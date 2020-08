Heisser Kampf um die Sitze im Gossauer Stadtparlament: Alle Parteien ausser der SVP wollen bei den Wahlen im Herbst zulegen Am 27. September wählen die Gossauerinnen und Gossauer das politische Personal für die nächsten vier Jahre. Es dürfte spannend werden: Die meisten Ortsparteien wollen Sitze im Parlament dazugewinnen. Und im Stadtrat könnte die FDP einen Sitz verlieren. Michel Burtscher 19.08.2020, 05.00 Uhr

Am 27. September wartet viel Arbeit auf die Gossauer Stimmberechtigten. Nicht nur müssen sie über fünf nationale Vorlagen entscheiden, sie wählen zudem noch den Stadtrat, das Stadtparlament und den Schulrat für die nächste Legislatur.

Spannend wird dabei nicht nur sein, zu sehen, wer gewählt wird, sondern auch, ob und wie sich die parteipolitische Zusammensetzung der Gremien verändert. Es stellen sich dabei einige interessante Fragen, unter anderem: Schafft die CVP im Parlament die Trendwende? Verliert die FDP einen Sitz im Stadtrat? Profitiert die SP von der grünen Welle?

Vier Stadträte wollen es nochmals wissen

Die Ausgangslage bei den Stadtratswahlen ist klar. Vier von fünf Mitgliedern treten nochmals an und dürften – weil konkurrenzlos – auch wiedergewählt werden: Stadtpräsident Wolfgang Giella (parteilos), Helen Alder Frey (CVP), Gaby Krapf-Gubser (FDP) und Claudia Martin (SVP).

Schulpräsident Urs Blaser (FDP) hingegen tritt nach zehn Jahren im Amt zurück. Bei den Gesamterneuerungswahlen wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt. Im Rennen sind Ruth Lehner (CVP) und Stefan Rindlisbacher (FDP), die beide von der überparteilichen Findungskommission vorgeschlagen wurden.

Falls Lehner gewinnt, würde sich die parteipolitische Zusammensetzung des Stadtrates verändern: Die CVP könnte ihren Einfluss ausbauen und hätte künftig wieder zwei Vertreter in der Exekutive.

Die FDP hingegen hätte in diesem Szenario nur noch eine Vertreterin. Für die Freisinnigen wäre das eine Zäsur, stellten sie doch in den letzten Jahrzehnten immer zwei Mitglieder in der Exekutive.

CVP und SP wollen stärker werden

Weniger klar ist die Ausgangslage beim Stadtparlament. Heute sind die CVP und die SVP stärkste Kraft in der 30-köpfigen Legislative mit je neun Vertretern. FDP, SP und Flig kommen auf je vier Sitze. Wie eine Umfrage bei den Spitzen der Ortsparteien zeigt, wollen die meisten von ihnen zulegen bei den Wahlen im Herbst.

«Wir möchten sicher unsere neun Sitze halten und streben im Parlament einen zehnten Sitz an», sagt CVP-Ortsparteipräsidentin Ruth Lehner. Man sei hochmotiviert in den Wahlkampf gestartet.

SP-Präsident Ruedi Blumer betont: «Das Ziel der SP Gossau-Arnegg ist es, am 27. September um einen Sitz auf insgesamt fünf Sitze zuzulegen.» Er verweist darauf, dass seine Partei auch bei den Wahlen vor vier und acht Jahren jeweils einen Sitz dazugewinnen konnte.

SVP will ihre neun Sitze im Parlament halten

Auch die FDP strebt fünf Sitze im Parlament an, wie Ortsparteipräsident Andrin Fröhlich sagt. «Dieses Ziel hatten wir bereits 2016. Damals haben wir es sehr knapp verpasst, das Restmandat ging an die SP.»

Bescheidener gibt man sich bei der SVP. Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer betont:

«Unser Ziel ist es, den Stadtratssitz sowie die neun Sitze im Parlament zu halten.»

Flig-Präsident Christian Schlegel nennt auf Anfrage keine Zahlen. «Unser ‹Lineup› in diesem Jahr ist besonders vielversprechend», sagt er. Das Volk werde entscheiden, welche Personen ihre Meinungen am besten repräsentiere, auf Kosten welcher Partei stehe in den Sternen. Auf der Flig-Webseite steht dann aber doch schwarz auf weiss, dass man «im Herbst einen Parlamentssitz dazugewinnen» möchte.

SP und SVP haben in der Vergangenheit zugelegt

Welche Parteien ihr Ziel tatsächlich erreichen kann, wird sich am Wahlsonntag zeigen. Es kann indes schon heute festgehalten werden: Die Mitgliederzahl des Stadtparlaments ist begrenzt. Wenn es im September also Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben.

Die Zusammensetzung des Stadtparlaments hat sich seit der ersten Legislatur von 2001 bis 2004 stark verändert. Damals sassen noch zwei Vertreter des Landesringes der Unabhängigen (LDU) in der Legislative. Stärkste Kraft war die CVP mit elf Sitzen, die SVP hatte nur vier. FDP und Flig kamen auf sechs Sitze, die SP auf einen. Seither haben die SP und vor allem die SVP zugelegt. FDP, Flig und CVP hingegen mussten über die Jahre Sitzverluste hinnehmen, die LDU ist verschwunden.

Die Vielfalt der Parteien hat zugenommen

Auffallend ist in der Gossauer Parteienlandschaft vor allem die Entwicklung der CVP. Früher war sie in Gossau absolut tonangebend. Es gab Zeiten, in den 1970er- und 1980er-Jahren etwa, da stellten die Christlichdemokraten zwischen sieben und acht der damals insgesamt elf Gemeinderäte. Bei den Kantonsratswahlen erreichte die Partei bis 1984 in Gossau jeweils über 60 Prozent der Stimmen. Ruth Lehner sagt:

«Die Vielfalt der Parteien hat auch in Gossau zugenommen, was dem nationalen und kantonalen Trend der letzten Jahrzehnte entspricht.»