Fides/Otmar verliert in der 1. Liga gegen Aufsteiger Rheintal.

Handball Dämpfer für die ambitionierte SG Fides/Otmar zum Saisonauftakt: Fehlstart beim Aufsteiger Die Spielgemeinschaft Fides/Otmar verliert zum Auftakt in die 1.-Liga-Meisterschaft der Handballer überraschend 32:37 auswärts gegen den HC Rheintal. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 12.09.2022, 12.17 Uhr

Konrad Wurst (rechts) und die Spielgemeinschaft Fides/Otmar unterliegen in Heerbrugg. Bild: Benjamin Manser

Das hatte sich die ambitionierte Spielgemeinschaft Fides/Otmar zum Start in die neue Meisterschaft mit Sicherheit anders vorgestellt. Nach einer guten und vielversprechenden Vorbereitung unter dem neuen Trainer Julian Rauch schien der HC Rheintal, der erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die 1. Liga aufgestiegen war, der ideale Gegner, um in die neue Saison starten zu können. Die Bestätigung dafür gab es schnell einmal nach Spielbeginn in Heerbrugg.

Heimteam legt Nervosität ab

Die Gäste übernahmen erwartungsgemäss die Führung. Doch auf mehr als drei Treffer konnten sie die Tordifferenz nie ansteigen lassen. Das Heimteam hielt dagegen, legte seine Nervosität immer mehr ab und kam beim 12:12 zum Ausgleich, um wenig später die Führung zu übernehmen. Ab der 20. Minute bis zum Ende gaben die Rheintaler ihre Führung nicht mehr ab. Getragen von der eigenen Euphorie und jener der zahlreichen Zuschauer spielten sie sich einem ungefährdeten und verdienten Sieg entgegen.

Rheintal deckt Defensivprobleme auf

Zu diesem trugen vor allem die beiden seit drei Jahren im Rheintal spielenden Ungarn Andras Szélpal mit 13 Toren und Imre Domokos mit neun Toren bei. Zusammen mit ihren unbeschwert aufspielenden Teamkollegen deckten sie die Defensivprobleme bei der SG Fides/Otmar schonungslos auf. «Wenn man 37 Gegentore kassiert, muss man die Gründe der Niederlage nicht gross suchen. Unsere Deckungsarbeit war ganz einfach schlecht. Auch das Zusammenspiel zwischen Verteidigung und Torhüter funktionierte nicht», stellte Rauch fest. Dass die Torhüter ein wichtiger Faktor für den Spielausgang waren, zeigen auch die Abwehrquoten. 42 Prozent war sie beim HC Rheintal, nur 26 bei den Stadtsanktgallern. «Unsere Torhüter kamen ganz einfach nicht in die Gänge. Wir haben sie mit unserer Verteidigungsarbeit aber auch immer wieder sträflich im Stich gelassen», stellte Joël Wick fest. Dann fügte er noch an, dass es trotz allem der Anspruch seines Teams sein müsse, gegen den Aufsteiger zu gewinnen.

Fides/Otmar - hier Elias Müller - strauchelt in der ersten Runde. Bild: Benjamin Manser

32 Tore sind ein guter Wert

Positive Aspekte fand er im Offensivspiel seines Teams. «Obwohl wir phasenweise zu viele Chance ausgelassen haben, gelang es doch unser gewünschtes Tempospiel aufzuziehen.» In der Tat hat ein Grossteil der 32 Tore ihren Ursprung in zügigen Angriffsaktionen. «Wir haben auch gezeigt, dass wir über 60 Minuten ein hohes Tempo gehen können», hatte Rauch, der auch von der Breite und der Qualität seines Kaders überzeugt ist, festgestellt. Diese Eigenschaften will die SG Fides/Otmar nutzen, um sich bis Weihnachten auf einem der beiden ersten Tabellenplätze zu etablieren. Dieses Ziel, das in der vergangenen Saison ganz knapp verpasst wurde, soll erreicht werden, um dann im neuen Jahr in der Aufstiegsrunde zur NLB spielberechtigt zu sein. Dass in den nun noch 13 anstehenden Spielen aber grosse Herausforderungen warten, hat die Spielgemeinschaft gleich in ihrer ersten Meisterschaftspartie erfahren müssen. «Für mich ist klar, dass auf uns noch viel Arbeit wartet. Aber nervös machen lassen wir uns nach unserer Startniederlage jetzt sicher nicht», hält der Vorarlberger Trainer fest.

Derby gegen Fortitudo

Nur die Aufstiegsrunde im Kopf zu haben, findet Wick nicht den richtigen Weg. «Insbesondere nach der Niederlage gegen den Aufsteiger gilt es andere Hausaufgaben zu machen, als an eine Finalrunde um den Aufstieg zu denken.» Schon am kommenden Sonntag beim Derby gegen Fortitudo Gossau II, das in der ersten Runde 25:30 gegen Frauenfeld verlor, besteht die Möglichkeit, die wahren Stärken zu zeigen.

