Handball: Als St.Otmar den Final der Champions League erreichte

HANDBALL Im Herbst vor 40 Jahren begann eine Europacup-Kampagne, die im Schweizer Sport einzigartig ist – mit St.Otmar in der Hauptrolle Als die Champions League noch Meistercup hiess, schaffte die St.Galler Handballmannschaft in der Saison 1981/82 etwas Ausserordentliches. Sie qualifizierte sich für den Final. Daniel Good Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.17 Uhr

Die St.Galler Meistercup-Helden 1981/82. Hintere Reihe (von links): Fritz Bischoff (Sportlicher Leiter), Nedeljko Vujinovic (Spielertrainer), Rolf Hanselmann (Masseur), Gottfried Bachmann, Heinz Karrer, Peter Jehle, Robert Jehle, Otmar Keller (Sportlicher Leiter). – Vordere Reihe: René Hirsch, Norwin Platzer, Alex Bruggmann, Hanspeter Lutz, Daniel Peterer, Peter Stürm, René Weibel. Bild: KEYSTONE

Auf dem Weg ins Endspiel schaltete sie im Viertelfinal Atlético Madrid aus. Im Kampf um den Einzug in den Final setzte sich St.Otmar gegen Grosswallstadt durch. Der deutsche Meister hatte zuvor den Titelverteidiger Magdeburg aus der ehemaligen DDR eliminiert.

Zwar ging der Final gegen Honved Budapest verloren. Aber St.Otmar ist immer noch die einzige Schweizer Mannschaft, die im wichtigsten Europacup in einer bedeutenden olympischen Sportart im Endspiel stand. Und sie wird es wohl auch bleiben.

Lauter Schweizer und ein Profi aus Ex-Jugoslawien

Die damalige Meistermannschaft St.Otmars war nicht etwa das Produkt eines potenten Geldgebers, der sich grosszügig auf dem Transfermarkt bediente. Vielmehr standen fast lauter Ostschweizer im Kader. Ein einziger Profi gehörte zum Team: Nedeljko Vujinovic aus dem damaligen Jugoslawien, der zunächst auch Trainer war.

Ostschweizer Weltklasse

Die St.Galler Spieler Robert Jehle und Goalie Hanspeter Lutz zählten zu Beginn der 1980er-Jahre zur Weltklasse. Sie nahmen wie Roberts Bruder Peter 1980 an den Olympischen Spielen in Moskau teil. Peter Stürm und Norwin Platzer verkörperten ebenfalls internationale Klasse.

Heinz Karrer erzielt ein Tor für St.Otmar. Bild: KEYSTONE

Und Heinz Karrer war Anfang der 1980er-Jahre der Königstransfer im Schweizer Handball, der von Pfadi Winterthur zu St.Otmar wechselte. Er kam nicht wegen des Geldes in die Ostschweiz, sondern weil er das Gefühl hatte, mit St.Otmar mehr erreichen zu können als mit Pfadi Winterthur.

Heinz Karrer 2020 als abtretender Präsident von Economiesuisse. Bild: Claudio Thoma

Auch für den heute 62-jährigen Karrer, der später Präsident des Wirtschaftdachverbandes Economiesuisse wurde, ist die erfolgreiche Europacupsaison unvergesslich: «Da bekam man Gänsehaut. Unser erstes Ziel waren die Viertelfinals. Schon das war nicht ohne, auch wenn wir Ambitionen hatten.»

Schäden im Süden: Aus dem Fenster flog ein Fernseher

Für die Runde der letzten acht qualifizierte sich St.Otmar relativ locker. Zunächst räumten die St.Galler den italienischen Meister aus Triest aus dem Weg. Auf der Reise in den Süden nahm kurz vor dem Ziel ein Rad des Cars Schaden. Die Reparatur musste noch am Sonntag erfolgen, was reichlich Überzeugungsarbeit bedurfte. Die Spieler mussten am Montag wieder zur Arbeit.

Kaputt ging auch ein Fernseher im Hotel. Er funktionierte nicht, und so warf Robert Jehle das Gerät kurzerhand aus dem Fenster. Auch die Finnen von Sjundea IF waren im Achtelfinal kein Gradmesser.

Dann wurde es ernst. Im Viertelfinal wartete Atlético Madrid. Die St.Galler rechneten sich keine grossen Chancen aus und wollten auch die Reise geniessen. Der damalige Goalie Daniel Peterer, heute 62-jährig, erinnert sich:

«Spanien ist sehr schön. Wir hatten schon das Ziel, so weit zu kommen wie möglich und auf dem Feld alles zu geben. Aber wir wollten auch etwas sehen von der Stadt.»

Fussballfan Robert Jehle schlug vor, ein Spiel im Bernabeustadion zu besuchen, wenn man schon einmal in Madrid war. «Die ganze Mannschaft kam mit. Es war Atlético gegen Cadiz», sagt Peterer. Die Revanche in der Handballhalle Das Niveau des Fussballspiels war nicht gut. Das befand auch der 1988 verstorbene Robert Jehle. Deshalb warf er ein mit Sand gefülltes Sitzkissen, das er gemietet hatte, um es im Stadion bequemer zu haben, in die Menge. Das hatte er schon im Fernsehen so gesehen. Aber diese Aktion kam bei den Ordnungshütern gar nicht gut an.

Daniel Peterer. Er war Handballgoalie. Bild: PD

«Jehle und Lutz wurden verfolgt. Sie mussten schnell rennen, um zu entkommen», sagt Peterer. Der Rest der Mannschaft wartete ziemlich lange auf die beiden, ehe sie zurück ins Hotel konnte. Das war zwei Tage vor dem Viertelfinal. Die St.Galler verkauften sich gegen Atlético so teuer wie möglich – und Jehle war nach dem Scharmützel mit der Obrigkeit noch motivierter als sonst.

Die Schiedsrichter kamen aus der DDR. «Uns wurde ein Tor aberkannt. Aber sie baten uns, keinen Einspruch zu erheben. Sonst gäbe es ein protokollarisches Tam-Tam und sie dürften nicht mehr ins Ausland. Sie würden das schon richten. Und prompt bekamen wir nach dem Seitenwechsel einen Penalty zugesprochen, der eigentlich keiner war», sagt Peterer.

St.Otmar verlor in Madrid 18:21, gewann dann aber zu Hause 22:18 und stand im Halbfinal, wo ein weiteres Schwergewicht wartete.