Hat die Stadt St.Gallen ein Problem mit Vorgesetzten bei den Informatikdiensten? Stadtrat bleibt in seiner Antwort vage Weil die Kritik an der Führung der Informatikdienste anonym erfolgt ist, geht der Stadtrat nicht darauf ein. Daniel Wirth 07.03.2020, 05.00 Uhr

Bei den Informatikdiensten St.Gallen laufen die Kabel für über 3000 Benutzer zusammen. Bild: Getty

Hat die Stadt ein Problem mit Vorgesetzten bei den Informatikdiensten? Diese Überschrift setzte der grünliberale Stadtparlamentarier Philipp Schönbächler über seine Einfache Anfrage, die er Ende Januar eingereicht hat. Jetzt hat der Stadtrat den Vorstoss beantwortet. Er bleibt in seiner Antwort einigermassen vage.

Schönbächler zitierte in seiner Anfrage Einträge, die auf der Online-Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu in der Rubrik «Vorgesetztenverhalten» veröffentlicht worden waren. Sie lauteten so: «Wer seine Gesundheit liebt, der flieht.» Oder so: «Nichts wie weg hier.» Oder wie dieses Müsterchen: «Probleme werden ausgeblendet oder anderen in die Schuhe geschoben.»

Der Stadtrat und die Personaldienste äusserten sich grundsätzlich nicht zu anonym geäusserter Kritik, zumal es auf der Plattform kununu jeder stadtverwaltungsinternen wie auch aussenstehenden Person beliebig und mehrfach möglich sei, anonyme Bewertungen zu verfassen, heisst es in der Antwort. In diesem Sinne sehe der Stadtrat auch von einer Wertung dieser Äusserungen ab, schreibt er.

Bei der Fluktuationsrate wird der Stadtrat konkret

Konkret geht der Stadtrat nur bei zwei Fragen auf die Informatikdienste St.Gallen (IDS) ein. Etwa bei der Fluktuationsrate. Diese betrug in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt 6,46 Prozent, was unter dem Mittel der Stadtverwaltung (7,88 Prozent) und unter den Branchenwerten lag, die gemäss Stadtrat von 2015 bis 2019 zwischen 10 und 15 Prozent lagen.

Ansonsten geht der Stadtrat in seiner Antwort kaum auf die IDS ein. Stattdessen schreibt er, anonyme Mitarbeitenden-Kommentare stellten für die Unternehmen in der Regel kein wertvolles Feedback dar, auch wenn «kununu» das beteuere. In der Stadtverwaltung gebe es genügend Anlaufstellen, über die vertraulich und wenn gewünscht auch ohne Namensnennung kommuniziert werden könne. Der Stadtrat nennt die Vorgesetzten, die Personaldienste oder die Ombudsstelle.

Mitarbeitende könnten dort auch Probleme mit Vorgesetzten oder mit einem schlechten Arbeitsklima anbringen. All diesen so vorgebrachten Themen werden in Kenntnis der Kritik über die Linie konsequent nachgegangen. Philipp Schönbächler wollte mit seiner Einfachen Anfrage bewirken, dass der Stadtrat bei der IDS-Führungsriege hinschaut, wie er gegenüber dieser Zeitung sagt. Er gebe die Hoffnung nicht auf, dass der Stadtrat das mache. Mehr Substanz habe er von der Antwort des Stadtrats auf seine Einfache Anfrage nicht erwartet, sagt er.

Der Stadtpräsident nimmt Stellung

Die IDS sind der Direktion Inneres und Finanzen angegliedert. Ihr steht Stadtpräsident Thomas Scheitlin vor. Er sagt, in der Stadtverwaltung seien weder die Personaldienste noch die Ombudsstelle um ein Gespräch in Zusammenhang mit der IDS-Leitung ersucht worden. Aus diesem Grund habe der Stadtrat die Antwort auf Schönbächlers Vorstoss relativ allgemein verfasst. Aus diesem Grund habe es keinen Anlass gegeben, konkreter auf die IDS einzugehen. Hinzu komme, dass der Stadtrat Personalthemen nicht in der Öffentlichkeit abhandeln wolle.

Gebe es innerhalb der Stadtverwaltung Hinweise auf Führungsprobleme, würden die Personaldienste oder die Ombudsstelle diese ernst nehmen und den Hinweisen auch sehr rasch nachgehen. Solche Hinweise gebe es hin und wieder, sagt Scheitlin. Allerdings nicht bei den Informatikdiensten.

Das St.Galler Stadtparlament behandelt die Einfache Anfrage Philipp Schönbächlers voraussichtlich an seiner Sitzung vom 24. März.