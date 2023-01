Der FC Bazenheid gewinnt das Regiomasters des FC Fortuna.

Hallenfussball Ein dominanter FC Bazenheid gewinnt das St.Galler Regiomasters Am Regiomasters des FC Fortuna in der Kreuzbleiche brilliert Turniersieger Bazenheid in allen Belangen. Mathieu Bühler 09.01.2023, 14.00 Uhr

Bazenheids Fadil Goli (links) setzt sich im Final gegen den Wiler Kristian Nikollbibaj durch. Bild: Benjamin Manser

Der FC Bazenheid räumt am 33. Regiomasters ganz gross ab. Das Team aus dem Toggenburg gewinnt nicht nur den packenden Final gegen das starke Team des FC Wil II mit 3:2 nach Verlängerung, sondern stellt mit Lucian Dodes, der neun Treffer erzielte, den besten Torschützen und mit Fadil Goli den wertvollsten Spieler des Turniers.

Nach drei Jahren Pause wegen Corona hat der Hallenfussball am Regiomasters einmal mehr bewiesen, wieso Fussball in der Halle so prickelnd und einzigartig ist. Kombinationen lassen sich auf engstem Raum spielen, technisch begabte Fussballer zaubern und erzielen knapp fünf Tore pro Spiel, respektive jede zweite Minute fällt ein Treffer. Der FC Bazenheid überzeugte nicht nur mit drei Siegen in den Gruppenspielen, sondern auch in den Finalspielen. Dort wurde er aber vom einmal mehr starken FC Winkeln und dem frisch aufspielenden Nachwuchs des FC St.Gallen stark gefordert. Es resultierten zwei knappe 2:1-Siege.

Besa überzeugt, die übrigen 3.-Liga-Teams scheitern

Wegen zwei kurzfristiger Absagen und weil der veranstaltende FC Fortuna aus sportlichen Gründen auf eine Teilnahme verzichtet hatte, rückten drei 3.-Liga-Teams nach, die nicht abfielen, aber mit Ausnahme des FC Besa keine Punkte in der Gruppenphase sammelten. Der FC Besa zeigte eine sehenswerte Leistung, liess sein spielerisches Potenzial aufblitzen und scheiterte erst im Halbfinal mit 2:3 am FC Wil II.

Die Bazenheider jubeln über den Sieg am Regiomasters. Bild: Benjamin Manser

Im kleinen Final waren die St.Galler dann chancenlos gegen den grossartig aufspielenden FC St.Gallen II, der sich den dritten Platz sicherte. Titelverteidiger KF Dardania, der vor drei Jahren noch als 3.-Liga-Team das Turnier gewonnen hatte, in der Zwischenzeit in der 2. Liga interregional spielt, konnte seinen Titel nicht verteidigen und scheiterte in der Gruppenphase. Eine überaus spannende Konstellation ergab sich in zwei Gruppen, in denen nach den Gruppenspielen jeweils drei Teams punktgleich waren. Trotz guter sportlicher Leistungen entschieden die Strafpunkte gegen den SC Brühl sowie den FC Abtwil-Engelburg, aber auch der FC Uzwil scheiterte an den Strafpunkten.

Beim Regiomasters zählt der Veranstalter die Fouls, welche in Strafpunkte umgewandelt werden und bei Punktgleichheit entscheiden. Die Mehrheit der Spiele war überaus umstritten, entsprechend spannend waren die Begegnungen, die oftmals erst in den letzten zwei Spielminuten entschieden wurden. Der FC Arbon erreichte den Viertelfinal vor allem auch dank seines Torhüters Samir Hodzic, der als bester Goalie des Turniers ausgezeichnet wurde. Das Regiomasters hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf eines fairen Turniers erarbeitet. Der FC Teufen hat in seinen drei Gruppenspielen trotz eines beherzten Auftritts keine Punkte geholt, ist aber mit nur gerade einem Foul überaus positiv aufgefallen und hat den attraktiven Fairnesspreis mit nach Hause genommen. An zwei Tagen Fussball, mit über 600 jungen und älteren Fussballern, hat sich kein Spieler schwerwiegend verletzt, was den Veranstalter FC Fortuna besonders freut. «Unsere Massnahmen mit angepassten Spielregeln haben viel dazu beigetragen», sagt OK-Präsident René Bühler.

Beliebt bei Spielern und Publikum

Bühler erwähnt dabei aber auch, dass dies an den Spielern liegt, die sich mehrheitlich sehr fair verhalten. Ausserdem freute sich Bühler über den grossen Publikumsaufmarsch. «Das hat uns sehr gefreut, das Regiomasters bleibt beliebt bei Spielern und Zuschauern, wir machen weiter.»