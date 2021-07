Gossauer Ehepaar darf in behindertengerechte Wohnung einziehen

Happy End «Bin im Rollstuhl zusammengebrochen und habe geweint»: Gossauerin Beatrice Andeer kann nun doch in ihre perfekte Wohnung einziehen Beatrice Andeer sitzt im Rollstuhl und kann deshalb ihr eigenes Haus in Gossau nicht mehr bewohnen. Eine ideale Wohnung im selben Quartier war frei, Andeers durften aber nicht einziehen. Nun macht die Stadt Gossau doch noch den Weg frei. Rita Bolt 02.07.2021, 05.00 Uhr

Beatrice und Daniel Andeer in ihrer neuen Wohnung an der Hirschenstrasse. Diese ist so gebaut, dass sich Beatrice Andeer frei in ihrem Elektrorollstuhl bewegen kann. Bild: Andrea Stalder

«Als mein Mann mit der Gossauer Stadträtin Gaby Krapf telefoniert und den Daumen nach oben gezeigt hat, bin ich im Rollstuhl zusammengebrochen und habe geweint», erzählt Beatrice Andeer. Denn ihr Traum wird nach monatelangem Warten wahr: Im Herbst können ihr Mann und sie in eine neue Wohnung an der Hirschenstrasse 11 umziehen.

«Dort kann ich mich mit meinem Elektrorollstuhl frei bewegen und den Haushalt ohne grosse Hilfe erledigen. Ich kann das Lavabo wieder unterfahren und die Nasszellen sind mit einem genügend grossen Wendekreis angelegt», sagt sie und wirkt glücklich. Das Ehepaar freut sich zudem darüber, dass es in der Küche wieder ungehindert kochen kann. «Wir empfangen gerne Besuch und backen gerne.» Freude und Dankbarkeit seien riesig.

Wohnung an der St.Gallerstrasse ist ungeeignet

Beatrice Andeer hatte an Ostern 2020 einen Infekt und musste notfallmässig ins Spital. «Ich wusste damals nicht, ob sie überlebt. Es war aber klar, dass sie die Treppen im Eigenheim nicht mehr überwinden kann, also musste ich unser Leben neu organisieren», sagt Andeer. Er machte sich auf die Suche nach einer Wohnung und fand eine Übergangslösung an der St.Gallerstrasse 17.

Das Gossauer Ehepaar hat fast 30 Jahre in einem Haus gewohnt. 2019 mussten sie dann als Übergangslösung in eine Wohnung an der St.Gallerstrasse zügeln. Bild: Tobias Garcia (11. Februar 2021)

In den folgenden Monaten hätten sie dann verzweifelt eine Anschlusslösung gesucht. «Die einzige Wohnung, die in allen Punkten nach den Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes gebaut war und sich für ein Leben im Elektrorollstuhl eignet, war jene an der Hirschenstrasse 11», erklärt Andeer. Die Wohnung durfte aber nur für Gewerbezwecke genutzt werden. Da es in Gossau kaum Bedarf nach Gewerberäumen gebe, sei diese Wohnung seit der Fertigstellung im September 2017 leer gestanden.

Andeer bekam eine Absage, weil das noch gültige Baugesetz, das nicht mehr der kantonalen Gesetzgebung entspreche, eine Umnutzung in eine behindertengerechte Wohnung nicht zulasse. «Eigentlich sollte es für Menschen mit Einschränkungen kein Problem mehr sein, eine passende Wohnung zu finden, nachdem das Behindertengleichstellungsgesetz 2009 verbindlich in Kraft gesetzt wurde», betont der Gossauer.

Andeer: «Werden überall auf unsere Situation angesprochen»

Nach dieser Absage wandten sich Andeers an die Medien, weil sie keine Lösung mehr sahen, und erfuhren eine Welle der Solidarität. Auch das «Tagblatt» berichtete mehrmals über die Situation von Beatrice Andeer und ihrem Mann. Verschiedene Politikerinnen und Politiker setzten sich für das Paar ein. «Wir werden überall auf unsere Situation angesprochen», sagt Beatrice Andeer. Die Leute fragen:

«Händer d‘ Wohnig?»

Seit kurzer Zeit gibt es gute Nachrichten. Die Baukommission der Stadt Gossau habe einen Weg gefunden, die Fläche im Wohn- und Geschäftshaus Hirschen dank einer Spezialbewilligung exklusiv für uns umzunutzen, sagt Andeer.

Die Baukommission habe das Gesuch um Umnutzung der Gewerbefläche als absolute Ausnahme gutgeheissen, sagt Stadträtin Gaby Krapf. Die Baukommission habe intensiv diskutiert und angesichts der besonderen Situation der Familie Andeer einen Ermessensentscheid gefällt. Dies aufgrund eines konkreten Baugesuchs und eines ordentlich durchgeführten Baubewilligungsverfahrens.

Stadträtin Gaby Krapf im Fürstenlandsaal in Gossau Bild: Benjamin Manser

Gegen die Umnutzung ist keine Einsprache eingegangen. Ergänzend zum Baugesuch habe Familie Andeer an zehn Beispielen glaubhaft aufgezeigt, dass auch neuere behindertengerechte Wohnungen ihre Anforderungen nicht erfüllten, sagt Krapf. Mit einem Grundbucheintrag werde sichergestellt, dass diese Nutzungsänderung ausschliesslich für die Familie Andeer gelte. Andeers sind dankbar, die Menschlichkeit habe gesiegt und die Paragrafenreiterei nicht an oberster Stelle gestanden.

«Wir waren auf den Goodwill der Stadt angewiesen.»

Eigenheim nur 60 Meter entfernt

Die neue Wohnung an der Hirschenstrasse 11 hat einen weiteren positiven Aspekt für Andeers: Ihr Eigenheim befindet sich nur etwa 60 Meter entfernt. «Das ist wunderbar», sagt die 64-Jährige. Nachdem sie 28 Jahre in diesem Haus gewohnt hätten und dort jetzt zwei Ferienwohnungen vermieten, sei es ein «nach Hause kommen». Die Wohnungen seien sehr gut gebucht. Der 63-Jährige ist seit kurzem frühzeitig pensioniert und kann sich deshalb der Vermietung und Gästebetreuung widmen sowie seine Frau unterstützen. «Nach dieser langen Odyssee dürfen wir uns wieder Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft machen.»