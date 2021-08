Die Handballer St.Otmars sind wieder schuldenfrei.

Handball Trotz Coronasaison: Der TSV St.Otmar ist wieder schuldenfrei Die St.Galler NLA-Handballer bauen im Coronajahr ihre Schuldenlast von 150'000 Franken ab. Dies gab der Verein an der Hauptversammlung bekannt. Fritz Bischoff 11.08.2021, 11.35 Uhr

Handballspielen ohne Sorgen: St.Otmar – hier im Bild Dominik Jurilj (rechts) – ist frei von Schulden. Ralph Ribi

In Rekordzeit und ohne eine einzige Wortmeldung von Seiten der Mitglieder ging die Hauptversammlung der Handballer des TSV St.Otmar über die Bühne.

Das war kaum erstaunlich, denn der Vereinsführung unter ihrem Präsidenten Hans Wey ist es innerhalb von zwei Jahren gelungen, den Club wieder schuldenfrei zu machen. Wurde vor zwei Jahren noch ein Verlust von 300'000 Franken ausgewiesen, so fiel dieser vor einem Jahr mit 4000 Franken minim aus und nun in der aktuellen Jahresrechnung konnte bei einem Aufwand von 1,98 Millionen Franken ein Gewinn von 3700 Franken realisiert werden.

St.Otmars Präsident Hans Wey Hanspeter Schiess

«Erfreulich ist aber vor allem, dass wir unsere Schulden dank verschiedenen Aktionen und der Unterstützung breiter Kreise vor einem Jahr um die Hälfte auf 150'000 Franken reduzieren konnten und wir nun im abgelaufenen Vereinsjahr auch unsere Restschulden tilgen konnten. Damit steht St.Otmar wieder schuldenfrei da», freute sich Hans Wey.

Club 2000 als Lebensversicherung

Für den Finanzchef Ivo Wolgensinger ist die Sanierung seines Vereins damit erfolgreich abgeschlossen. Er sagte:

«Wir können die Zukunft jetzt sorgenfreier angehen und verfügen mit 6000 Franken sogar wieder über minimes Eigenkapital.»

Für das neue Vereinsjahr wurde das Budget, das einen Gewinn von 400 Franken vorsieht, auf 1,7 Millionen Franken verkleinert. 1,2 Millionen Franken entfallen dabei auf den Personalaufwand.

Die wirtschaftliche Absicherung hat der Verein weiterhin durch den «Club 2000», der für rund die Hälfte des Budgets aufkommt. Die Nachwuchsstiftung deckt die Kosten der Nachwuchsförderung. «Ohne die Unterstützung der beiden Institutionen wären wir in der höchsten Liga nicht überlebensfähig», stellte Hans Wey fest.

Hallenboden als Sorgenkind

Nach der wirtschaftlichen Gesundung der Handballer St.Otmars und auch der im sportlichen Bereich erfreulich verlaufenen Meisterschaft 2020/2021 wälzt die Vereinsleitung jedoch weiterhin Probleme.

Eines der grössten ist, dass ab der Saison 2022/23 die Meisterschaftsspiele der höchsten Spielklasse nur noch auf einem Hallenboden mit ausschliesslicher Markierung für den Handball gespielt werden dürfen. Die Sporthalle Kreuzbleiche erfüllt dies Anforderungen aktuell nicht. Hans Wey sagte:

«Dies ist ein eigentliches Damoklesschwert, das über dem Spitzenhandball in St.Gallen schwebt.»

Künftig nicht mehr erlaubt: Der Hallenboden in der Kreuzbleiche mit diversen Markierungen für verschiedene Sportarten. Bild: Tobias Garcia

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Die Nachwuchsförderung hat bei St.Otmar eine sehr positive Entwicklung erfahren. Auch das Projekt der Ostschweizer Handball Akademie (OHA) mit der Zusammenarbeit zwischen St.Otmar, dem SV Fides und dem HC Goldach-Rorschach konnte seine Strukturen weiter optimieren und das Rookies-Label des Handball-Verbandes sowie von Swiss Olympic konnte gefestigt werden.

In der 1. Liga wird in der Weiterführung der gemeinsamen Nachwuchsarbeit in der kommenden Saison erstmals eine Spielgemeinschaft Fides/Otmar die Meisterschaft bestreiten. In der höchsten Spielklasse strebt St.Otmar unter seinem Trainer Zoltan Cordas auch in der kommenden Saison im Minimum einen Playoff-Platz an.