Happy End, nachdem dem letzten Wirtepaar das Patent verweigert wurde: Der «Krone»-Wirt aus Eggersriet übernimmt das Restaurant Hirschen in Grub Der «Hirschen» in Grub SG hat einen neuen Wirt: Joy Rasanayagam übernimmt die Dorfbeiz Anfang 2021. Der 44-Jährige führt seit acht Jahren die Pizzeria Krone in Eggersriet. Da das Haus aber abgerissen wird, musste er sich auf die Suche nach einem neuen Lokal machen. Nun freut er sich auf den Neustart im Nachbardorf. Perrine Woodtli 31.08.2020, 20.00 Uhr

Joy Rasanayagam im Restaurant Krone in Eggersriet. Ab 2021 führt er den «Hirschen» im st.gallischen Grub. Benjamin Manser (31. August 2020)

Der «Hirschen» in Grub SG war in den vergangenen Jahren schon oft Gesprächsthema im Dorf. 2013 hatte Bruno Bischof das Restaurant mit der hellen Schindelfassade gekauft und renoviert, nachdem die vorherige Wirtin verstorben war. Über 100 freiwillige Helfer halfen mit. Bischofs Schwiegereltern, Amedeo und Ursula Polcari, führten die Dorfbeiz daraufhin bis diesen Frühling. Im Sommer sollten dann Michaela Schranz und Rainer Kelterbaum das Restaurant übernehmen.

Doch es kam anders. Im Juli geriet das Lokal in die Schlagzeilen, weil die Gemeinde Eggersriet dem neuen Wirtepaar das Gastwirtschaftspatent verweigerte. Begründung: «Charakterlich nicht geeignet».

Der «Hirschen» war 2013 mit Unterstützung vieler Helfer und Gönner umgebaut worden. Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Nun aber gibt es gute Neuigkeiten: Der «Hirschen» hat einen neuen Pächter. Joy Rasanayagam wird das Restaurant ab Januar führen. Der 44-Jährige wirtet bereits seit acht Jahren in der Pizzeria Krone in Eggersriet.

Der «Hirschen» als Glücksfall

Weil die «Krone» aber abgerissen werden soll und der Pachtvertrag von Joy Rasanayagam Mitte Dezember ausläuft, sah sich der Beizer, der zuvor unter anderem schon in Rorschach und Bernhardzell wirtete, seit einiger Zeit nach einem neuen Lokal um. Dass er nun den «Hirschen» übernehmen könne, sei ein Glücksfall. Er sagt:

«Mir war es sehr wichtig, dass ich in der Gemeinde bleiben kann.»

Er habe zwar auch andere Angebote gegeben, dennoch sei ihm dieser Punkt dann doch wichtiger gewesen. Er habe gute Erfahrungen in Eggersriet gemacht, sagt Rasanayagam. Gerade in der schwierigen Coronazeit habe er grosse Unterstützung gespürt. «Viele Gäste haben immer wieder nachgefragt, wie es uns geht und haben oft Essen bestellt.» Dafür sei er dankbar.

Der «Hirschen», in dem sich auch ein Saal befindet, sei zudem in gutem Zustand, verfüge über genügend Parkplätze und habe einen guten Ruf in der Umgebung.

Auch künftig gibt es Pizza

Hinzu komme, dass man den Eigentümer Bruno Bischof und seine Familie gut kenne, sagt Joy Rasanayagam. Man habe Vertrauen ineinander. Bischofs Kinder kämen oft in die «Krone» Pizza essen, erzählt Joy Rasanayagams Frau Neeraja. Die 34-Jährige hilft ihrem Mann ab und an im Büro und unterstützt ihn, wenn er Hilfe benötigt.

Dieser betont: Bis auf den Umzug in den «Hirschen» soll alles beim Alten bleiben. So werde man auch künftig mit dem gleichen Team eine Pizzeria führen, an den gleichen Tagen öffnen und eine Kinderecke haben. Letztere sei sehr beliebt, sagt Joy Rasanayagam. Kinderfreundlichkeit ist ihm wichtig. So fand bei ihm bis vor Corona beispielsweise auch jeden Freitag der Mittagstisch statt.

Er sieht grosses Potenzial in den Ausflüglern

Mit dem Wechsel in den «Hirschen» hofft der gebürtige Sri Lanker auf neue Kundschaft. Die nahe gelegene Hängebrücke, die das st.gallische Grub mit dem appenzellischen Grub verbindet, ist ein beliebtes Ausflugsziel und lockt zahlreiche Spaziergänger an.

Seine Eggersrieter Gäste hätten ihm bereits zugesichert, dass sie auch zu ihm nach Grub kommen, sagt Rasanayagam. Er hat für Februar sogar schon eine Reservation für eine Hauptversammlung.

Die Pizzeria Krone befindet sich im Zentrum Eggersriets. Das Haus soll abgerissen werden. Benjamin Manser (31. August 2020)

Die Rückmeldungen auf den Wechsel seien positiv gewesen, sagt Rasanayagam. Klar fänden einige Gäste es schade, dass die «Krone» und somit ein weiteres Restaurant verschwinde. Weit entfernt ist der «Hirschen» aber nicht – gerade einmal rund dreieinhalb Kilometer. Einige Gruber würden sich dafür darüber freuen, dass sie nun bald zu Fuss bei ihm einkehren können.

Bis zur Eröffnung bleibe aber noch einiges zu tun, sind sich Joy und Neeraja Rasanayagam einig, die mit ihren zwei Kindern in Goldach leben. So muss im «Hirschen» noch ein Pizzaofen eingebaut werden. Auch ein neuer Anstrich ist geplant. Im Dezember soll in der «Krone» zudem ein Abschlussfest stattfinden. «Es ist ja kein Abschied. Wir wollen unsere Zeit in der ‹Krone› aber einfach richtig abschliessen», sagt Neeraja Rasanayagam. Bereits jetzt freuen sich die beiden auf den Neustart im «Hirschen».

«Wie ein Lottosechser»

Und noch jemand freut sich: Bruno Bischof. Nachdem die Gemeinde Michaela Schranz und Rainer Kelterbaum abgelehnt hatte, musste der Eigentümer erneut einen Pächter suchen. Kurz darauf habe er gehört, dass die «Krone» abgerissen werde. Bischof erzählt:

«Ich fuhr gleich nach Eggersriet und fragte Joy, ob er Interesse am ‹Hirschen› hat.»

Joy Rasanayagam sei für ihn ein «Lottosechser». Er sei bereits im Dorf verankert und habe Gastroerfahrung. Besser ginge es nicht. Man habe sich zusammengesetzt und über die jeweiligen Vorstellungen gesprochen, sagt Bischof. Für ihn als Hausbesitzer sei es in erster Linie wichtig, dass der Betrieb laufe und der Wirt Freude daran habe.

Nicole und Bruno (Mitte) und ihre Kinder sowie das ehemalige Wirtepaar Amedeo und Ursula Polcari (links und rechts aussen) im Gasthaus Hirschen. Ralph Ribi (25. Januar 2020)

Klar wäre ihm lieber, sagt Bischof, wenn der neue Pächter sofort beginnt – auch aus finanzieller Sicht. Nun würden ein paar Mieten wegfallen.

«Angesichts der idealen Lösung sehe ich da aber gerne darüber hinweg.»

Es sei zudem ganz gut, dass man nun genügend Zeit für die Vorbereitung und den kleinen Umbau habe.

Dieses Mal sind bereits alle Verträge unterzeichnet

Dass Joy Rasanayagam das Gasthaus Hirschen übernehmen kann, ist auch dem Umstand geschuldet, dass das erste Wirtepaar abgelehnt wurde. Warum war eine Zusammenarbeit zwischen ihm und Bruno Bischof nicht schon früher ein Thema? Der «Krone»-Wirt sagt: «Ich wusste, dass der ‹Hirschen› bereits an neue Pächter vergeben war. Deshalb meldete ich mich gar nicht erst.»

Auch Bischof sagt, dass er erst später erfahren habe, dass Joy Rasanayagam auf der Suche nach einem Lokal sei. Er betont erneut, dass er dem ersten Paar ebenfalls gerne eine Chance gegeben hätte. Er habe aus den Medien erfahren, dass sie das Patent nicht erhalten haben.

Damit ihm nicht die gleiche Geschichte passiert, klärte Joy Rasanayagam vorsichtshalber gleich alles auf der Gemeinde ab – obwohl er bereits über ein Wirtepatent verfügt, dass noch bis Ende 2022 gültig ist. Sicher ist sicher.