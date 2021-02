Haus zur Grünhalde Fiebermessen und weniger Betten: So geht eine St.Galler Unterkunft für Randständige mit der Coronakrise um Nicht nur Läden und Skigebiete, sondern auch Notschlafstellen sind von den Coronaregeln betroffen. Die St.Galler Unterkunft für Obdachlose spürt die Kapazitätsbeschränkungen. Weil nur noch knapp die Hälfte der Plätze angeboten werden darf, mussten die Mitarbeitenden auch schon Personen abweisen. Natascha Arsić 17.02.2021, 19.00 Uhr

Das Haus zur Grünhalde befindet sich in einem ruhig gelegenen, alten Industriegelände. Bild: Michel Canonica

Trotz Winterpulli und dicker Jacke ist es eisig kalt. Minus 12,6 Grad wurden in St.Gallen vergangenes Wochenende nachts gemessen. Damit bei solchen Temperaturen niemand auf der Strasse schlafen muss, gibt es in der Stadt verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten und Notschlafstellen. Eine davon ist das Haus zur Grünhalde. Nebst der Betreuten Wohngruppe (BWG) befindet sich dort auch die Unterkunft für Obdachlose (UFO).

Im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ist es warm, Kaffee und Tee laden zum Verweilen ein. Doch der Raum ist leer, im Gebäude ist es still. «Die Bewohner haben soeben zu Mittag gegessen und sind jetzt in ihren Zimmern», erklärt Roland Schüpfer, Leiter der Grünhalde.

Die BWG hat in sieben Einzelzimmern Platz für Personen, die mittel- bis längerfristig dort bleiben, beispielsweise aus medizinischen Gründen oder weil noch Abklärungen bezüglich eines neuen Wohnortes laufen. Für kurze Aufenthalte oder eine Notnacht bietet die UFO kostenlos vier Mehrbettzimmer – zwei Dreibettzimmer und zwei Zweibettzimmer – sowie ein Notbett an. Normalerweise.

Roland Schüpfer, Leiter der Grünhalde. Bild: Michel Canonica

Wegen der Coronapandemie kann die Grünhalde Obdachlosen statt elf nur noch fünf Plätze anbieten, eine Person pro Zimmer plus weiterhin ein Notbett, das bei Bedarf im Fernsehraum aufgestellt werden kann. «Es ist schon vorgekommen, dass Personen, für welche die Stadt sozialhilferechtlich nicht zuständig ist, aufgrund der beschränkten Kapazität nicht aufgenommen werden konnten, das tut uns jeweils leid. Doch die Stadt ist sehr gut aufgestellt und wir finden auch in schwierigen Situationen Lösungen», so Schüpfer.

In Deutschland sind laut der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe diesen Winter 17 obdachlose Menschen im Freien, unter Brücken, auf Parkbänken, in Hauseingängen und in Zelten erfroren. In St.Gallen ist es glücklicherweise zu keinem solchen Fall gekommen. So sagt auch Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage: «Gemäss unserem Kenntnisstand muss in St.Gallen niemand ohne Dach über dem Kopf schlafen.»

Hoher Hygienestandard auch vor der Coronapandemie

In allen Räumen ausserhalb der Schlafzimmer gilt in der Grünhalde eine Maskenpflicht. Zudem wird bei den Bewohnerinnen und Bewohnern morgens und abends mit einem kontaktlosen Stirnthermometer Fieber gemessen:

Bild: Michel Canonica

«Wir hatten hier noch keinen Verdachtsfall. Wenn jemand die typischen Coronasymptome zeigt, können die Mitarbeitenden sie oder ihn für einen Schnelltest zur Medizinisch-sozialen Hilfsstelle St.Gallen schicken. Viele haben auch einen Hausarzt, zu dem sie können», sagt der 58-jährige Leiter der Grünhalde. Man habe geglaubt, Randständige würden stärker von Covid-19 betroffen sein, dem sei aber nicht so.

Obdachlosigkeit in der Stadt St.Gallen «Eine Einschätzung, wie viele Menschen obdachlos sind, ist äusserst schwierig», sagt Christoph Hostettler, Abteilungsleiter Sozialhilfe bei der Stadt. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Eine landesweite Erhebung der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) will das ändern. Professor Jörg Dittman hat mit seinem Team in acht Schweizer Städten Befragungen durchgeführt – auch in St.Gallen. Die Ergebnisse der Studie sollen im Sommer veröffentlicht werden. (nat)

Die Leute hätten gemäss Schüpfer keine Mühe mit diesen Massnahmen. Was die Hygieneregeln angeht, habe sich für die Bewohnerinnen und Bewohner der Grünhalde nicht viel geändert.

«Aufgrund von HIV, Hepatitis B, Noroviren und Staphylokokken waren sie sowieso vorsichtiger als der Rest der Bevölkerung.»

Zweimal täglich werden alle Oberflächen mit Desinfektionsmittel gereinigt, zweimal im Monat findet ein Grossputz im ganzen Haus statt. Zahnbürsten, Rasierer und Waschlappen dürfen nicht geteilt werden. Das alles war schon vor der Coronapandemie so.

Allein im Zimmer statt gemeinsam grillieren

Nur noch vier Personen dürfen sich im Essbereich aufhalten. Bild: Michel Canonica

Die zwei Holztische in der Mitte des Aufenthaltsraums sind auseinandergeschoben. So soll der Abstand von zwei Metern gewährleistet werden. Zum Essen dürfen sich dort nur noch vier Personen gleichzeitig aufhalten. Kein spontanes Zusammenkommen mehr, kein gemeinsamer Jassabend, auch Besuche sind wegen der Coronamassnahmen nicht erlaubt.

«Es herrscht deutlich weniger Publikumsverkehr. Früher durften Randständige ab 19 Uhr zum Abendessen vorbeikommen. Das geht nun nicht mehr. Falls aber jemand an der Tür klingelt, der Hunger hat, geben wir ihr oder ihm ein ‹Lunchpaket› mit», sagt Schüpfer.

Acht Mitarbeitende kümmern sich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr um die Bewohnerinnen und Bewohner der Grünhalde. Die Hintergründe der Klienten sind unterschiedlich: langzeitarbeitslos, substanzabhängig, geschieden und ohne Wohnung.

«Vor Corona hatten wir eine gute Stimmung im Haus, wir pflegen einen kollegialen Umgang miteinander», so Schüpfer. Doch die Pandemie habe dem Ganzen die Lockerheit genommen.

«Nun ist es wie überall: Die Leute sind nicht mehr so gelassen und fröhlich, und alle sind auf Abstand.»

Die sozialen Kontakte fehlen. Cöteloglus Menderes geht es genauso. Seit einem Jahr wohnt der 55-Jährige in der Betreuten Wohngruppe. Wegen einer Suchterkrankung und Herzproblemen konnte er nicht mehr arbeiten und ist auf die IV angewiesen, die ihm den Aufenthalt in der Grünhalde finanziert. Mittlerweile ist Menderes clean, doch arbeiten darf er nicht mehr. Zudem gehört er wegen des Herzklappenfehlers zur Risikogruppe. «Derzeit bleiben viele lieber für sich in ihren Zimmern, auch ich», erzählt er.

Cöteloglus Menderes. Bild: Michel Canonica

Angst vor einer Ansteckung habe er nicht, sagt Menderes. Dennoch sei es besser, vorsichtig zu sein.

«Im Sommer war es einfacher. Wir haben draussen einen Sitzplatz mit Grill, den ich gerne benutzte.»

Er freue sich darauf, die Nachmittage und Abende, sobald es wärmer ist, wieder dort zu verbringen. Um sich bis dahin etwas die Zeit zu vertreiben, hat der 55-Jährige das Bett in seinem Zimmer verstellt, um den Fernseher besser zu sehen, erklärt er.

Auslastung im Sommer stärker als im Winter

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Betreuten Wohngruppe können ganztags im Haus bleiben und die Grünhalde verlassen, wann sie wollen. Personen, die in der Notschlafstelle übernachten, müssen von 9 bis 19 Uhr raus. Normalerweise.

«Jetzt im Winter während der Coronazeit macht das keinen Sinn. Anstatt dass sich die Leute in fremden Wohnungen aufhalten, dürfen sie hierbleiben», erklärt Roland Schüpfer. Die Regelung galt auch schon während des letzten Lockdowns.

Sind bei den derzeitigen Minustemperaturen also alle Zimmer belegt? Nein, sagt Schüpfer. Erstaunlicherweise könne im Winter meistens Platz angeboten werden, während es im Sommer schon eher mal vorkommt, dass alle Zimmer besetzt sind. Zurzeit seien in der Grünhalde noch je ein Bett in der BWG und UFO frei.

«Wir vermuten, dass die Kollegen im Winter grosszügiger sind und Randständigen das Sofa zum Schlafen anbieten, statt sie raus in die Kälte zu stellen.»

Jährlich verzeichnet die Grünhalde etwa 1300 Übernachtungen. Fünf Monate lang konnte die Unterkunft für Obdachlose letztes Jahr alle Schlafplätze anbieten, sieben Monate nur die beschränkte Anzahl. Während der Pandemie habe man keinen spürbaren Anstieg der Nachfrage verzeichnet, sagt Christoph Hostettler, Abteilungsleiter Sozialhilfe bei der Stadt. Die UFO ist auch dieses Jahr mit einer Kapazitätsbeschränkung gestartet. Wie lange das so bleibt, ist ungewiss. Wie so vieles in dieser Pandemie.