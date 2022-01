Handball: St.Otmars Ariel Pietrasik überzeugt an der EM

HANDBALL St.Otmars Jungstar Ariel Pietrasik spielt an der EM gegen Deutschland um den Gruppensieg Er schafft es erst im letzten Moment in das EM-Kader. Nun steht der 22-jährige Handballprofi mit Polen an der Spitze der Tabelle der Gruppe F, ist regelmässiger Torschütze und trifft am Dienstag auf Deutschland. Daniel Good 17.01.2022, 11.03 Uhr

Ariel Pietrasik (links) gibt an der EM eine gute Figur ab. Bild: Martin Divisek/EPA (Bratislava, 14. Januar 2022)

Auf der grossen Handballbühne präsentiert sich der 2,02 Meter grosse Ariel Pietrasik wie ein Routinier. In der Verteidigung ist Verlass auf ihn, im Angriff ist der Rechtshänder von St.Otmar ein sicherer Wert. Auch aus grosser Distanz traf der St.Galler Rückraumspieler an der EM schon.

Ein prominenter Teamkollege

Pietrasik hat an der EM starke Mitspieler wie den Kreisläufer Kamil Syprzak. Der 31-Jährige stand von 2015 bis 2019 beim Champions-League-Rekordsieger Barcelona unter Vertrag. Seither spielt Syprzak für den französischen Renommierklub Paris St-Germain.

Ihr erstes Spiel gewannen die Polen gegen Österreich 36:31, gegen Weissrussland setzten sie sich am Sonntagabend 29:20 durch. Pietrasik hat fünf Tore auf dem Konto. Die Polen sind wie Deutschland schon vor der abschliessenden Begegnung für die Hauptrunde qualifiziert.

Im Visier der Scouts

Dank der besseren Tordifferenz steht Polen an der Spitze der Tabelle der Gruppe F. Nun kommt es am Dienstag ab 18 Uhr in Bratislava zum Gipfeltreffen mit Deutschland. Die Partie wird live im ZDF übertragen. An der WM im Januar 2021 in Ägypten trennten sich die beiden Mannschaften 23:23.

An der WM war Pietrasik, der im Sommer zu St.Otmar wechselte, noch nicht dabei. Nun kommt es für ihn zu einem neuen Höhepunkt in seiner Karriere. Auch die Scouts werden Pietrasik in der Partie gegen Deutschland genau begutachten.

Die 15. Handball-EM wird in der Slowakei und Ungarn ausgetragen.