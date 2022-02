SVP St.Gallen hält nichts vom neuen Tarifsystem der Stadtwerke

Heizen «Ölheizungen verbieten und dann die Fernwärmepreise erhöhen; das irritiert»: Die SVP hält gar nichts vom neuen Tarifsystem der St.Galler Stadtwerke Die Stadtwerke wollen umweltverträglichere Fernwärmeprodukte anbieten. Diese sind teurer als die bisherige Einheitsenergie. Das Stadtparlament entscheidet am 22. Februar über die Anpassung. Doch schon jetzt ist klar: Es gibt nicht nur Befürworter der Revision. Daniel Wirth und Alain Rutishauser 04.02.2022, 05.00 Uhr

Das Kehrichtheizkraftwerk im Sittertobel in St.Gallen liefert Wärme an 17'000 Haushalte in der Stadt. Bild: Benjamin Manser

«St.Galler Wärme Grau», «St.Galler Wärme Basis», «St.Galler Wärme Öko», «St.Galler Wärme Öko plus»: So heissen die vier Produkte, welche die St.Galler Stadtwerke (SGSW) ab Juni dieses Jahres anbieten wollen. Je umweltverträglicher das Produkt, desto teurer wird es. Der Unterschied für eine Megawattstunde zwischen dem günstigsten und dem teuersten Produkt beträgt mehr als 50 Franken. Wer nicht auf die Post der SGSW reagiert, dem wird automatisch der Basistarif verrechnet, was einer Preiserhöhung von 12 Prozent im Durchschnitt gleichkommt, wie Stadtrat Peter Jans und SGSW-Geschäftsführer Marco Letta Ende vergangener Woche vorrechneten.

Wer in Miete wohnt, muss das Produkt nehmen, welches der Vermieter auswählt. Das ist für Donat Kuratli, Präsident der SVP der Stadt St.Gallen und Stadt- und Kantonsparlamentarier, stossend, wie er auf Anfrage sagt. Es irritiere ihn, dass der Stadtrat ausgerechnet jetzt, in einer schwierigen Finanzsituation, damit beginne, die Fernwärmetarife zu erhöhen, anstatt zu sparen. Für Mieterinnen und Mieter sei das quasi eine Steuererhöhung.

Donat Kuratli, Präsident der SVP St.Gallen. Bild: PD

Kuratli kritisiert das Vorgehen des Stadtrats relativ harsch. Dieses sei nicht korrekt. Die SVP wolle keine weitere Gebührenerhöhung sehen, denn diese belasteten die Steuerzahler der Stadt und vergraulten diese. Der SVP-Präsident sagt:

«Ölheizungen verbieten und dann die Gebühren für Fernwärme erhöhen – das ist aus meiner Sicht ein falsches Zeichen.»

Ganz anders ist die Haltung bei den Grünen

Diametral anders tönt es am anderen Ende des politischen Spektrums. «Die Grünen sind überzeugt, dass das städtische Fernwärmenetz zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 eine Hauptrolle einnimmt», sagt Stadt- und Regionalparteipräsident Christian Huber. Er gehe daher davon aus, dass seine Fraktion die vorgelegte Revision des Tarifsystems unterstützen werde am 22. Februar.

Christian Huber, Präsident der Grünen in der Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Es sei sinnvoll, dass die Fernwärmekundschaft in Zukunft wie bei der Strom- oder Gasversorgung zwischen verschiedenen Produkten für die Ergänzungsenergie auswählen könne. Leider bleibe es aber ein Systemfehler, dass die ökologisch hochwertigeren Produkte immer teurer seien als jene, die den Schaden einfach auf kommende Generationen abwälzten, sagt Huber, der auch im Stadtparlament politisiert:

«Unsere Zukunft sollte eigentlich kein Preisschild tragen.»

Daher bleibe für die Erreichung der Klimaneutralität zentral, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden den Wert der ökologisch höherwertigen Produkte erkennen und so der erneuerbare Anteil für die Fernwärmeversorgung so schnell wie nur möglich erhöht werde. Zudem seien wir alle gefordert: «Die sauberste Heizwärme ist jene, die gar nicht erst benötigt und produziert wird.»

Liegenschaftsbesitzer und -verwalter nicht überrascht vom Preisanstieg

Andreas Pfister von der Max Pfister Baubüro AG. Bild: PD

Auch Liegenschaftsverwalter Andreas Pfister von der Max Pfister Baubüro AG reagiert positiv auf die geplante Revision. «Ich finde es gut, dass die Konsumentin und der Konsument den Grad ihrer oder seiner Nachhaltigkeit künftig selber bestimmen können», sagt Pfister. Dass eine generelle Preiserhöhung eintreffen würde, habe ihn nicht überrascht, immerhin seien auch die Öl- und Strompreise in letzter Zeit angestiegen. «Ausserdem finde ich gut, dass die Stadtwerke Transparenz schaffen und erklären, dass meist fossil nachgeheizt werden muss. Das war vielen Leuten sicherlich nicht bewusst», sagt Pfister.

Bei der Umsetzung des Vorschlags setzt Pfister derweil noch ein kleines Fragezeichen.

«Derzeit sind viele Liegenschaften noch gar nicht entsprechend ausgestattet, dass Mieterinnen und Mieter selber entscheiden könnten, welchen Tarif sie haben wollen.»

Deshalb sei er gespannt auf die Lösungsansätze der Stadtwerke, wie dies umzusetzen wäre.

Hauseigentümerverband kritisiert Entkoppelung vom Ölpreis

Remo Daguati, Geschäftsleiter des Hauseigentümerverbands St.Gallen Bild: PD

Etwas weniger angetan von der Revision ist Remo Daguati, Geschäftsleiter des Hauseigentümerverbands St.Gallen. «Wir sind überrascht und verwundert, dass es so kurz nach der Volksabstimmung wieder wesentliche Änderungen gibt», sagt Daguati. Nun würde bereits von den Versprechungen abgewichen, die damals getätigt wurden. Im November 2017 wurde in St.Gallen über den Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes abgestimmt. Daguati sagt: «Klar hat Nachhaltigkeit seinen Preis, aber wir verstehen nicht, wieso die Stadtwerke die Kopplung an den Ölpreis lösen wollen.»

Mieterinnen- und Mieterverband begrüsst die neuen Tarife

Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz. Bild: Benjamin Manser

Thomas Schwager vom Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz hingegen sieht den Schritt hin zu der nachhaltigeren Fernwärme unumgänglich:

«Alles hat seinen Preis. Wenn nicht heute, dann in den kommenden Jahrzehnten, und dann sicher mit viel höheren Kosten!»

Fernwärme sei verglichen mit Kleinheizungen effizienter, umweltverträglicher und es gebe weniger Preisschwankungen. «Bei einem Kehrichtheizkraftwerk kommt dazu, dass dank der Zweitverwertung des Abfalls weniger Öl verbraucht wird. Davon profitieren wir alle», sagt Schwager. Ein weiterer Fortschritt wäre für ihn, wenn für Nachfeuerungen nur noch erneuerbare Brennstoffe zum Einsatz kommen würden.

Auch Schwager sieht allerdings noch Handlungsbedarf bei der Umsetzung der neuen Fernwärmetarife, besonders bei Altbauwohnungen. «Leider haben Altbauwohnungen häufig noch keine individuellen Heizkostenabrechnungen.» Der Mieterinnen- und Mieterverband empfehle in jedem Fall eine sorgfältige Kontrolle der Nebenkostenabrechnungen, sodass nur Kosten verrechnet werden, die auch wirklich anfallen.

Heute sind rund 17'000 Haushaltungen an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen. Wer Fernwärme bezieht, zahlt dafür einen Einheitspreis. Das möchten die Stadtwerke auf den ersten Juni hin ändern: Wie beim Strom und beim Gas soll die Kundschaft aus vier Produkten wählen können. Hierfür braucht es eine Anpassung des Stadtwerkreglements. Das Stadtparlament entscheidet an seiner Sitzung vom 22. Februar darüber.