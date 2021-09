Handball Der TSV St.Otmar steht vor dem dritten Spiel in der neuen Saison Am Sonntag spielen die NLA-Männer des TSV St.Otmar in der Kreuzbleiche gegen CS Chênois Genève. Malin Altherr Jetzt kommentieren 09.09.2021, 17.00 Uhr

Benjamin Geisser beim Abschluss im Spiel gegen HC Kriens Luzern.



Schon 270 Handballspiele hat der 31-jährige Kreisläufer Benjamin Geisser in der NLA hinter sich. Doch von einem Karrierenende ist noch lange nicht die Rede, denn er hat für weitere zwei Jahre einen Vertrag unterschrieben.

Handball ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil im Leben vom Spieler des TSV St.Otmar. In dieser Saison ist er einer der erfahrensten Akteure der NLA-Mannschaft, er kann den neuen jungen Spielern viel beibringen und nimmt auch eine Art Vorbildfunktion für sie ein. Das Team von Trainer Zoltan Cordas musste auf diese Saison viele Abgänge in Kauf nehmen, erfahrene und auch sehr wichtige Spieler haben einen neuen Weg in ihrer Karriere eingeschlagen. Trotzdem ist Geisser zuversichtlich für die Saison, er glaubt an sein Team.

«Wir haben bereits jetzt gute Minuten und Phasen auf dem Feld gehabt, und es wird nur noch besser.»

Nach den Abgängen von Jonas Kindler, Tobias Wetzel, Max Höning und Rares Jurca kommen jetzt die neuen Spieler zum Zug. Besonders auffallend war in den ersten zwei Spielen des TSV St.Otmar der junge Ariel Pietrasik im linken Rückraum. Der Spieler aus Luxemburg und Polen ist diese Saison neu zur NLA-Mannschaft gestossen, Startschwierigkeiten scheint er jedoch keine zu haben. In den zwei Spielen hat er 15 Tore erzielt und wurde zwei Mal zum «Best Player of the Match» gewählt. Auch Geisser meint: «Ariel ist super in die Saison gestartet. Nicht nur im Angriff ist er gut, auch in der Verteidigung ist er eine wichtige Stütze.»

Ariel Pietrasik (rechts) ist momentan Topscorer von seiner Mannschaft.

Im Moment spielt die Ostschweizer Mannschaft ohne Linkshänder im Rückraum, da Vuk Lakicevic noch nicht in Topform ist. Während der Vorbereitung hatte der junge Linkshänder aus Montenegro mit Verletzungen im Rücken und Knie zu kämpfen und konnte daher nicht immer mittrainieren. Trotzdem ist man zuversichtlich, dass auch er seinen Teil zum Erfolg von Otmar beitragen kann.

Einer der Erfahrensten auf dem Spielfeld

Viel Verantwortung im Angriff und Verteidigung liegt in dieser Saison auf Geisser, doch ein Druck ist das für den 31-Jährigen nicht. «Ich liebe diesen Sport und spiele seit vielen Jahren in der NLA, ich weiss wie es läuft».

Doch auch seine Karriere ist nicht reibungslos verlaufen. Nach einer Operation an Knie und Hüfte war er froh, dass er nicht alleine auf seiner Position war. Wetzel übernahm in dieser Zeit die Position am Kreis. Auch als Geisser wieder fit war, teilten sich die beiden die Spielminuten und ergänzten einander.

«Ich freue mich auf jede Minute, die ich auf dem Platz stehen kann.»

Obwohl Geisser den Handball liebt, gibt es für ihn nicht nur Sport in seinem Leben. Neben den Trainings studiert er soziale Arbeit, momentan macht er ein Praktikum und arbeitet mit einem Pensum von 80 Prozent. Ohne das Entgegenkommen und Unterstützen von beiden Seiten wäre das nicht so einfach.

Zwei Spiele, ein Sieg und eine Niederlage

Der Start in die Saison war positiv für die St.Galler. Ihr erster Gegner war Kriens. Das Team aus Luzern hat sich selbst zum Ziel gesetzt, die Saison mindestens auf dem zweiten Platz zu beenden. Obwohl St.Otmar sich keine solchen hohen Ziele setzt, wollen die Spieler keine Punkte verschenken. Der Sieg war nicht selbstverständlich, doch St.Otmar ist gut genug, jede Mannschaft zu ärgern. Geisser meint: »Wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken».

Trainer Zoltan Cordas gibt seiner Mannschaft Anweisungen während dem Spiel gegen Suhr Aarau.

Die Auswärtsniederlage gegen Suhr Aarau war nicht zwingend. Die Aarauer waren zwar Favorit, trotzdem hielten die St.Galler lange mit und kamen in der 51. Minute bis auf ein Tor heran. Doch den Ostschweizern unterliefen danach zu viele Fehler, und so gelang es Suhr Aarau, die St.Galler zu bezwingen. Am Sonntag geht es daheim weiter gegen den Aufsteiger Chênois Genève. Obwohl sie Favorit sind, sei dieses Spiel kein Selbstläufer, sagt Geisser.