keine mehr geben. Ab 2030 sollen sie nicht mehr in Wohngebäuden installiert werden. Stattdessen setzt die Stadt auf Fernwärme, Wärmepumpen und Nahwärmeverbünde (siehe Zweittext).

Quelle: Dienststelle Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen/Grafik:let

Wichtig sei für Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer, einen Wechsel frühzeitig zu planen, sagt Graf. «Wenn man wartet, bis die alte Heizung aussteigt, bleibt keine Zeit, sich um eine saubere Lösung zu kümmern.» In diesem Fall werde mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Öl- oder Gasheizung eingebaut. So war es bei fast 60 Prozent der Gebäude, in denen 2020 die Heizung ausgewechselt wurde.

Wie lange man derzeit auf eine neue Heizung warten muss, weiss Graf aus eigener Erfahrung. Im Mehrfamilienhaus, in dem er wohnt, ist seit ein paar Wochen die Wärmepumpe defekt. Da sie nicht richtig dimensioniert war, sei eine neue Bohrung notwendig. Doch sowohl die Bohrung als auch die Pumpe lassen auf sich warten. «Ich rechne mit mehr als sechs Monaten», sagt Graf. Bis dahin sei eine Ersatzheizung installiert, die mit Strom betrieben wird.

Fredy Zaugg, städtische Dienststelle Umwelt und Energie. Bild: PD

Die Stadt St.Gallen hat sich vor über zehn Jahren auf den Weg zum Netto-Null-Ziel gemacht. Sie kann laut Fredy Zaugg von der Dienststelle Umwelt und Energie erste Erfolge vorweisen: Zwischen 2010 und 2020 hat sich der Wärmebedarf um sieben Prozent reduziert; die Klimagasemissionen gingen um 20 Prozent zurück. Dass sich aufgrund der aktuellen Weltlage mehr Leute einen Wechsel des Heizungssystems überlegen, spielt dem Energiekonzept 2050 in die Karten. Zaugg sagt: «Ja, das wirkt als Beschleuniger, zumindest kurzfristig.»

So soll in Zukunft geheizt werden: Die Optionen in der Stadt St.Gallen

Für Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer, die ohne Gas oder Öl heizen wollen, stellt sich die Frage nach einer Alternative. Die Antwort hänge vom Standort der betreffenden Liegenschaft ab, sagt Fredy Zaugg von der Dienststelle Umwelt und Energie. Auf der Website der St.Galler Stadtwerke können Interessenten ihre Wohnadresse eintippen. Auf Knopfdruck erfahren sie die verfügbaren Optionen und eine Empfehlung.

Diese basiert auf dem Energiekonzept 2050 und dem Wärmeversorgungsplan, der die Stadt St.Gallen in drei Gebiete mit je unterschiedlichen Wärmelösungen einteilt: Fernwärme in der Talsohle (bis Höhenlagen auf 700 Metern über Meer), Wärmepumpen auf den Hügelzügen und Nahwärmeverbünde mit Blockheizkraftwerken in Gebieten mit grossen Mehrfamilienhäusern und einem entsprechend hohen Wärmebedarf.

Insbesondere die Fernwärme aus dem Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel soll in Zukunft stark ausgebaut werden. In 30 Jahren soll sie fast die Hälfte des Wärmebedarfs abdecken. Bisher sind 17’500 Wohneinheiten ans Netz angeschlossen. Die Fernwärme ist allerdings noch nicht fertig gebaut. So kann es laut Zaugg vorkommen, dass ein Hausbesitzer in zwei Jahren die Heizung erneuern muss, bis dahin aber noch keinen Anschluss hat. In diesem Fall brauche es eine Übergangslösung – allenfalls nochmals mit Gas.

Das zweite Standbein beim Heizen sind künftig Wärmepumpen. Sie sind beliebt und oft die einzige Alternative zu fossilen Energieträgern. Per Ende 2021 waren auf Stadtgebiet 816 Erdsonden-Wärmepumpen und 264 Luft-Wasser-Wärmepumpen in Betrieb. Die Stadt unterstützt nur erstere mit Fördergeldern. Denn Luft-Wasser-Wärmepumpen haben zwei Nachteile: Sie kommen bei den in St.Gallen herrschenden Wintertemperaturen an den Anschlag und verursachen Lärm – ein Problem in dicht besiedeltem Gebiet.

Als drittes Standbein sind im Energiekonzept Nahwärmeverbünde mit Blockheizkraftwerken vorgesehen. Sie werden mit Gasmotoren betrieben und produzieren nicht nur Wärme, sondern auch Strom, was beim stetig steigenden Strombedarf vor allem im Winter von Vorteil ist. 40 Nahwärmeverbünde gibt es aktuell auf Stadtgebiet. Der Nachteil: Meist gehen langwierige Verhandlungen und Abklärungen voraus, da mehrere Eigentümer ins Boot geholt werden müssen. Zudem werden Blockheizkraftwerke mit Gas betrieben. Dieses soll bis 2050 allerdings aus erneuerbaren Quellen stammen.

