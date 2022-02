Die grösste Baustelle der Ostschweiz

Hauptsitz 1200 Bohrpfähle stützen den 65-Millionen-Franken-Neubau: Das Fundament der Kellenberger AG in Goldach darf sich keinen Millimeter bewegen Die L. Kellenberger & Co. AG, weltweiter Hersteller für Präzisionsschleifmaschinen, legt ihre drei Standorte in der Ostschweiz zusammen. Dafür baut Metter2Invest im Rietli in Goldach einen 105 auf 150 Meter grossen Neubau mit einer Grundstückfläche von rund 26’500 Quadratmetern, was der Grösse von sechseinhalb Fussballfeldern entspricht. Die künftige Herstellung von Hochpräzisionsmaschinen bewegt sich im Mikrometerbereich, weshalb die Anforderungen für das Fundament extrem hoch sind. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 17.02.2022, 08.50 Uhr

Die Grossbaustelle liegt an der extra dafür verlängerten Tannäcker­strasse im Goldacher Industriegebiet. Bild: Michel Canonica

150 Meter lang, 105 Meter breit und bis zu 25,1 Meter hoch. Die Ausmasse des neuen Produktionsgebäudes der L. Kellenberger & Co. AG sind eindrücklich. Erst im Januar 2020 hat die Schleifmaschinenherstellerin bekanntgegeben, dass sie drei Standorte schliesst und im Goldacher Industriegebiet für 65 Millionen Franken eine neue Fabrik baut. Bereits im April des vergangenen Jahres begannen die Vorbereitungsarbeiten, und heute schiesst das neue Gebäude der traditionsreichen Firma, die zum US-Konzern Hardinge Inc. gehört, geradezu in die Höhe.

Sepp Blättler, Projektmanager bei Mettler2Invest. Bild: PD

«Manchmal staune ich selbst darüber, wie schnell alles vorwärtsgeht», sagt Sepp Blättler, Projektmanager bei Mettler2Invest, mit einem Schmunzeln. Dabei könnte die Umsetzung des Neubaus kaum anspruchsvoller sein. Die künftige Herstellung von Präzisionsschleifmaschinen findet im sogenannten Mü-Bereich (Tausendstel Millimeter) statt. Das ist im Vergleich 50-mal dünner als ein menschliches Haar.

Mehr Tunnelkilometer als bei der Gotthard-Strassenröhre

«Es darf bei der Produktion keinerlei Erschütterungen geben. Aus diesem Grund werden für die Schleifmaschinen spezielle, schwingungsgedämmte Fundamente erstellt», so Sepp Blättler. Für deren Bau werde eng mit Bauspezialisten und Geologen zusammengearbeitet. Der Neubau steht auf einer ehemaligen Kiesgrube. Aus diesem Grund wurden nicht weniger als 1200 Bohr- und Verdrängungspfähle von 9 bis 23 Metern Länge in den Boden eingelassen, zusammengezählt beinahe 20 Kilometer. Zum Vergleich, der Gotthard-Strassentunnel hat eine Länge von 16,9 Kilometern.

Arbeiten an einem Maschinenfundament für die künftige Produktion von Präzisionsmaschinen. Bild: Rudolf Hirtl

In der Region am See ist bei grösseren Bauten in Seenähe oft zu beobachten, dass Betonpfähle bis zu tragenden Schichten in den Boden gerammt werden. Für den Neubau der L. Kellenberger & Co. AG wurde darauf verzichtet. Es wurden Löcher gebohrt und diese mit Armierungskörben und Beton gefüllt. Dies ist laut des Projektmanagers unter dem Strich zwar teurer, sei aber auch auf Rücksicht auf die Nachbarschaft so gemacht worden. 1200 Pfähle in den Boden zu rammen hätte Monate gedauert und neben der Lärmbelastung auch Erschütterungen ausgelöst.

Maschinenfundament wird mit 150 Tonnen Kalksteinen vorbelastet

In der orangen Box befindet sich ein Messinstrument, das kleinste Abweichungen registriert. Bild: Rudolf Hirtl

Die Maschinenfundamente sind einzelne Bauwerke, für die jeweils 100 Bodenpfähle und 1000 Kubikmeter Beton verwendet werden. Auf das grösste dieser Fundamente kommt eine 150 Tonnen schwere Maschine zu stehen. Derzeit befinden sich darauf auf Paletten 150 Tonnen Kalksteine, die später für Zwischenmauern verwendet werden. Sepp Blättler sagt:

«Das Maschinenfundament wird damit während eines Jahres belastet und darf sich dabei keinen Millimeter bewegen.»

Auf dem Fundament steht auch eine graue Box mit orangem Deckel. Mitarbeiter der Kellenberger AG haben diese mit einem Messinstrument versehen, das kleinste Abweichungen registriert. Die Erschütterungsmessungen haben laut Sepp Blättler bisher keinerlei Abweichungen gezeigt. Die bereits erstellten Maschinenfundamente würden demnach der geforderten Präzision entsprechen.

Die Leitungen für das Kühl- und Druckluftsystem schauen bereits aus dem Fundament. Bild: Rudolf Hirtl

Beton und Stahl aus der Nachbarschaft

Der moderne Neubau weist eine Geschossfläche von rund 33’000 Quadratmetern auf. Die Produktion ist ebenerdig und umfasst 18’148 Quadratmeter. Sie beinhaltet auch eine Lehrlingswerkstatt, sowie Technik, Lager, Garderoben und Erschliessung. Präzision ist auch bezüglich Raumtemperatur gefragt, diese darf sich nur innerhalb von plus/minus 0,5 Grad Celsius bewegen. Die Bürofläche mit 4770 Quadratmetern ist auf zwei Geschosse verteilt. Gesamt werden für den Neubau 20'000 Kubikmeter Beton verwendet. Geht man davon aus, dass ein Betonmischer (LKW) 12 Kubikmeter laden kann, so wären dies beinahe 1700 Lastwagenfahrten. Um dies zu verhindern, wurde ein Betonwerk gleich vor Ort neben der Baustelle erstellt.

Gesamt werden 2200 Tonnen Armierungsstahl verwendet. Bild: Rudolf Hirtl

Um die nötige Stabilität zu erhalten, werden nicht weniger als 2200 Tonnen Armierungsstahl verwendet. Auch dieser reist nicht weit, sondern stammt von der sich in der Nachbarschaft befindenden Firma Stürm SFS. Sepp Blätter schätzt, dass die aus Betonstützen und Stahlträgern gebaute Produktionshalle in vier Monaten steht. Der Bezug der neuen Produktionsstätte der L. Kellenberger & Co. AG an der Tannäckerstrasse ist für Juli des kommenden Jahres geplant.

Einen spektakulären Blick auf die Baustelle hat der Kranführer. Gesamt stehen fünf Krane auf der Grossbaustelle. Bild: Rudolf Hirtl

